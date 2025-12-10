KLOSTI: Τα πιο όμορφα χριστουγεννιάτικα δώρα είναι ένα «κλικ» μακριά σας!

Η χριστουγεννιάτικη συλλογή του KLOSTI ήρθε για να κάνει τα φετινά μας Χριστούγεννα ακόμα πιο όμορφα και λαμπερά. Απολαύστε τη μέσα από το www.klosti.com, κάντε τις επιλογές σας και μοιράστε μοναδικά δώρα σε όσους αγαπάτε.

Κομψά τα στολίδια του KLOSTI ξεχωρίζουν για το υπέροχα σχεδιάκια τους, όπως αυτές που είναι εμπνευσμένες από τα ελληνικά νησιά. Λατρέψαμε τις χειροποίητες καμπανούλες, αλλά και τα χειροποίητα αστεράκια σε διάφορα χρώματα και σχέδια.

Ανακαλύψτε τα μοναδικά χειροποίητα γούρια του KLOSTI, μια συλλογή που συνδυάζει κλασικά με μοντέρνα σχέδια. Από κεραμικά και μαρμάρινα μέχρι γούρια με κέντημα χειρός ή ζωγραφική, κάθε κομμάτι είναι ξεχωριστό και διαθέσιμο σε όλες τις τιμές. Χαρίστε φέτος ένα πραγματικά ιδιαίτερο δώρο. Με το υπέροχο χειροποίητο κουτί του, το γούρι του KLOSTI θα συνοδεύσει τις ευχές σας με τον πιο πρωτότυπο τρόπο!

Εδώ, εννοείται ότι θα βρείτε κι υπέροχες προτάσεις για κρεμαστά γούρια που φοριούνται όλο τον χρόνο, αλλά και ρόδια σε διάφορα σχέδια κι από διαφορετικά υλικά.

Κάντε την παραγγελία σας εύκολα και γρήγορα ηλεκτρονικά από το www.klosti.com ή τηλεφωνικά στο 211-8008795.

Ό,τι κι αν διαλέξετε θα έρθει όμορφα συσκευασμένο, έτοιμο να το προσφέρετε, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

