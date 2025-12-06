«Ακούστηκε ότι o Άγγελος Λάτσιος ήταν άρρωστος, δεν ήταν άρρωστο το παιδί!»

Την περασμένη εβδομάδα, ο Άγγελος Λάτσιος ορκίστηκε στο Πολεμικό Ναυτικό, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στον Πόρο. Η Ελένη Μενεγάκη, ως περήφανη μητέρα, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram στιγμιότυπα από τη σημαντική αυτή στιγμή.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος είχε πληροφορίες εκ των έσω για την υγεία του Άγγελου Λάτσιου

Το πρωί του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου, μέσα από την εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο, ο Πέτρος Κωστόπουλος, εδώ και χρόνια φίλος και κουμπάρος με τον Γιάννη Λάτσιο, αποκάλυψε το παρασκήνιο γύρω από την πρόσφατη ασθένεια του νεαρού.

«Ήταν πολύ ωραίο που η Ελένη κι ο Γιάννης ανέβασαν φωτογραφίες που είναι όλοι μαζί. Ανέβασε μία σειρά κι είναι ο Γιάννης, η Ελένη, το παιδί, ο Μάκης (σ.σ. ο Μάκης Παντζόπουλος). Αυτό ήταν πολύ όμορφο, δεν ανέβασε η Ελένη μόνο τον εαυτό της με το παιδί. Ανέβασε και τον Γιάννη, που είναι ο μπαμπάς», είπε αρχικά.

Μια φιλιά και μια κουμπαριά συνδέει τον Γιάννη Λάτσιο με τον Πέτρο Κωστόπουλο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Ακούστηκε ότι ο Άγγελος ήταν άρρωστος 15 μέρες. Δεν ήταν ποτέ άρρωστος 15 μέρες. Ήταν δύο ημέρες με πυρετό, τον πήγε στο νοσοκομείο ο μπαμπάς του και την άλλη μέρα ήταν μια χαρά. Δεν ήταν άρρωστο το παιδί», ξεκαθάρισε ο Πέτρος Κωστόπουλος.