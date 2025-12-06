Γρηγορόπουλος: Επεισόδια στην πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του

Χημικά, κρότου λάμψεις, μάχες σώμα με σώμα και συλλήψεις στο κέντρο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.12.25 , 20:29 Η BMW... ζωγραφίζει
06.12.25 , 20:22 Γρηγορόπουλος: Επεισόδια στην πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του
06.12.25 , 19:58 Ναυάγιο στα ανοιχτά της Κρήτης- Εντοπίστηκαν 18 νεκροί μετανάστες
06.12.25 , 19:04 Πηγή Δεβετζή: Τροχαίο στην Εγνατία οδό- Αναποδογύρισε το όχημά της
06.12.25 , 18:31 Θάσος: 50χρονη δέχτηκε επίθεση με σουγιά από τον πρώην σύζυγό της
06.12.25 , 18:08 Ford: Πως μπορείτε να το κάνετε ακόμη καλύτερο
06.12.25 , 17:57 «Ακούστηκε ότι o Άγγελος Λάτσιος ήταν άρρωστος, δεν ήταν άρρωστο το παιδί!»
06.12.25 , 17:28 Ετεοκλής Παύλου: «Με πείραξε που ο Λιάγκας είπε τη φράση "ζωντανός-νεκρός"»
06.12.25 , 17:08 Με Ταρέμι, Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός - Η 11άδα για ΟΦΗ
06.12.25 , 17:03 Kακοκαιρία: Yποχωρούν τα ισχυρά φαινόμενα - Πότε σταματούν οι βροχές
06.12.25 , 17:00 Ζάκυνθος: Νεκρό 2χρονο παιδί μετά από επίθεση σκύλου της οικογένειας
06.12.25 , 16:46 Χάρης Ρώμας: Η μητέρα του τον χειροκρότησε στη θεατρική του πρεμιέρα
06.12.25 , 15:21 Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τον Γιώργο Λιάγκα»
06.12.25 , 14:48 Aυτά είναι ζώδια που θα ευνοηθούν από το τρίγωνο Ερμή-Δία
06.12.25 , 14:44 Μπελάδες για τον Στέφανο Τσιτσιπά: Δεν έπεισε ότι δεν οδηγούσε εκείνος
Μπελάδες για τον Στέφανο Τσιτσιπά: Δεν έπεισε ότι δεν οδηγούσε εκείνος
Τζένη Μπαλατσινού: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που εντυπωσιάζει
Πηγή Δεβετζή: Τροχαίο στην Εγνατία οδό- Αναποδογύρισε το όχημά της
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Γρηγορόπουλος: Επεισόδια στην πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του
«Ακούστηκε ότι o Άγγελος Λάτσιος ήταν άρρωστος, δεν ήταν άρρωστο το παιδί!»
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Ο χειμωνιάτικος χυμός που κάνει «θαύματα» σε καρδιά και μεταβολισμό!
Ετεοκλής Παύλου: «Με πείραξε που ο Λιάγκας είπε τη φράση "ζωντανός-νεκρός"»
Ζάκυνθος: Νεκρό 2χρονο παιδί μετά από επίθεση σκύλου της οικογένειας
Περισσότερα

VIDEOS

Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Αλέξης Γρηγορόπουλος: Επεισόδια στo κέντρο της Αθήνας στην πορεία για τη μνήμη του
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, στην πορεία μνήμης για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να συγκρούονται με τους διαδηλωτές.

Δολοφονία Αλέξη Γρηγορόπουλου: Πορείες και κλειστοί σταθμοί στην Αθήνα

Αλέξης Γρηγορόπουλος: Επεισόδια στην πορεία για τη μνήμη του/Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Αλέξης Γρηγορόπουλος: Επεισόδια στην πορεία για τη μνήμη του/Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

 Έπεσαν χημικά και κρότου λάμψης, ενώ η κάμερα του κεντρικού δελτίου του Star κατέγραψε μάχες σώμα με σώμα και ξύλο στο κέντρο της Αθήνας. Έγιναν αρκετές συλλήψεις. 

Αλέξης Γρηγορόπουλος: Επεισόδια στην πορεία για τη μνήμη του/Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Αλέξης Γρηγορόπουλος: Επεισόδια στην πορεία για τη μνήμη του /Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Αλέξης Γρηγορόπουλος: Επεισόδια στην πορεία για τη μνήμη του / Eurokinissi Tατιάνα Μπόλαρη

Αλέξης Γρηγορόπουλος: Επεισόδια στην πορεία για τη μνήμη του / Eurokinissi Tατιάνα Μπόλαρη

Αλέξης Γρηγορόπουλος: Επεισόδια στην πορεία για τη μνήμη του / Eurokinissi Tατιάνα Μπόλαρη

Αλέξης Γρηγορόπουλος: Επεισόδια στην πορεία για τη μνήμη του / Eurokinissi Tατιάνα Μπόλαρη

Η πορεία ξεκίνησε από τα Προπύλαια με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα. Επί ποδός βρίσκονταν αστυνομικές δυνάμεις των ΜΑΤ. Λίγο πριν το τέλος της, οι διαδηλωτές θέλησαν να κατευθυνθούν προς τα Εξάρχεια, προκειμένου να καταλήξουν στο σημείο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου, όπου υπάρχει και το μνημείο. Εκεί φέρονται να τους εμπόδισαν οι αστυνομικές δυνάμεις. 

Πορεία μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο/ Eurokinssi Κώστας Τζούμας

Πορεία μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο/ Eurokinssi Κώστας Τζούμας

«Ξαφνικά είδαμε κρότου λάμψης, δακρυγόνα και μάχες σώμα με σώμα. Είχαμε πολλές συλλήψεις. Η πορεία σε αυτό το σημείο θα διαλυόταν. Ξαφνικά επικράτησε το χάος», μετέδωσε ο Άρης Λάμπος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Το μνημείο για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο στα Εξάρχεια/  Eurokinissi Tατιάνα Μπόλαρη

Το μνημείο για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο στα Εξάρχεια/  Eurokinissi Tατιάνα Μπόλαρη

Νωρίτερα, η προσυγκέντρωση των διαδηλωτών έγινε στο σημείο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια, Δυνάμεις των ΜΑΤ είχαν περικυκλώσει από το μεσημέρι το σημείο, κάτι που συνέβη πρώτη φορά στα 17 χρόνια, όπως σημείωσαν διαδηλωτές.

Σήμερα, συμπληρώνονται 17 χρόνια από τον «μαύρο» Δεκέμβρη του 2008, όποτε ο 15χρονος Αλέξης Γρηγορόπουλος δολοφονήθηκε από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα. Σήμερα θα ήταν 32 χρόνων.

Το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα για την ημέρα μνήμης στον Αλέξη Γρηγορόπουλου/ κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα για την ημέρα μνήμης στον Αλέξη Γρηγορόπουλου/ κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Μαθητές, φοιτητές και πολίτες βρέθηκαν στο σημείο που έσβησε το χαμόγελο του 15χρονου τότε παιδιού. Άφησαν λουλούδια, στεφάνια και κεριά. Νωρίς το μεσημέρι, είχε προηγηθεί μια ακόμη ειρηνική πορεία. Στη μια λωρίδα κυκλοφορίας η πορεία και στην άλλη κανονικά διεξαγόταν η κυκλοφορία των οχημάτων, με ισχυρή παρουσία της αστυνομίας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΠΟΡΕΙΑ
 |
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
 |
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top