Ναταλία Λιονάκη για τη μητέρα της: «Είναι στις προσευχές μου»

Η Ναταλία Λιονάκη έχει εγκαταλείψει τα εγκόσμια κι από το 2009 ζει σε μοναστήρι στην Κένυα. Μιλώντας στο Πρωινό η μητέρα της ηθοποιού είχε αποκαλύψει με πικρία πως δεν έχει καμία επαφή με την κόρη της, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για την κατάληξη των σχέσεών τους.

Μεταξύ άλλων η Τζένη Λιονάκη εξομολογήθηκε πως δε δέχεται η κόρη της να λέγεται Φεβρωνία (αυτό το όνομα έχει υιοθετήσει ως μοναχή), καθώς βαφτίστηκε Ναταλία.

Λίγες ημέρες μετά το ξέσπασμα της κ. Τζένης, η εκπομπή Weekend Live εξασφάλισε την πρώτη αντίδραση της μοναχής Φεβρωνίας μέσω του Πρεσβύτερου ιερέα Πατέρα Τιμόθεου.

«Μετά λύπης πληροφορηθήκαμε πως τις τελευταίες ημέρες γίνεται συζήτησις εις την ελληνικήν δημόσια σφαίρα με επίδικο το δικαίωμα ενός ανθρώπου και δη μιας γυναίκας να ακολουθήσει την κλήση της και να αφοσιωθεί στο θέλημα του Θεού. Η κυρία Τζένη Λιονάκη, κατά σάρκα μητέρα της Μοναχής Φεβρωνίας, την οποία γνωρίζω, τιμώ και εν χριστώ αγαπώ, προέβη σε άνευ προηγουμένου χαρακτηρισμούς καταφερόμενο εναντίον της πεμπτουσίας της ορθόδοξου πίστεως ήτοι του μοναχισμού. Πληροφορηθείσα η αδελφή Φεβρωνία περί της ασχήμιας αυτής εξέφρασε τη θλίψη της και ανέφερε πως «είναι στις προσευχές μου η κατά σάρκα μητέρα μου».