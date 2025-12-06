Γρηγορόπουλος: Επεισόδια στην πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του

Αλέξης Γρηγορόπουλος: Επεισόδια στo κέντρο της Αθήνας στην πορεία για τη μνήμη του

Επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, στην πορεία μνήμης για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να συγκρούονται με τους διαδηλωτές.

Αλέξης Γρηγορόπουλος: Επεισόδια στην πορεία για τη μνήμη του/Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Έπεσαν χημικά και κρότου λάμψης, ενώ η κάμερα του κεντρικού δελτίου του Star κατέγραψε μάχες σώμα με σώμα και ξύλο στο κέντρο της Αθήνας. Έγιναν αρκετές συλλήψεις.

Αλέξης Γρηγορόπουλος: Επεισόδια στην πορεία για τη μνήμη του /Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Αλέξης Γρηγορόπουλος: Επεισόδια στην πορεία για τη μνήμη του / Eurokinissi Tατιάνα Μπόλαρη

Αλέξης Γρηγορόπουλος: Επεισόδια στην πορεία για τη μνήμη του / Eurokinissi Tατιάνα Μπόλαρη

Η πορεία ξεκίνησε από τα Προπύλαια με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα. Επί ποδός βρίσκονταν αστυνομικές δυνάμεις των ΜΑΤ. Λίγο πριν το τέλος της, οι διαδηλωτές θέλησαν να κατευθυνθούν προς τα Εξάρχεια, προκειμένου να καταλήξουν στο σημείο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου, όπου υπάρχει και το μνημείο. Εκεί φέρονται να τους εμπόδισαν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Πορεία μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο/ Eurokinssi Κώστας Τζούμας

«Ξαφνικά είδαμε κρότου λάμψης, δακρυγόνα και μάχες σώμα με σώμα. Είχαμε πολλές συλλήψεις. Η πορεία σε αυτό το σημείο θα διαλυόταν. Ξαφνικά επικράτησε το χάος», μετέδωσε ο Άρης Λάμπος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Το μνημείο για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο στα Εξάρχεια/ Eurokinissi Tατιάνα Μπόλαρη

Νωρίτερα, η προσυγκέντρωση των διαδηλωτών έγινε στο σημείο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια, Δυνάμεις των ΜΑΤ είχαν περικυκλώσει από το μεσημέρι το σημείο, κάτι που συνέβη πρώτη φορά στα 17 χρόνια, όπως σημείωσαν διαδηλωτές.

Σήμερα, συμπληρώνονται 17 χρόνια από τον «μαύρο» Δεκέμβρη του 2008, όποτε ο 15χρονος Αλέξης Γρηγορόπουλος δολοφονήθηκε από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα. Σήμερα θα ήταν 32 χρόνων.

Το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα για την ημέρα μνήμης στον Αλέξη Γρηγορόπουλου/ κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Μαθητές, φοιτητές και πολίτες βρέθηκαν στο σημείο που έσβησε το χαμόγελο του 15χρονου τότε παιδιού. Άφησαν λουλούδια, στεφάνια και κεριά. Νωρίς το μεσημέρι, είχε προηγηθεί μια ακόμη ειρηνική πορεία. Στη μια λωρίδα κυκλοφορίας η πορεία και στην άλλη κανονικά διεξαγόταν η κυκλοφορία των οχημάτων, με ισχυρή παρουσία της αστυνομίας.