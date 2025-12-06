«Ακούστηκε ότι o Άγγελος Λάτσιος ήταν άρρωστος, δεν ήταν άρρωστο το παιδί!»

Όσα αποκάλυψε στενός φίλος του μπαμπά του, Γιάννη Λάτσιου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.12.25 , 19:04 Πηγή Δεβετζή: Τροχαίο στην Εγνατία οδό- Αναποδογύρισε το όχημά της
06.12.25 , 18:31 Θάσος: 50χρονη δέχτηκε επίθεση με σουγιά από τον πρώην σύζυγό της
06.12.25 , 18:08 Ford: Πως μπορείτε να το κάνετε ακόμη καλύτερο
06.12.25 , 17:57 «Ακούστηκε ότι o Άγγελος Λάτσιος ήταν άρρωστος, δεν ήταν άρρωστο το παιδί!»
06.12.25 , 17:28 Ετεοκλής Παύλου: «Με πείραξε που ο Λιάγκας είπε τη φράση "ζωντανός-νεκρός"»
06.12.25 , 17:08 Με Ταρέμι, Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός - Η 11άδα για ΟΦΗ
06.12.25 , 17:03 Kακοκαιρία: Yποχωρούν τα ισχυρά φαινόμενα - Πότε σταματούν οι βροχές
06.12.25 , 17:00 Ζάκυνθος: Νεκρό 2χρονο παιδί μετά από επίθεση σκύλου της οικογένειας
06.12.25 , 16:46 Χάρης Ρώμας: Η μητέρα του τον χειροκρότησε στη θεατρική του πρεμιέρα
06.12.25 , 15:21 Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τον Γιώργο Λιάγκα»
06.12.25 , 14:48 Aυτά είναι ζώδια που θα ευνοηθούν από το τρίγωνο Ερμή-Δία
06.12.25 , 14:44 Μπελάδες για τον Στέφανο Τσιτσιπά: Δεν έπεισε ότι δεν οδηγούσε εκείνος
06.12.25 , 14:40 Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: «Ήθελα να με λένε "Αίθρα", αλλά τελικά δε θέλω»
06.12.25 , 14:03 Κακοκαιρία Byron: Συναγερμός στα Φάρσαλα - Πλημμύρισαν τα πρώτα σπίτια
06.12.25 , 14:01 Μήνυμα Μητσοτάκη προς αγρότες: «Μη διαταράσσεται την κοινωνική συνοχή»
Τζένη Μπαλατσινού: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που εντυπωσιάζει
Χάλστατ τον χειμώνα: Μια χιονισμένη καρτ ποστάλ στις άκρες των Άλπεων
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Καινούργιου: Η κομψή εμφάνιση της εγκυμονούσας, με την αγαπημένη της Hermès
Ζάκυνθος: Νεκρό 2χρονο παιδί μετά από επίθεση σκύλου της οικογένειας
Μπελάδες για τον Στέφανο Τσιτσιπά: Δεν έπεισε ότι δεν οδηγούσε εκείνος
«Ακούστηκε ότι o Άγγελος Λάτσιος ήταν άρρωστος, δεν ήταν άρρωστο το παιδί!»
Ναταλία Λιονάκη: «Αγωνία για την αδελφή Φεβρωνία, αν υπάρχει θέμα υγείας»
Θοδωρής Μισόκαλος: Τι κάνει σήμερα ο αδερφός της Ελένης Μενεγάκη;
Ραγίζει καρδιές ο Νικήτας Τσακίρογλου: «Δεν είναι η Χρυσούλα που γνωρίζαμε»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την περασμένη εβδομάδα, ο Άγγελος Λάτσιος ορκίστηκε στο Πολεμικό Ναυτικό, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στον Πόρο. Η Ελένη Μενεγάκη, ως περήφανη μητέρα, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram στιγμιότυπα από τη σημαντική αυτή στιγμή.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος είχε πληροφορίες εκ των έσω για την υγεία του Άγγελου Λάτσιου

Ο Πέτρος Κωστόπουλος είχε πληροφορίες εκ των έσω για την υγεία του Άγγελου Λάτσιου

Το πρωί του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου, μέσα από την εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο, ο Πέτρος Κωστόπουλος, εδώ και χρόνια φίλος και κουμπάρος με τον Γιάννη Λάτσιο, αποκάλυψε το παρασκήνιο γύρω από την πρόσφατη ασθένεια του νεαρού

Άγγελος Λάτσιος: Στο γυμναστήριο μετά την ορκωμοσία του στο Ναυτικό

Μενεγάκη & Λάτσιος μαζί για τον Άγγελο:Συγκίνηση στην ορκωμοσία στο Ναυτικό

«Ήταν πολύ ωραίο που η Ελένη κι ο Γιάννης ανέβασαν φωτογραφίες που είναι όλοι μαζί. Ανέβασε μία σειρά κι είναι ο Γιάννης, η Ελένη, το παιδί, ο Μάκης (σ.σ. ο Μάκης Παντζόπουλος). Αυτό ήταν πολύ όμορφο, δεν ανέβασε η Ελένη μόνο τον εαυτό της με το παιδί. Ανέβασε και τον Γιάννη, που είναι ο μπαμπάς», είπε αρχικά. 

Μια φιλιά και μια κουμπαριά συνδέει τον Γιάννη Λάτσιο με τον Πέτρο Κωστόπουλο

Μια φιλιά και μια κουμπαριά συνδέει τον Γιάννη Λάτσιο με τον Πέτρο Κωστόπουλο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Ακούστηκε ότι ο Άγγελος ήταν άρρωστος 15 μέρες. Δεν ήταν ποτέ άρρωστος 15 μέρες. Ήταν δύο ημέρες με πυρετό, τον πήγε στο νοσοκομείο ο μπαμπάς του και την άλλη μέρα ήταν μια χαρά. Δεν ήταν άρρωστο το παιδί», ξεκαθάρισε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΤΣΙΟΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΠΡΩΙΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
 |
ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top