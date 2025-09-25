Mητέρα Λιονάκη: «Δε μου λείπει. Αυτή που είναι εκεί δεν είναι το παιδί μου»

Μετά τις χθεσινές δηλώσεις της μητέρας της Ναταλίας Λιονάκη, η ίδια θέλησε να κάνει κάποιες διευκρινίσεις.

Η Τζένη Λιονάκη θέλησε να προσθέσει, μιλώντας στη Φαίη Φώτου και το Πρωινό του ΑΝΤ1, ότι θα φύγει από τη ζωή με αυτό τον θυμό και υπογράμμισε τον αγώνα που έκανε για την κόρη της, λέγοντας ότι ήταν μοναχικός, με πολλές θυσίες.

«Δε φεύγει ο θυμός με τίποτα. Θα πεθάνω με αυτόν τον θυμό κι όχι μόνο θα τον έχω μέσα μου, τον εκφράζω κιόλας. Το μεγαλύτερο στη ζωή σου είναι το χαστούκι της αχαριστίας. Κι όταν έχεις δώσει τα πάντα, έχεις μείνει σε έναν γάμο γι’ αυτό το παιδί για να μην στενοχωρηθεί, και ξαφνικά φεύγει χωρίς να σου έχει πει κουβέντα… Μου έλεγε ψέματα ότι δε θα γίνει καλόγρια. Υποτίθεται κάποια που πάει να γίνει καλόγρια, είναι παιδί του Θεού και το παιδί του Θεού δε λέει ψέματα. Άρα αυτά τα παιδιά δεν είναι του Θεού. Ο Θεός είπε να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου σαν τον εαυτό σου, να βοηθάς φτωχούς, να πας σε αρρώστους, σε γηροκομεία, αυτά που της είπα κι εγώ.

Τη ρώτησα αν θέλει να είναι στον δρόμο του Θεού και μου είπε ''ναι''. Τι κάνουν δηλαδή στα μοναστήρια για πείτε μου; Πάει λέει τώρα και διδάσκει. Γιατί εδώ δεν είχε ορφανοτροφεία να πάει να διδάξει; Δεν υπάρχουν χήρες με ορφανά; Η Ναταλία είναι φιλόλογος γλωσσολόγος, μιλάει αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά και αυτά δεν της τα έδωσε το μοναστήρι, τα πλήρωνα εγώ κάθε μήνα. Δε μου λείπει. Αυτή που είναι εκεί δεν είναι το παιδί μου, το παιδί μου δεν ήταν έτσι!», ανέφερε η Τζένη Λιονάκη.

«Όταν ξεκίνησε από εκεί, τότε άλλαξε η συμπεριφορά της. Όταν το παιδί σου πεθαίνει, έχεις έναν τάφο και πας και κλαις, όταν το παιδί σου είναι εκεί, που; Ποιος; Τι;», κατέληξε η μητέρα της πρώην ηθοποιού.

Ναταλία Λιονάκη: Πώς είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα/ εκπομπή "Το ΄χουμε", ΣΚΑΪ​​​​​​

Η Ναταλία Λιονάκη εγκατέλειψε τα εγκόσμια το 2009 και ζει σε μοναστήρι στην Κένυα ως μοναχή Φεβρωνία. Η ίδια δεν έχει καμία επαφή με την οικογένειά της.