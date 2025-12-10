GNTM - Έντι Γαβριηλίδης σε Ανέστη: «Ήρθα να σου κάνω πρόταση συνεργασίας»

Η φωτογραφία του Ανέστη που έφτασε στο πλατό, άρεσε πολύ και στους τρεις κριτές του GNTM! Μάλιστα, το μοντέλο φορούσε παντελόνι του Έντι Γαβριηλίδη.

«Δείχνεις να το διασκεδάζεις τρομερά. Πάρα πολύ λαμπερός και πάρα, πάρα, πάρα πολύ όμορφος αλλά και διαφορετικός. Δε φοβήθηκες. Όχι. Σαν να έχεις σπάσει στις φωτογραφίες και δοκιμάζεις πράγματα. Καλά και η εικόνα που είδαμε πριν με τα μπαλόνια, ήσουν εξαιρετικό και σουρεαλιστικός. Πολύ. Και υπέροχος», σχολίασε ο Άγγελος Μπράτης.

«Πεθαίνω με αυτή τη φωτογραφία, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί τι κάνει ένας ναύτης με δύο χρωματιστούς σκύλους και γιατί γελάει έτσι και γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι αφασία πίσω του, μέσα στον κακό χαμό κι είστε όλοι ασυνεννόητοι, αλλά ταυτόχρονα κάπως ευθυγραμμίζονται τα πάντα κι έρχεται αυτή η φωτογραφία εδώ σήμερα κι είναι τέλειο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και μπράβο!», είπε με τη σειρά του ο Έντι Γαβριηλίδης.

«Εγώ θα συμφωνήσω με όλα αυτά των προηγούμενων παιδιών που είπανε. Είσαι άψογος εδώ και πρέπει πάντα να δημιουργείς τέτοιες εικόνες. Έχεις ένα χάρισμα, είσαι ένα ευγενέστατο παιδί, δίνεσαι στα κόνσεπτ και αυτή τη φορά το πέτυχες περισσότερο από άλλες. Συγχαρητήρια», πρόσθεσε ο Λάκης Γαβαλάς.

«Είναι φωτογραφία καμπάνιας», σχολίασε ο Έντι με τους άλλους δύο κριτές, που σηκώθηκε και πήγε στα μοντέλα για να του κάνει πρόταση συνεργασίας. «Μου άρεσε πάρα πολύ η φωτογραφία του Ανέστη κι ήρθα να του κάνω επίσημα πρόταση συνεργασίας, να είναι το επόμενο αγόρι στην καμπάνια για το House of Jaffa», είπε ο Έντι Γαβριηλίδης στην ενθουσιασμένη Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τα υπόλοιπα μοντέλα, με τον Ανέστη να μην μπορεί να το πιστέψει!

«Μου λέει ο Έντι ότι θέλει να συνεργαστούμε επαγγελματικά για τον brand του και μένω μ@λ@$&ς!», είπε ο Ανέστης στο cue του. Ο Μιχάλης δήλωσε ότι... ζήλεψε λίγο, ενώ ο αδερφός του ο Εντουάρντο, σχολίασε: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για εκείνον. Ίσως και να ζηλεύω λίγο. Θα ήθελα να είμαι στη θέση του. Αλλά φοβερός, φοβερός!».

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM