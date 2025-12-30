Στηβ Ντούζος: Στο νοσοκομείο τις γιορτές- «Είμαι σκύλος, δεν καταλαβαίνω»

Το μήνυμα αισιοδοξίας του ηθοποιού

Για ακόμη μία χρονιά, ο Στηβ Ντούζος αναγκάζεται να περάσει τις γιορτινές ημέρες μακριά από το σπίτι του, βιώνοντας τις στιγμές αυτές όχι δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα, αλλά μέσα σε νοσοκομειακό θάλαμο. Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε ανοιχτά στην εκπομπή «Πρωινό» και στον Θάνο Βάγιο, αποκαλύπτοντας τη νέα δοκιμασία που περνά με την υγεία του, σε μια περίοδο που παραδοσιακά είναι συνδεδεμένη με οικογενειακή θαλπωρή, ξεκούραση και χαρά.

Χριστούγεννα στο νοσοκομείο για τον Στηβ Ντούζο - Η φωτογραφία που ανέβασε


Όπως εξήγησε, ο κορονοϊός έκανε ξανά την εμφάνισή του στη ζωή του, δημιουργώντας ένα οδυνηρό déjà vu. Ο ίδιος δεν έκρυψε ότι η χρονιά ξεκίνησε και ολοκληρώνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, κάτι που τον εξέπληξε ακόμη και τον ίδιο. «Κόλλησα κορονοϊό Πρωτοχρονιά φέτος και έκανα ανήμερα Πρωτοχρονιάς στο νοσοκομείο. Το 2025, 1η Ιανουαρίου, μπήκε έτσι ο χρόνος. Και τώρα πάλι φεύγοντας ο χρόνος ξανακόλλησα κορονοϊό», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας μια ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης.

Σπύρος Μπιμπίλας-Στήβ Ντούζος-Σπύρος Θεοδόσης

Σπύρος Μπιμπίλας-Στήβ Ντούζος-Σπύρος Θεοδόσης

Παρότι, όπως τόνισε, πρόκειται για παλιό στέλεχος του ιού, η ιατρική ομάδα έκρινε αναγκαία τη νοσηλεία του, εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια. Ο ίδιος το εξήγησε με απόλυτη ειλικρίνεια: «Είναι παλιό στέλεχος, αλλά επειδή έχω ΧΑΠ και καρδιά νοσηλεύομαι just in case». Η προληπτική παραμονή στο νοσοκομείο θεωρήθηκε απαραίτητη, ώστε να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και άμεση παρέμβαση εάν χρειαστεί.

Με το γνωστό του χιούμορ, σχολίασε και το γεγονός ότι οι γιορτές τον βρίσκουν ξανά στο ίδιο μέρος. «Χριστούγεννα ήμουν στο νοσοκομείο και απ’ ό,τι φαίνεται και την Πρωτοχρονιά. Όπως μπήκε ο χρόνος, φεύγει», είπε, δείχνοντας πως προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη δύσκολη πραγματικότητα με ψυχραιμία και αυτοσαρκασμό.

Παρά τη σωματική κόπωση και τη μακρά παραμονή του στο νοσοκομείο, ο Στηβ Ντούζος δεν είναι μόνος. Στο πλευρό του βρίσκονται καθημερινά η σύζυγός του και τα παιδιά του, οι οποίοι αποτελούν τη μεγαλύτερη δύναμή του αυτή την περίοδο. «Η σύζυγος μια χαρά, πάντα δίπλα μου εδώ, τα παιδιά μου. Είμαι ήδη μέσα δύο εβδομάδες», δήλωσε, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για την ψυχολογία του.

Κλείνοντας τη συνέντευξή του, ο ηθοποιός απέδειξε για ακόμη μία φορά πως δεν χάνει το πείσμα και τη μαχητικότητά του, ακόμη και μπροστά σε σοβαρές δοκιμασίες. Με λόγια που συνδυάζουν χιούμορ και ωμή ειλικρίνεια, είπε: «Εμένα το πρόγραμμά μου είναι πρώτη, δύο, τρεις του μηνός να βολτάρω με τον Χάρο. Τώρα αν τα καταφέρω… Είμαι σκύλος αγόρι μου, δεν καταλαβαίνω».

Οι δηλώσεις του αποτυπώνουν όχι μόνο τη δυσκολία της κατάστασης, αλλά και τη στάση ζωής ενός ανθρώπου που, παρά τις επαναλαμβανόμενες περιπέτειες με την υγεία του, συνεχίζει να παλεύει, να αστειεύεται και να στέκεται όρθιος, χωρίς να χάνει την πίστη και το κουράγιο του.
 

