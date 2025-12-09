Έλενα Παπαρίζου: «Είχε πάει ξανά στο νοσοκομείο πριν μερικές μέρες»

Εμφάνισε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα & διεγνώσθη με υπερκόπωση

Celebrities & Gossip Νεα
Έλενα Παπαρίζου: Tα νεότερα για την περιπέτεια υγείας της και τη νοσηλεία της σε ιδιωτικό θεραπευτήριο/ Το Πρωινό
Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο νοσηλεύεται η Έλενα Παπαρίζου, όπου μετάφερθηκε με ασθενοφόρο εκτάκτως τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν κατέρρευσε στις πρόβες του «The Voice».

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου - Η ανακοίνωση της εταιρείας της

Είχε έντονο άλγος στην κοιλιακή χώρα και διεγνώσθη με υπερκόπωση και τα αποτελέσματα αυτής, είπε σήμερα το πρωί ο  Γιώργος Λιάγκας στον αέρα του «Πρωινού».

Η Έλενα Παπαρίζου στον Εθνικό τελικό Eurovison 2025, τον Ιανουάριο του 2025/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η τραγουδίστρια υποβάλλεται σε περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις και είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, μετέδωσαν στην ίδια εκπομπή.

Λιάγκας για Παπαρίζου: «Eίχε πάει ξανά στο νοσοκομείο πριν μερικές μέρες»

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε πως πριν μερικές μέρες, η τραγουδίστρια είχε πάει ξανά στο νοσοκομείο με το ίδιο πρόβλημα. «Εγώ θα δώσω μια πληροφορία που θα ακουστεί για πρώτη φορά. Η Έλενα Παπαρίζου δεν είναι η πρώτη φορά που νοσηλεύεται το τελευταίο διάστημα. Πριν από μερικές ημέρες, πήγε για μια ολιγόωρη νοσηλεία που συνοδευόταν από κάποιες εξετάσεις σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο στα νότια προάστια, όχι στο συγκεκριμένο που πήγε τώρα. Τώρα έχει πάει σε άλλο ιδιωτικό θεραπευτήριο, σε μεγαλύτερο. Είχε πάει λοιπόν πριν από μερικές εβδομάδες. Ήμουν σε γνώση να το γνωρίσω γιατί με πήραν τηλέφωνο μέσα από το νοσοκομείο. [...] .

Η Έλενα Παπαρίζου στον Εθνικό τελικό Eurovision 2025, τον Ιανουάριο του 2025/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Εγώ λοιπόν τότε επέλεξα να μην το δώσω το θέμα, να μην το πω το θέμα και να μη γίνει αναπαραγωγή. Όμως τώρα που προέκυψε το θέμα αυτό εχθές και έγινε γνωστό, μπορώ λοιπόν να συνεισφέρω στο ρεπορτάζ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που πόναγε στην κοιλιά η Έλενα Παπαρίζου ότι πριν από μερικές βδομάδες, δε θυμάμαι ποτέ δέχτηκα το τηλέφωνο από το ιδιωτικό θεραπευτήριο των νοτίων προαστίων ότι πριν από μερικές βδομάδες λοιπόν, μπορεί να είναι και 10 μέρες είχε ξαναπάει εκεί για εξετάσεις με κοιλιακό άλγος. Δεν έδειξαν κάτι σημαντικό οι εξετάσεις, άρα λοιπόν να μην ανησυχεί ο κόσμος για την υγεία της Έλενας Παπαρίζου».

Έλενα Παπαρίζου: Οι καλλιτέχνες που την αντικατέστησαν στις προγραμματισμένες της εμφανίσεις

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η Έλενα Παπαρίζου έπρεπε να μείνει εκτός από κάποιες προγραμματισμένες εμφανίσεις και από τα γυρίσματα του The Voice.

Χθες στο γύρισμα την αντικατέστησε ο Κωστής Μαραβέγιας, ο οποίος ήταν για τρία χρόνια μέλος της ομάδας των κριτών του μουσικού talent show.

Σήμερα, είναι προγραμματισμένη η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον δήμο Περιστερίου. Στην εκδήλωση θα ακολουθούσε μια μεγάλη συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου. Τη θέση της θα αναλάβει η Πέγκυ Ζήνα. 

