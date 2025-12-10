H ολοκαίνουργια Mercedes-Benz GLC με EQ Technology

Τώρα, έρχεται η ώρα για ένα συναρπαστικό νέο μοντέλο: η ολοκαίνουρια ηλεκτρική GLC αναμένεται να διευρύνει τη γκάμα της μάρκας από το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η ολοκαίνουρια GLC με EQ Technology ηγείται στην κατηγορία της με ανώτερη σχεδιαστική γλώσσα και νοημοσύνη που τροφοδοτείται από το MB.OS - το υπερ-σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

Η νέα GLC διαθέτει προβολείς επόμενης γενιάς DIGITAL LIGHT με τεχνολογία micro-LED. Το υψηλής ανάλυσης φωτιστικό πεδίο είναι σημαντικά μεγαλύτερο και παρέχει περισσότερη φωτεινότητα στα μακριά φώτα και στις προβολές στο δρόμο. Παράλληλα η κατανάλωση ενέργειας είναι περίπου 50% χαμηλότερη από τον προκάτοχό του.



Η εντυπωσιακή νέα ενιαία οθόνη MBUX HYPERSCREEN καλωσορίζει οδηγό και επιβάτες (προαιρετικός εξοπλισμός). Με μήκος 99,3 εκατοστά (39,1 ίντσες), είναι η μεγαλύτερη οθόνη που έχει τοποθετηθεί μέχρι σήμερα σε Mercedes-Benz.Η νέα GLC χρησιμοποιεί την τέταρτη γενιά MBUX, το πρώτο σύστημα infotainment παγκοσμίως που ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη (AI) από τη Microsoft και την Google και ανοίγει έναν νέο κόσμο εξατομικευμένων εμπειριών και διαισθητικής αλληλεπίδρασης ανθρώπου-οχήματος.



Ο ψηφιακός βοηθός MBUX Virtual Assistant χρησιμοποιεί την προσέγγιση «Multi Agent Approach» συνδυάζοντας πολλαπλούς AI agents σε ένα ενιαίο οικοσύστημα και ενσωματώνοντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης από Microsoft και Google. Επιλέγοντας την καλύτερη πηγή για κάθε εργασία, ακόμα και εντός της ίδιας συνομιλίας, αξιοποιεί συνδυασμένη γνώση από το διαδίκτυο. Για τoν οδηγό, η συνομιλία με τον MBUX Virtual Assistant είναι σαν συνομιλία με φίλο — παρέχει αναλυτικές απαντήσεις και μπορεί να απαντήσει σε επόμενες ερωτήσεις χωρίς να απαιτείται επανάληψη του πλαισίου. Το εκτενές infotainment για τον εμπρός επιβάτη περιλαμβάνει πάνω από 40 εφαρμογές, streaming βίντεο και άμεση πρόσβαση στο Disney+. Σε συνδυασμό με τον ζεστό και φιλόξενο περιβαλλοντικό φωτισμό που φωτίζει ακόμη και την «έναστρη» πανοραμική οροφή SKY CONTROL, απογειώνει το μοναδικό συναίσθημα «Welcome Home» άνεσης, ασφάλειας και αίσθησης φροντίδας που χαρακτηρίζει τη Mercedes-Benz. Η οικεία και διαισθητική αίσθηση που προσφέρει η ολοκαίνουρια ηλεκτρική GLC δημιουργεί έναν χώρο που ενσωματώνεται αβίαστα στη ζωή των οδηγών της.



Η Mercedes-Benz θέτει επίσης νέα πρότυπα στον εξοπλισμό του εσωτερικού της με το προαιρετικό Vegan Package. Αυτή η πολυτελής επιλογή υλικών φέρει πιστοποίηση από τον οργανισμό The Vegan Society και καθιστά τη Mercedes-Benz τον πρώτο κατασκευαστή παγκοσμίως που προσφέρει πιστοποιημένα vegan εσωτερικά από ανεξάρτητο φορέα.Η ολοκαίνουρια GLC αποτελεί το απόλυτο σύμβολο ευελιξίας, άνεσης και χώρων. Με μεταξόνιο κατά 84 mm μεγαλύτερο σε σύγκριση με την έκδοση με κινητήρα εσωτερικής καύσης, οι επιβάτες απολαμβάνουν εξαιρετικά ευρύχωρη και άνετη διαδρομή. Το αποτέλεσμα είναι 13 mm περισσότερος χώρος για τα πόδια και 46 mm περισσότερος χώρος για το κεφάλι μπροστά, ενώ οι πίσω επιβάτες επωφελούνται από 47 mm περισσότερου χώρου για τα πόδια και 17 mm περισσότερου χώρου για το κεφάλι.



Ο χώρος αποσκευών διαθέτει γενναιόδωρη χωρητικότητα 570 λίτρων και, όταν τα πίσω καθίσματα αναδιπλωθούν, αυξάνεται στο εντυπωσιακό νούμερο των 1.740 λίτρων. Επιπλέον, ο μπροστινός χώρος αποθήκευσης (frunk) προσφέρει επιπλέον 128 λίτρα χωρητικότητας και μπορεί να ανοίξει μερικώς ηλεκτρικά μέσω χειριστηρίου αφής. Είτε προετοιμάζεστε για ένα Σαββατοκύριακο εκδρομής είτε για μεγάλες αγορές, η νέα GLC καλύπτει όλες τις ανάγκες.

Εξίσου απρόσκοπτη και διαισθητική είναι η εμπειρία φόρτισης, με ενσωματωμένη λειτουργία κράτησης θέσης σε σταθμούς φόρτισης στο πλαίσιο της υπηρεσίας MB.CHARGE Public. Η Mercedes-Benz είναι ο πρώτος κατασκευαστής που προσφέρει αυτή τη λειτουργία. Επιπλέον, η ολοκαίνουρια GLC διαθέτει τεχνολογία για αμφίδρομη φόρτιση.



Η Mercedes-Benz θα προσφέρει μια ευρεία γκάμα συστημάτων κίνησης για κάθε ανάγκη πελάτη. Με εντυπωσιακή αυτονομία, ισχυρή απόδοση και την άνεση που αναμένεται από μια Mercedes-Benz, η νέα GLC καθορίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης. Ήδη από την αρχή της διάθεσής της στην αγορά, θα είναι διαθέσιμη η κορυφαία έκδοση του μοντέλου, η GLC 400 4MATIC με απόδοση 360 kW και αυτονομία έως 713 χιλιόμετρα. Θα ακολουθήσουν άλλες τέσσερις εντυπωσιακές εκδόσεις οι οποίες θα είναι διαθέσιμες από το 3ο τρίμηνο του 2026.

Παράλληλα,περιλαμβάνει το σύστημα πέδησης One-Box. Προσφέρει εξαιρετικά ομαλή, σταθερή και σίγουρη επιβράδυνση — είτε μέσω ανάκτησης ενέργειας είτε μέσω μηχανικής πέδησης. Τα συστήματα MB.DRIVE της αξιοποιούν έως δέκα εξωτερικές κάμερες, πέντε αισθητήρες ραντάρ και δώδεκα υπερηχητικούς αισθητήρες για κορυφαία υποβοήθηση οδήγησης. Και χάρη στην έξυπνη αερανάρτηση που είναι γνωστή από την S-Class, η ολοκαίνουρια GLC εγγυάται κορυφαία άνεση κύλισης — σε συνδυασμό με τετραδιεύθυνση πίσω άξονα 4,5° για ξεχωριστή ευελιξία.

MB.OS: ο υπερ-εγκέφαλος τεχνητής νοημοσύνης πίσω από την ολοκαίνουρια ηλεκτρική GLC

Όπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος συντονίζει σκέψη, αίσθηση και πράξεις, έτσι το Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) ενοποιεί και ελέγχει κάθε πτυχή του οχήματος – από το infotainment και την αυτοματοποιημένη οδήγηση έως τη ρύθμιση άνεσης και τη φόρτιση. Στην καρδιά του βρίσκεται προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη που επιτρέπει στο όχημα να μαθαίνει τις προτιμήσεις του οδηγού, να προσαρμόζεται σε συνθήκες σε πραγματικό χρόνο και να λαμβάνει αποφάσεις για μια πιο ασφαλή και διαισθητική εμπειρία. Οι υπερυπολογιστές αυτοί, συνδεδεμένοι με το Mercedes-Benz Intelligent Cloud, επιτρέπουν πλήρεις ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού,





Η GLC 400 4MATIC με EQ technology μπορεί να ρυμουλκήσει φορτία έως 2,4 τόνους (με συστήματα πέδησης), καθιστώντας την ιδανική για μεγάλα τροχόσπιτα, σκάφη ή τρέιλερ μεταφοράς αλόγων. Το φορτίο στον πείρο έλξης ικανότητας έως 100 κιλών επιτρέπει τη μεταφορά ηλεκτρικών ποδηλάτων σε κατάλληλη σχάρα. Με τα συστήματα σταθεροποίησης τρέιλερ ESP®και Trailer Manoeuvring Assist, η GLC προσφέρει ιδιαίτερα εύκολο και ασφαλές χειρισμό. Ιδανική για ένα Σαββατοκύριακο για camping ή τη μεταφορά σκάφους στο νερό, η GLC εξασφαλίζει ένα ομαλό και ασφαλές ταξίδι.



Η GLC 400 4MATIC διαθέτει τη λειτουργία TERRAIN MODE ως πρόγραμμα οδήγησης για χωματόδρομους ή δρόμους με χαλίκι, προσαρμόζοντας τα χαρακτηριστικά της κίνησης, του τιμονιού και των φρένων. Η λειτουργία «διαφανές καπό» επιτρέπει εικονική θέα κάτω από το εμπρός μέρος του οχήματος, συνδυάζοντας εικόνες από την εμπρόσθια κάμερα και τις κάμερες των εξωτερικών καθρεπτών.

Διαισθητική: ξεκλειδώνοντας μια πλούσια, νέα ψηφιακή εμπειρία με MBUX και τεχνολογικές καινοτομίες

Υψηλή τεχνολογία: Η ολοκαίνουρια MBUX HYPERSCREEN δημιουργεί μια καθηλωτική εμπειρία

ι χάρη στο MB.OS.







Ένα από τα χαρακτηριστικά της νέας ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής είναι το σύστημα 800 Volt, που μειώνει σημαντικά τον χρόνο φόρτισης σε συνδυασμό με τη νέα γενιά μπαταριών. Η ολοκαίνουρια GLC μπορεί να φορτίσει έως 305 χιλιόμετρα σε δέκα λεπτά. Το πρωτοποριακό σύστημα μπαταρίας βασίζεται σε ενσωματωμένη αρθρωτή αρχιτεκτονική και περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου ωφέλιμης ενέργειας 94 kWh. Εγκαθίσταται επίσης μετατροπέας DC (ανάλογα με τη χώρα), επιτρέποντας τηηφόρτιση σε ταχυφορτιστές 400-volt.Η ηλεκτρική GLC είναι προετοιμασμένη για σύνδεση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν συνδεθεί σε συμβατό αμφίδρομο σταθμό DC, μπορεί να αποθηκεύει ηλιακή ενέργεια και να τροφοδοτεί το σπίτι (V2H) ή το δίκτυο (V2G).



Άνεση κύλισης και ευελιξία με τεχνολογία από την S-Class: έξυπνη αερανάρτηση και τετραδιεύθυνση πίσω άξονα

Είτε πρόκειται για μία ήρεμη εκδρομή ένα Σαββατοκύριακο, ένα γρήγορο ταξίδι μεγάλων αποστάσεων ή διαδρομή εκτός δρόμου προς ένα απομακρυσμένο κάμπινγκ ή ένα χιονοδρομικό, η νέα GLC προσφέρει ιδανική ισορροπία ανάμεσα στη δυναμική οδήγηση και την άνεση. Η δοκιμασμένη από την S-Class τεχνολογία της αερανάρτησης απορροφά σχεδόν πλήρως ανωμαλίες και κραδασμούς, εξασφαλίζοντας απόλυτα ομαλή οδήγηση. Το διαρκώς ρυθμιζόμενο σύστημα απόσβεσης προσφέρει την άνεση μεγάλων αποστάσεων και τη σπορ ευελιξία για οδηγική απόλαυση. Το Agility & Comfort Package περιλαμβάνει αερανάρτηση AIRMATIC σε συνδυασμό με τετραδιεύθυνση πίσω άξονα, επιτρέποντας γωνία διεύθυνσης έως 4,5° σε κάθε κατεύθυνση. Αυτή η τεχνολογία ξεχωρίζει την GLC από άλλα οχήματα της κατηγορίας της.





Κάθε μοντέλο είναι εξοπλισμένο με ένα εκτενές σύνολο αισθητήρων που περιλαμβάνει έως δέκα εξωτερικές κάμερες, πέντε αισθητήρες ραντάρ και δώδεκα αισθητήρες υπερήχων, προσφέροντας κορυφαία υποβοήθηση οδήγησης. Όλα συνδέονται με τη μονάδα ελέγχου υψηλών επιδόσεων που λειτουργεί με MB.OS και δρα ως εγκέφαλος της GLC. Το MB.DRIVE επεξεργάζεται τεράστιες ποσότητες ακατέργαστων δεδομένων από τους αισθητήρες με τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικό χρόνο για να κατανοεί και να αξιολογεί την κατάσταση της κυκλοφορίας και να αντιδρά αστραπιαία, παραμένοντας πάντα σε εγρήγορση. Με το MBUX Surround Navigation, ο οδηγός γνωρίζει πάντα τι έχει ανιχνεύσει η GLC από το περιβάλλον της, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του στο σύστημα.



Ανάλογα με το πακέτο, το MB.DRIVE υποβοηθά τον οδηγό με συνεργατική διεύθυνση, πέδηση και επιτάχυνση. Συνδέεται επίσης με τον εξωτερικό κόσμο μέσω μίας ενσωματωμένης κεραίας οροφής, επιτρέποντας την αναβάθμιση των συστημάτων μέσω της εφαρμογής Mercedes-Benz χωρίς να χρειάζεται επίσκεψη στο συνεργείο. Όλα τα ενεργά συστήματα ασφαλείας διατίθενται ως στάνταρ εξοπλισμός και μπορούν να ενημερωθούν ακόμη και μετά την αγορά, για μεγαλύτερη ασφάλεια, αφού είναι σε θέση να προλαμβάνουν ακόμα περισσότερα ατυχήματα απ’ ότι στο παρελθόν.