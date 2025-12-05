Ναταλία Λιονάκη: «Αγωνία για την αδελφή Φεβρωνία, αν υπάρχει θέμα υγείας»

Ανησυχία προκαλεί η απουσία της αδελφής Φεβρωνίας, κατά κόσμον Ναταλίας Λιονάκη, από την υποδοχή του νέου Μητροπολίτη Κένυας, Φίλιππου. Σήμερα, τελείται η ενθρόνισή του, στην οποία φαίνεται να μην είναι παρούσα, όπως άλλες δύο αδελφές της μοναχές που διακονούν το εκκλησάκι του Αγίου Μάρκου στο ορφανοτροφείο του Κισούμου.

«Οι τελευταίες φωτ0γραφίες που έχουμε της Ναταλίας Λιονάκη σε λειτουργία είναι το 2023, πριν από δύο χρόνια. Έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί σε φωτογραφικό υλικό», επισήμανε σήμερα στην εκπομπή Super Κατερίνα ο νομικός και εκδότης του ekklisiaonline.gr, Ανδρέας Καραγιάννης.

«Υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση και πολύ σημαντικό ενδεχόμενο να μη βρίσκεται στην Αφρική αυτή τη στιγμή η Ναταλία Λιονάκη. Να μη βρίσκεται σε συγκεκριμένο μοναστήρι», τόνισε ο ίδιος.

«Μπορεί να την έχει στείλει σε άλλο διακόνημα κάποιος Μητροπολίτης, ο προηγούμενος για παράδειγμα, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το ξέραμε. Δεν μπορεί να λείπει πάνω από έναν μήνα. Η απουσία είναι εμφανής εδώ και πολύ καιρό, πλην κάποιων γιορτών που εμείς είχαμε βγάλει, αν θυμάστε, με παιδάκια τα οποία φρόντιζε. Αλλά αυτό δεν ήταν στα πλαίσια του ιερατικού της λειτουργήματος, του μοναχικού της σχήματος. Υπάρχει αγωνία αν υπάρχει θέμα υγείας», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται ότι χθες που έγινε γνωστό ότι δεν ήταν παρούσα στην υποδοχή του νέου Μητροπολίτη, ο Ανδρέας Καραγιάννης εξήγησε ότι δύο λόγοι δικαιολογούν μια τέτοια απουσία: θέμα υγείας ή να μην ανήκει στην ενορία ακόμα και να έχει εγκαταλείψει την αποστολή. Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης χθες, ότι ο νέος Μητροπολίτης Φίλιππος δεν τη γνωρίζει.

«Να πούμε ότι το ορφανοτροφείο του Αγίου Μάρκου στελεχώθηκε το 2017, με σκοπό οι ίδιες οι μοναχές, οι τρεις αυτές οι ηρωίδες μοναχές να το στελεχώσουν και όντως το ανέστησαν και βοήθησαν εκεί πολλά παιδιά να βρουν την Ορθοδοξία. Μετέπειτα από το 2023 και μετά, δε στελεχώνεται το συγκεκριμένο ορφανοτροφείο. Υποθέσαμε λοιπόν ότι η μοίρα της θα είναι να στελεχώσει κάποια άλλη δομή της Μητροπόλης. Μην ξεχνάμε ότι οι Μητροπόλεις αυτές είναι πολύ φτωχές, μιλάμε για ότι κάνουν λειτουργίες σε παραπήγματα, δεν έχουν οργανώσει όπως έχουν εδώ οι Μητροπόλεις. Κάτι το οποίο καθιστά ακόμα πιο δύσκολο το έργο και σημαντικό της Ιεραποστολής. Η επικοινωνία με το περιβάλλον της είναι δύσκολη, γιατί είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνήσεις», ανέφερε κλείνοντας.

Η Ναταλία Λιονάκη σε βραδινή έξοδο,το 2008/ NDP

Η ηθοποιός Ναταλία Λιονάκη εγκατέλειψε τα εγκόσμια το 2009. Το 2015, είπε στη μητέρα της ότι αποφάσισε να γίνει μοναχή κι έκτοτε δεν επικοινώνησε ξανά μαζί της. Εδώ και χρόνια ζει σε μοναστήρι στην Κένυα ως μοναχή Φεβρωνία.

Η μητέρα της έχει μιλήσει δημόσια για το γεγονός ότι δεν έχει καμία επικοινωνία με την κόρη της, εκφράζοντας τον θυμό της που η Ναταλία Λιονάκη άλλαξε συμπεριφορά από όταν μπήκε στο μοναστήρι, έριξε μαύρη πέτρα πίσω της και δεν παραβρέθηκε καν στην κηδεία του πατέρα της πριν λίγα χρόνια.