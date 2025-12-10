Λάκης Γαβαλάς: Η απίστευτη ιστορία για τη συνεργασία του με τον Οίκο Hermès

Καλεσμένος στο Στούντιο 4 ήταν το απόγευμα της Τετάρτης ο Λάκης Γαβαλάς. Ανάμεσα σε άλλα, ο fashion expert αναφέρθηκε στο ξεκίνημα της συνεργασίας του με μεγάλους οίκους μόδας. Συγκεκριμένα με τον διάσημο Οίκο, Hermès.

Όπως αποκάλυψε αρχικά ο κριτής του GNTM: «Το 1995 άρχισα να είμαι πολύ δυνατός επαγγελματικά και το ’98 ξεκίνησα να δουλεύω με τη Hermès και τη Chanel κα όλους αυτούς. Τότε καβαλούσα άλογα στο Τατόι, έκανα ιππασία και κάποια στιγμή ήθελα μια κουβέρτα για τα άλογα».

«Κατ’ αρχήν οι σέλες Πεσόα, για να κάνεις ιππασία, έχουν τα ίδια λεφτά με τις Hermès τις σέλες. Βασικά ο Πεσόα τις έκανε σαν design και σαν τεχνική. Πήγα, λοιπόν, στην Hermes κι είπα πως θέλω μια κουβέρτα για το άλογο μου και θέλω να πάρω μια σέλα, μαζί με τα ηνία και τα λοιπά. “Μπορείτε να μου πείτε πως λέγεται ο σύλλογος για να κάνουμε την διαπίστευση, το μονόγραμμα και όλα” μου είπαν. Τέλοσπαντων, έγινε μπέρδεμα οπότε είπα να πάρω μια σέλα και να αφήσω την κουβέρτα», πρόσθεσε.

«Κάνω τη σέλα κι αρχίζω να μιλάω μαζί τους, ενώ από τα μόνιτορ φυσικά έβλεπαν τα πάντα. Πήρα μια τσάντα που έβαζα μέσα τη σέλα και μου πρότειναν να πάω στο ατελιέ, εκεί στον έκτο όροφο να μιλήσουμε Συμπαθηθήκαμε τρελά με τον Ντουμά, τον επικεφαλής του οίκου, όπως και με όλο το ατελιέ, τους έπεισα να φτιάξουμε την τσάντα όπως ακριβώς ήθελα και μου ζήτησαν να χρησιμοποιήσουν το όνομα μου για να ονομαστεί η τσάντα Kelly Lakis» περιέγραψε, ακόμα, ο Λάκης Γαβαλάς στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στο καθημερινό μαγκαζίνο της ΕΡΤ.

Φέτος, ο Λάκης Γαβαλάς βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του GNTM!

Παράλληλα, δε, ο Λάκης Γαβαλάς αποκάλυψε πως η πλέον ακριβή τσάντα που έχει στη συλλογή του είναι αξίας εξαψήφιου ποσού!