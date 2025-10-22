Σοβαρή καταγγελία Πάνου Ρούτσι: «Πήγε να με πατήσει αμάξι με φιμέ τζάμια»

Σοκ προκαλεί η νέα καταγγελία του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του αδικοχαμένου Ντένις που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών. Όπως είπε, άγνωστο όχημα επιχείρησε να τον παρασύρει.

«Βγήκα να πάρω το αυτοκίνητό μου και ξαφνικά άκουσα ένα όχημα να έρχεται με μεγάλη ταχύτητα. Είδα να κατευθύνεται κατευθείαν πάνω μου. Έβαλα το χέρι στο καπό για να προφυλαχθώ, αλλιώς θα με είχε χτυπήσει. Το αυτοκίνητο δεν είχε πινακίδες και τα τζάμια του ήταν φιμέ», κατήγγειλε ο Πάνος Ρούτσι μιλώντας στο Open.

Ο κ. Ρούτσι αποκάλυψε επίσης ότι δεν πρόκειται για το πρώτο ανησυχητικό περιστατικό που έχει βιώσει η οικογένειά του: «Πριν από λίγες εβδομάδες, άγνωστοι παραβίασαν το σπίτι του γιου μου στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν σχετίζονται αυτά τα γεγονότα, αλλά δεν μπορώ να τα αγνοήσω».

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν είχε ισχυριστεί ότι αυτοκίνητο παρακολουθούσε τον γιο του.

Ο Πάνος Ρούτσι με τη σύζυγο και τον γιο του έξω από τη Βουλή, όπου έκανε την απεργία πείνας / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Κώστας Τζούμας)

Πάνος Ρούτσι: «Μάλλον τους ενόχλησα πολύ» – Τι λέει για την τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Ο Πάνος Ρούτσι σχολίασε και την ψήφιση της τροπολογίας για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, αφήνοντας αιχμές ότι ενδέχεται να συνδέεται με τις διαμαρτυρίες στο Σύνταγμα, αλλά και την απεργία πείνας που έκανε στο σημείο για μέρες.

«Ίσως γίνεται για αυτόν τον λόγο, γιατί μάλλον τους ενόχλησα πολύ. Δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να φτάσω 23 ημέρες απεργίας πείνας για να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου. Η κυβέρνηση φαίνεται να ψάχνει τρόπο να αποφύγει παρόμοιες διαμαρτυρίες στο ίδιο σημείο», δήλωσε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την παρουσία του στο Σύνταγμα, ο πατέρας του Ντένις ξεκαθάρισε πως ουδέποτε υπήρξε αρνητική αντίδραση από πολίτες: «Κανένας απλός άνθρωπος δεν μου είπε ποτέ ότι ενοχλείται. Ο κόσμος μάς στηρίζει και πονάει μαζί μας. Τα ονόματα των παιδιών μας θα ξαναγραφτούν στο μνημείο, ξανά και ξανά, μέχρι να έρθει η δικαιοσύνη. Δεν προσβάλλουμε κανέναν χώρο, απλώς ζητάμε να μας σεβαστούν».

Αναφερόμενος στην υπόθεση της εκταφής του παιδιού του, ο κ. Ρούτσι ανέφερε πως βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό: «Είμαστε σε επικοινωνία με ανθρώπους που θα έρθουν από το εξωτερικό. Μόλις φτάσουν, θα υποβάλουμε ξανά την αίτηση για νέα εκταφή. Δε θα σταματήσουμε, όσο κι αν ενοχλούμε. Θα συνεχίσουμε μέχρι να μάθουμε όλη την αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα παιδιά μας».