Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του

Ο Πάνος Ρούτσι βρέθηκε καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή της ψυχολόγου και κλινικής υπνοθεραπεύτριας Άντζι Λουπέσκου.

Η κυρία Λουπέσκου ακούγεται να λέει για τον γιο του κ. Ρούτσι, ένα από τα 57 θύματα των Τεμπών, «το παιδί είχε 3 κινδύνους στη ζωή του. Ήταν πανέξυπνο, καλλιτεχνικό, αγαπητό, συμβούλευε τα άλλα παιδιά. Είχε 3 κινδύνους: Σε ηλικία 2,5 ετών κινδύνευσε, 4-6 ετών ήταν η ηλικία που κρύωνε συνεχώς με ιώσεις και προβλήματα στο αναπνευστικό, και μετά στα 12-13 το παιδί αυτό πέρασε διάφορες φάσεις».

«Του παιδιού αυτού του άρεσε η ταχύτητα», πρόσθεσε με την υπνοθεραπεύτρια να συνεχίζει «αν δεν έφευγε από το δυστύχημα αυτό, θα έφευγε πάλι από τροχαίο, ήταν γραμμένο στο παιδί αυτό».

«Στα 16 του στο παιδί αυτό φαίνεται πλέον ότι η γραμμή του πεπρωμένου του θα φτάσει σύντομα στο τέλος του μετά από 3-4 χρόνια. Δηλαδή είναι όλα τα πράγματα στη ζωή μας, σας βάζω τώρα σε κομμάτια τώρα διαισθητικά που εσείς είστε ένας πονεμένος πατέρας που χάσατε το παιδί σας, αλλά εγώ επειδή σας βλέπω απέναντί μου, πρέπει να σας μιλήσω και να σας βοηθήσω.

Ο σκοπός της εκπομπής μας δεν είναι να έρθετε να πείτε τον πόνο σας και να βρείτε το δίκιο σας. Ο σκοπός είναι πώς εγώ βοηθάω εσάς», ολοκλήρωσε η Άντζι Λουπέσκου.

Με που έγιναν οι παραπάνω αναρτήσεις, τα σχόλια του κοινού κάτω κάτω από αυτές στα social media ήταν χιλιάδες.