DNA ή στείρωση για τα κατοικίδια: Πρόστιμο 1.000 ευρώ για τους κηδεμόνες

Τι προβλέπει ο νόμος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.12.25 , 13:52 Έλενα Παπαρίζου: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Η επιστροφή στη σκηνή
15.12.25 , 13:51 Κυψέλη: Βγήκαν μαχαίρια σε σχολείο - Τραυματίστηκε 14χρονη μαθήτρια
15.12.25 , 13:45 Ανδρική υπογονιμότητα: 4 αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν σε εξωσωματική
15.12.25 , 13:33 Ηράκλειο: Βρέθηκε στίγμα του γιατρού στη Σούδα - Άφαντος ο ίδιος
15.12.25 , 13:25 Παρίσι: Ακυρώνεται η συναυλία της Πρωτοχρονιάς, λόγω τρομοκρατικής απειλής
15.12.25 , 13:10 Δανάη Μπάρκα: «Ακούτε την τηλεοπτική μου επιστροφή; Εγώ δεν την ακούω»
15.12.25 , 12:50 Ρούλα Σταματοπούλου: «Προσπαθούσα τρία χρόνια να μείνω έγκυος»
15.12.25 , 12:50 Θανάσης Τσαλταμπάσης: Έγκυος ξανά η σύζυγός του, Αγοραστή Αρβανίτη
15.12.25 , 12:31 Συμβουλές για την πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων τα Χριστούγεννα
15.12.25 , 12:22 Δάφνη Καραβοκύρη: Απάντησε στο σχόλιο της Χρηστίδου για την Ιωάννα Τούνη
15.12.25 , 11:55 e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται επιδόματα και συντάξεις Ιανουαρίου
15.12.25 , 11:46 Nova: Πρωταγωνιστεί στις Χρυσές Σφαίρες!
15.12.25 , 11:38 Δασμός 3 ευρώ για κάθε πακέτο από TEMU και SHEIN από τον Ιούλιο του 2026
15.12.25 , 11:36 Γιώργος Παπακώστας: Όσα είπε ο σεφ για τη συνεργασία του με τη Μενεγάκη
15.12.25 , 11:31 Συνεργασία Nova - nrg: Προσφέρουν ενέργεια κι ακόμα πιο προσιτό internet
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Καταγγελία - βόμβα για πασίγνωστο τραγουδιστή για σεξουαλική κακοποίηση
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
Κυψέλη: Βγήκαν μαχαίρια σε σχολείο - Τραυματίστηκε 14χρονη μαθήτρια
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Παναθηναϊκός: Διακοπή συμβολαίων σε 3 παίκτες ζήτησε η διοίκηση!
Xmas Nails: Γαλλικό μανικιούρ με χριστουγεννιάτικη πινελιά!
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (Edgar Daniel Hernández Cervantes)
Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για την στείρωση των ζώων συντροφιάς / Bίντεο αρχείου Ant1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κάθε ιδιοκτήτης σκύλου ή γάτας βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια σημαντική επιλογή: είτε να προχωρήσει στη στείρωση του ζώου του είτε να αποστείλει δείγμα DNA.

Η υποχρέωση αυτή προκύπτει από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία και την ευζωία των ζώων συντροφιάς, το οποίο συνοδεύεται από ελέγχους και αυστηρές κυρώσεις. Όσοι δε συμμορφωθούν κινδυνεύουν με πρόστιμο 1.000 ευρώ, ενώ βασικός στόχος του μέτρου είναι ο έλεγχος της ανεξέλεγκτης αναπαραγωγής και ο περιορισμός του αριθμού των αδέσποτων.

Η έναρξη επιβολής των προστίμων έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου 2026. Μέχρι τότε, προβλέπονται μεταβατικές ρυθμίσεις που μειώνουν το οικονομικό βάρος για τους κηδεμόνες. Συγκεκριμένα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 το παράβολο για τη λήψη και την αποστολή δείγματος DNA μειώνεται σημαντικά, φτάνοντας τα 20 ευρώ, αντί για 70 και 40 ευρώ.

Παράλληλα, εξαιρούνται από την καταβολή παραβόλου οι ιδιοκτήτες σκύλων αναγνωρισμένων ελληνικών φυλών, εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό καθαροαιμίας ή προσωρινής εγγραφής.

Τι προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο

Η υποχρέωση καταγραφής DNA για τα κατοικίδια εισήχθη αρχικά με τον νόμο 4830/2021 και στη συνέχεια παρατάθηκε με τον νόμο 5143/2024. Με τον νεότερο νόμο 5225/2025 δίνεται επιπλέον χρόνος προσαρμογής τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στις αρμόδιες υπηρεσίες, μεταφέροντας την έναρξη των προστίμων στις αρχές του 2026.

Την ίδια στιγμή, το Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς, που λειτουργεί στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, συνεχίζει κανονικά τη συλλογή και επεξεργασία δειγμάτων DNA από σκύλους και γάτες.

Αντιδράσεις από φιλοζωικούς φορείς και κτηνιάτρους

Η Ομοσπονδία Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας εκφράζει έντονη αντίθεση στο μέτρο, κάνοντας λόγο για έλλειψη επιστημονικής βάσης και ουσιαστικού διαλόγου με την κοινωνία. Όπως επισημαίνει, οι συνεχείς παρατάσεις και οι αποσπασματικές αλλαγές στη νομοθεσία αποδεικνύουν ότι η κυβερνητική πολιτική για τα ζώα συντροφιάς είναι πρόχειρη και δυνητικά επιζήμια.

Από την πλευρά του, ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος χαρακτηρίζει την υποχρέωση αποστολής DNA πρακτικά ανεφάρμοστη και χωρίς πραγματικό όφελος, υποστηρίζοντας ότι εξυπηρετεί κυρίως εισπρακτικούς στόχους. Οι κτηνίατροι συνεχίζουν την αποχή τους από τη διαδικασία λήψης και αποστολής γενετικού υλικού και ζητούν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία δημοτικών κτηνιατρείων με μόνιμο προσωπικό, καθώς και την υλοποίηση οργανωμένων προγραμμάτων στείρωσης για τα αδέσποτα ζώα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΕΙΡΩΣΗ
 |
DNA
 |
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ
 |
ΓΑΤΕΣ
 |
ΣΚΥΛΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top