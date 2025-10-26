Ξανά στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι - «Θα είμαι κάθε βράδυ στην πλατεία»

Ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών, επιστρέφει στην πλατεία Συντάγματος.

Όπως δήλωσε, από σήμερα και κάθε βράδυ θα βρίσκεται στην πλατεία για να περιφρουρεί το όνομα του γιου του αλλά και όλων των θυμάτων που έχουν γραφτεί με κόκκινη μπογιά στο άτυπο μνημείο για τα 57 θύματα των Τεμπών.

Καλεί μάλιστα τον κόσμο που του στάθηκε κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας να είναι εκ νέου στο πλευρό του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ρούτσι κάλεσε τον κόσμο να βρίσκεται κάθε βράδυ εκεί για να μην ξεχαστεί αυτό που έγινε στα Τέμπη και να διασφαλιστεί ότι το μνημείο που είναι αφιερωμένο στη μνήμη των 57 θυμάτων θα συνεχίσει να υπάρχει.

Μαζί του είναι η δικηγόρος του Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ στο σημείο βρίσκονται και μέλη από την Ομάδα «Μέχρι Τέλους» που από την πρώτη στιγμή στήριξαν τον Πάνο Ρούτσι κατά τη διάρκεια της απεργία πείνας. Η ομάδα πραγματοποίησε μάλιστα δράση καθαριότητας στο μνημείο των θυμάτων.