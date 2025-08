Λάκης Γαβαλάς: Η ανάρτηση για τα γενέθλιά του - Τα πόσα έκλεισε;

Ξεχωριστή είναι η 6η Αυγούστου, για τον Λάκη Γαβαλά, καθώς έχει τα γενέθλιά του. Ο κριτής του νέου κύκλου του GNTM κλείνει 73 χρόνια ζωής.

Μάλιστα ο σχεδιαστής, επιχειρηματίας και fashion visionary έκανε και μια ιδιαίτερη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή αυτή την ημέρα.

Συγκεκριμένα, ο Λάκης Γαβαλάς δημοσίευσε μια φωτογραφία από την παιδική του ηλικία κι ένα στιγμιότυπό του από το σήμερα κι ευχαρίστησε την οικογένειά του και τους συνεργάτες του.

«Τον Αύγουστο του 1952 σαν σήμερα στις 6.30 το πρωί οι υπέροχοι γονείς μου Τζονάννα κι ο Διονύσης, με έφεραν στον κόσμο την ημέρα της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Υπέροχη είναι η πορεία της ζωής μου, αφού στα δύσκολα φαίνεται ότι μπορώ να αντισταθώ και να τα μηδενίσω. Τις χαρές μου τις μοιράζομαι με όσους είναι γύρω μου, όχι απαραίτητα φίλοι, και έτσι αισθάνομαι χρήσιμος στην κοινωνία. Με την ευκαιρία ευχαριστώ την οικογένειά μου κι όσους είναι κοντά μου τους φίλους μου, τον πνευματικό μου, τους συνεργάτες μου. Ευχαριστώ ακόμη και αυτούς που δε με γουστάρουν, για δικούς τους λόγους γατί σέβομαι όλες τις γνώμες. Λυπάμαι που τα ζωάκια μου Λου, Τέξας, Edeka, και Νταλίκα, δεν μπορούν να μου ευχηθούν, αφού είναι τετράποδα και δε μιλούν παρόλο ότι τη δείχνουν αλλιώτικα την ανιδιοτελή αγάπη τους», έγραψε στη λεζάντα ο Λάκης Γαβαλάς.

Η ανάρτηση του Λάκη Γαβαλά

Ποιος είναι ο Λάκης Γαβαλάς

Ο Λάκης Γαβαλάς έχει ξεχωρίσει για την εκκεντρική προσωπικότητά του και το μοναδικό του στιλ, όλες αυτές τις δεκαετίες που κινείται στον χώρο της μόδας.

Εκτός από τις επιχειρηματική του δραστηριότητα, έχει συμμετάσχει σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές, τόσο ως κριτής στο My Style Rocks και το Dancing with the Stars, όσο κι ως καλεσμένος, ενώ έχει παίξει και σε τηλεοπτικές σειρές και ταινίες.

Σε λίγο καιρό θα τον δούμε στον 6ο κύκλο του GNTM με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, τον Άγγελο Μπράτη και τον Έντι Γαβριηλίδη.

Έχει γράψει επίσης την αυτοβιογραφία του με τίτλο Loaded, στην οποία αναφέρεται στις επιτυχίες του, στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και στη σύντομη φυλάκισή του.

