Ναταλία Λιονάκη: «H μοναχή Φεβρωνία ήταν ένα βασανισμένο, θλιμμένο πλάσμα»

Για τη μοναχή Φεβρωνία, κατά κόσμον Ναταλία Λιονάκη, μίλησε η μοναχή Ταβιθά, χαρακτηρίζοντάς την «ένα βασανισμένο και θλιμμένο πλάσμα» πριν εισέλθει στη διακονία του Χριστού.

Η μοναχή, που ήταν από τις πρώτες που συνάντησε την πρώην ηθοποιό πριν χειροτονηθεί αλλά και μετά, μίλησε για τη μοναχή Φεβρωνία κι έδωσε τη δική της ερμηνεία για την απόφασή της να μονάσει, μιλώντας στον νομικό εκδότη του ekklisiaonline.gr, Ανδρέα Καραγιάννη.

«Σιωπή, παρθενία, σωφροσύνη, ακτημοσύνη. Τις αρετές της μοναχικής ζωής προσπαθούμε να τιμήσουμε όσες και όσοι νυμφευθήκαμε Χριστόν. Όμως, δε θα μπορούσα να παραλείψω να μιλήσω για μια ευλογημένη ψυχή, όπως η μοναχή Φευρωνία. Ένα βασανισμένο, θλιμμένο πλάσμα, όπως ήλθε και την αντίκρισα πρώτη φορά, προ της μοναχικής κούρας της.

Ναταλία Λιονάκη: Πώς είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα/ εκπομπή "Το ΄χουμε", ΣΚΑΪ

Και το μετά, πώς άνθισε, εναγκαλιζόμενη τον Κύριο και τον Λόγο του Ευαγγελίου, πώς χαμογέλασε και πάλι, πώς χαμογελούσαν τα μάτια της κατά το σπουδαίο έργο της διακονίας της. Ο Σταυρός, στην κοσμική ζωή της, μεγάλος. Δοκιμασίες, οικογενειακά, προσωπικά δράματα.

Ο μισθός όμως, που της επεφύλαξε ο Κύριος, πλούσιος και πνευματικά πλήρης», ήταν τα λόγια της μοναχής Ταβιθά που πρόβαλε η εκπομπή Super Κατερίνα.

Ναταλία Λιονάκη - Μαρία Κορινθίου, το 2008/ NDP

H ηθοποιός Ναταλία Λιονάκη αποφάσισε να εγκαταλείψει τα φώτα της δημοσιότητας το 2009 και να στραφεί στον μοναχισμό, μπαίνοντας σε μοναστήρι στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης. Μετά από έξι μήνες επέστρεψε στο σπίτι της, όμως το 2012 πήρε την οριστική απόφαση να αφήσει πίσω της τα εγκόσμια. Το 2017 χειροτονήθηκε επίσημα μοναχή. Βρίσκεται εδώ και χρόνια στην Κένυα, στελεχώνοντας μαζί με άλλες τέσσερις μοναχές το μοναστήρι, λειτουργεί και διδάσκει στα παιδιά ανάγνωση και γραφή.

Η μητέρα της, σε μια σπάνια συνέντευξη, εξέφρασε χθες τον θυμό της, σημειώνοντας πως δεν έχει καμία επαφή με την κόρη της και πως δε δέχεται να τη λένε Φεβρωνία, καθώς έχει βαπτισθεί "Ναταλία".