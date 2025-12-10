GNTM: Η Άννα Πρέλεβιτς «εισβάλει» στη φωτογράφιση!

Απόψε, τα μοντέλα αφού ετοιμάστηκαν για τη φωτογράφιση, περίμεναν να μάθουν το νέο τους challenge, τι πρέπει να κάνουν στη σημερινή δοκιμασία αποχώρησης. Τότε, έκανε την εμφάνισή της η Άννα Πρέλεβιτς, η οποία μπήκε χαμογελαστή, χαιρέτησε την ομάδα και τους συνεχάρη για την πορεία τους μέχρι τώρα.

Η Άννα στάθηκε μπροστά τους και, με πολύ φιλική και γλυκιά διάθεση, τους έδωσε τα πρώτα καθοδηγητικά λόγια της ημέρας. Συγκεκριμένα, τους είπε πόσο όμορφοι είναι όλοι από κοντά και πόσο χαίρεται που θα δουλέψει μαζί τους στο σημερινό challenge. Εξήγησε ότι το ζητούμενο της φωτογράφησης θα είναι η χαρά, η ενέργεια και – κυρίως – το αληθινό χαμόγελο.

Στη συνέχεια μοιράστηκε μαζί τους μια προσωπική ιστορία από την πρώτη της φωτογράφηση. Όπως τους είπε, ο φωτογράφος τότε της είχε δώσει μια συμβουλή που την ακολουθεί μέχρι σήμερα: «Χαμογέλα αληθινά και η κάμερα θα σε ερωτευτεί!».

Αυτό το μυστικό ήταν και η συμβουλή της προς τα μοντέλα: Nα μη φοβηθούν να χαμογελάσουν, να δείξουν άνεση, αυθεντικότητα και θετική διάθεση. Τους τόνισε ότι το χαμόγελο είναι ένα από τα πιο δυνατά “όπλα” ενός μοντέλου — είτε σε επαγγελματικά shootings είτε στην καθημερινότητά τους.

Στο τέλος, τους ενθάρρυνε να διασκεδάσουν στο σετ και να αφήσουν τον φακό να τους «ερωτευτεί».

Ποια είναι η Άννα Πρέλεβιτς

Η Άννα Πρέλεβιτς είναι Ελληνίδα παρουσιάστρια, influencer και πρώην μοντέλο. Έγινε γνωστή όταν κέρδισε τον τίτλο της Σταρ Ελλάς 2010, ενώ στη συνέχεια εκπροσώπησε την Ελλάδα στα διεθνή καλλιστεία.

Από τότε έχει χτίσει μια δυνατή παρουσία στον χώρο της μόδας, της ομορφιάς και των media. Συμμετέχει σε τηλεοπτικά projects, συνεργάζεται με brands, ενώ στα social media μοιράζεται lifestyle και wellness περιεχόμενο.

Η παρουσία της στο επεισόδιο έδωσε στα μοντέλα αυτοπεποίθηση, καθώς μίλησε με εμπειρία, αμεσότητα και πραγματικό ενδιαφέρον.