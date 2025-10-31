Ναταλία Λιονάκη: Όσα είπε σε καταξιωμένη ηθοποιό λίγο πριν γίνει μοναχή

Η επαγγελματική πρόταση που αρνήθηκε

31.10.25 , 18:25 Ναταλία Λιονάκη: Όσα είπε σε καταξιωμένη ηθοποιό λίγο πριν γίνει μοναχή
Ναταλία Λιονάκη: Όσα είπε σε καταξιωμένη ηθοποιό λίγο πριν γίνει μοναχή
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε όσα είπε η Κάρμεν Ρουγγέρη στην εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνεργάστηκαν στην τηλεοπτική σειρά 40 κύματα την τηλεοπτική σεζόν 2008-2009, την τελευταία δουλειά της Ναταλίας Λιονάκη, λίγο πριν γίνει μοναχή.

Ναταλία Λιονάκη: Όσα είπε σε καταξιωμένη ηθοποιό λίγο πριν γίνει μοναχή

Η Κάρμεν Ρουγγέρη, μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα, όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις απώλειες της ζωής της, στον χαμό του συζύγου της αλλά και τη συνεργασία της με τη Ναταλία Λιονάκη στη ρομαντική κομεντί του ΑΝΤ1. 

Ναταλία Λιονάκη για τη μητέρα της: «Είναι στις προσευχές μου»

«Οι δυσκολότερες στιγμές της ζωής μου ήταν οι θάνατοι. Όταν έχασα τον πατέρα μου και την μητέρα μου, ήμουν πάρα πολύ νέα, αλλά το αντιμετώπισα ως μεγάλη και μου άλλαξε τον χαρακτήρα, να μην στενοχωριέμαι για τίποτα αν χάσω τίποτα. Ο σπουδαιότερος άνθρωπος στη ζωή μου ήταν ο σύζυγός μου. Όταν φύγω από τη ζωή θα πάω να τον συναντήσω», εξομολογήθηκε αρχικά.

Ναταλία Λιονάκη: Όσα είπε σε καταξιωμένη ηθοποιό λίγο πριν γίνει μοναχή

Μιλώντας για τη Ναταλία Λιονάκη, η καταξιωμένη κυρία του θεάτρου αποκάλυψε: «Της είχα προτείνει να παίξει την ωραία Ελένη. Μου είπε θα το σκεφτεί και θα μου πει, αλλά μετά από λίγες ημέρες μου είπε: "Όχι, δεν μπορώ να παίξω μαζί σας γιατί κάτι πολύ ωραίο θα μου συμβεί". Δε σοκαρίστηκα, ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο. Αν ήταν και το παιδί μου θα το δεχόμουν. Θα επέβαινα αν έκανε κάτι κακό, δεν πήγαινα να υπερασπιστώ, θα πήγαινα να το καταγγείλω στην αστυνομία».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
