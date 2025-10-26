Ξανά στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι - «Θα είμαι κάθε βράδυ στην πλατεία»

«Σας θέλω στο πλευρό μου, κανείς δε θα σβήσει τα ονόματα των παιδιών μας»

Ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών, επιστρέφει στην πλατεία Συντάγματος.

Όπως δήλωσε, από σήμερα και κάθε βράδυ θα βρίσκεται στην πλατεία για να περιφρουρεί το όνομα του γιου του αλλά και όλων των θυμάτων που έχουν γραφτεί με κόκκινη μπογιά στο άτυπο μνημείο για τα 57 θύματα των Τεμπών.

Σοβαρή καταγγελία Πάνου Ρούτσι: «Πήγε να με πατήσει αμάξι με φιμέ τζάμια»

Ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών, επιστρέφει στην πλατεία Συντάγματος.

Συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη έγραψαν ξανά τα ονόματα μπροστά από τη Βουλή

Καλεί μάλιστα τον κόσμο που του στάθηκε κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας να είναι εκ νέου στο πλευρό του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ρούτσι κάλεσε τον κόσμο να βρίσκεται κάθε βράδυ εκεί για να μην ξεχαστεί αυτό που έγινε στα Τέμπη και να διασφαλιστεί ότι το μνημείο που είναι αφιερωμένο στη μνήμη των 57 θυμάτων θα συνεχίσει να υπάρχει. 

Ξανά στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι - «Θα βρίσκομαι κάθε βράδυ στην πλατεία»

«Πυρά» Καρυστιανού και Ρούτσι κατά της κυβέρνησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Μαζί του είναι η δικηγόρος του Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ στο σημείο βρίσκονται και μέλη από την Ομάδα «Μέχρι Τέλους» που από την πρώτη στιγμή στήριξαν τον Πάνο Ρούτσι κατά τη διάρκεια της απεργία πείνας. Η ομάδα πραγματοποίησε μάλιστα δράση καθαριότητας στο μνημείο των θυμάτων. 

