Mercedes-Benz & smart: Τι κάνει στην Θεσσαλονίκη

Ποιος είναι ο νέος αντιπρόσωπος

Mercedes-Benz & smart: Τι κάνει στην Θεσσαλονίκη
Η Star Automotive Ελλάς Μον. ΑΕ, Γενικός Εισαγωγέας Mercedes-Benz & smart στην Ελλάδα, καλωσορίζει τη Northern Star ΑΕ, η οποία βρίσκεται στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο διανομής και τεχνικής εξυπηρέτησης Mercedes-Benz & smart.

Η νέα αυτή συνεργασία ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία της στη Βόρεια Ελλάδα, προσφέροντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης υψηλών προδιαγραφών. Μάλιστα, ως προς τις πωλήσεις, η Northern Star ΑΕ αποτελεί αυτή τη στιγμή το μοναδικό εξουσιοδοτημένο σημείο πώλησης Mercedes-Benz & smart στη Θεσσαλονίκη.

Mercedes-Benz & smart: Νέος αντιπρόσωπος στην Θεσσαλονίκη
Η Northern Star ΑΕ λειτουργεί σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα MAR20x της Mercedes-Benz, τα οποία επαναπροσδιορίζουν συνολικά την εμπειρία πελάτη, συνδυάζοντας τον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο σε ένα ενιαίο, απρόσκοπτο ταξίδι εξυπηρέτησης. Οι εγκαταστάσεις της πληρούν όλες τις πρόσφατες προδιαγραφές των Mercedes-Benz και smart ως προς την ενοποιημένη εμφάνιση υψηλής αισθητικής, τεχνολογίας και βιωσιμότητας.

Παράλληλα, μέσω του προηγμένου ψηφιακού οικοσυστήματος MAR20x, οι πελάτες απολαμβάνουν μια σύγχρονη, προσωποποιημένη και διαφανή εμπειρία σε κάθε σημείο επαφής, από την αρχική ενημέρωση και τη διαμόρφωση του οχήματος, έως τη διαδικασία αγοράς και την υποστήριξη μετά την πώληση.

