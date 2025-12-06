Μπελάδες για τον Στέφανο Τσιτσιπά: Δεν έπεισε ότι δεν οδηγούσε εκείνος

Σκούρα τα πράγματα για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για απείθεια, μετά από την κλήση που δέχθηκε, καθώς το πολυτελέστατο αυτοκίνητό του πιάστηκε από τις κάμερες κυκλοφορίας της Αττικής Οδού να τρέχει με 210 χλμ.

Ο Έλληνας τενίστας ισχυρίστηκε πως δεν οδηγούσε εκείνος το αυτοκίνητο, αλλά ο πατέρας του. Ωστόσο η Τροχαία δε δέχθηκε τον ισχυρισμό αυτό και μετά από επτά μέρες που είχε προθεσμία, ακόμα δεν έχει καταθέσει το δίπλωμά του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε ένσταση, η οποία απορρίφθηκε, ενώ ο δικηγόρος του, σύμφωνα με πληροφορίες, προσπαθεί να συγκεντρώσει στοιχεία για να αποδείξει ότι δεν είχε ενημερωθεί για την παράβαση μέσω gov.

Οι ίδιες πληροφορίες πάντως λένε πως στη θυρίδα του φαίνεται ότι ενημερώθηκε κανονικά και πλέον μπροστά του έχει λίγες μέρες ακόμα για να παραδώσει το δίπλωμά του.

Αν δεν το κάνει θα σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για απείθεια, όπως προβλέπει ο νέος ΚΟΚ. Η ποινή για την παράβαση για την οποία του αποδόθηκε ηλεκτρονική κλήση είναι αφαίρεση διπλώματος για ένα χρόνο και πρόστιμο 2.000 ευρώ, τα οποία έχει ήδη πληρώσει.

