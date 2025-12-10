Στην παράδοση νέων κατοικιών στρατιωτικών στο Χαϊδάρι ο Ν. Δένδιας

«Πραγματικότητα κοστολογημένη και εντός προγράμματος το Οικιστικό»

Πολιτικη
Πηγή: φωτογραφίες - βίντεο: Διεύθυνση Ενημέρωσης Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
«Το Οικιστικό Πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων δεν είναι λόγια ή εξαγγελίες, αλλά μια πραγματικότητα, μετρημένη, κοστολογημένη, χρηματοδοτημένη, που εκτελείται με ρυθμούς απολύτως εντός προγράμματος, από ανθρώπους αποφασισμένους να φέρουν αυτό το έργο σε πέρας»  τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στα εγκαίνια και στην παράδοση σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων των νέων στρατιωτικών οικημάτων στο στρατόπεδο «Στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη», στο Χαϊδάρι.

Διπλό μήνυμα Δένδια σε Τουρκία και ΕΕ για το πρόγραμμα SAFE

Μετά το πέρας της τελετής, ο υπουργός παρέδωσε τα κλειδιά των διαμερισμάτων σε τρεις στρατιωτικές οικογένειες και στη συνέχεια περιηγήθηκε στους χώρους των νέων οικημάτων.

Μιλώντας για τα νέα διαμερίσματα, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι «αποτελούν κομμάτι του τεράστιου Οικιστικού Προγράμματος, το οποίο έχει ξεκινήσει, των 17.000 κατοικιών, που θα καλύψουν πλήρως τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων».

Δένδιας: Το νέο στεγαστικό πρόγραμμα του Υπουργείου Άμυνας

Πρόσθεσε, δε, ότι το συγκεκριμένο έργο «συνδυάζεται με την τεράστια πρόκληση υπεράσπισης της πατρίδας στη νέα εποχή».

«Για να υπάρχουν αξιόμαχες Ένοπλες Δυνάμεις», εξήγησε, «θα πρέπει τα στελέχη τους να απολαμβάνουν ενός επιπέδου ζωής που τους αξίζει, και αυτό οφείλουμε να τους εξασφαλίσουμε».

 

Στην παράδοση νέων κατοικιών στρατιωτικών στο Χαϊδάρι ο Ν. Δένδιας

Ο χάρτης με τα νέα οικήματα για στρατιωτικούς στο Χαϊδάρι   

Και ανέλυσε: «Αφενός μεν, με μια μισθοδοτική αντικαταβολή ανάλογη της υπηρεσίας που προσφέρουν στην πατρίδα, και σε αυτό είμαστε σε έναν καλό δρόμο. Θα ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων στις 8 Ιανουαρίου το νέο νομοθέτημα που προβλέπει αυτές τις αυξήσεις. Λυπάμαι που δεν καταφέραμε να ψηφιστούν πριν από τα Χριστούγεννα, όμως αναδρομικά οι αυξήσεις ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου του 2025. Αλλά, επίσης, και με μια άλλη σειρά παροχών προς τη στρατιωτική οικογένεια, η οικία, το σπίτι, είναι μία από αυτές».

«Όποιος μετατίθεται σε τόπο που δεν επιθυμεί, δικαιούται από το κράτος την παροχή δωρεάν αξιοπρεπούς και επαρκούς κατοικίας για την οικογένειά του και γι' αυτόν. Αυτό λοιπόν κάνουμε σήμερα. Δεν πρόκειται απλώς για μια αποκομμένη κατοικία. Πρόκειται για έναν Πρότυπο Οικισμό, φιλικό στο περιβάλλον, φιλικό στην ευρύτερη περιοχή του Χαϊδαρίου και της Δυτικής Αττικής, φιλικό ιδίως στους κατοίκους του, με ευρύτερες εξυπηρετήσεις: χώρο πρασίνου, παιδική χαρά, πρατήριο καυσίμων, πρατήριο για να καλύπτονται οι ανάγκες» υπογράμμισε.

Τον επόμενο χρόνο, είπε υπουργός, «θα δώσουμε κι εμείς, με την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, τη μάχη της ακρίβειας».

«Έχουμε δεσμευθεί ότι θα καταφέρουμε μέσα στο 2026, τα πρατήριά μας, ενοποιημένα με ένα νέο σύγχρονο σύστημα logistics, να παρέχουν το καλάθι της στρατιωτικής οικογένειας σε μια τιμή 20% με 23% φθηνότερη από αυτό το οποίο ισχύει έξω στην ευρύτερη αγορά» ξεκαθάρισε.

Ο Ν. Δένδιας στα εγκαίνια του νέου συγκροτήματος στρατιωτικών κατοικιών στο Χαϊδάρι

Ο Ν. Δένδιας στα εγκαίνια του νέου συγκροτήματος στρατιωτικών κατοικιών στο Χαϊδάρι 

Με τη σημερινή παράδοση, ο οικισμός «Γεώργιος Καραϊσκάκης» διαθέτει πλέον 121 ολοκληρωμένα διαμερίσματα, ενώ ήδη έχουν προγραμματιστεί ακόμα 150, εκ των οποίων τα 26 βρίσκονται στη διαγωνιστική διαδικασία.

Συνολικά, σήμερα παραδόθηκαν 49 διαμερίσματα, εκ των οποίων τα 37 στον οικισμό «Γιώργος Καραϊσκάκης» και άλλα 12 στην Κηφισιά, συμβάλλοντας στην ευρύτερη κάλυψη των αναγκών στέγασης στην Αττική.

Εκτός από τις κατοικίες, ο οικισμός διαθέτει μια σειρά εξυπηρετήσεων οι οποίες δεν απευθύνονται μόνο στους ένοικους της κοινότητας: πρατήριο καυσίμων, πολυκατάστημα, καφετέρια, παιδική χαρά, σούπερ μάρκετ, ενώ έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή πλυντηρίου και λιπαντηρίου οχημάτων. Πέραν όλων των άλλων, η σημαντικότερη μελλοντική σχεδίαση αφορά στην κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού.

Δένδιας: Τα drones καίριο βήμα στη νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων

Τα νέα οικήματα που παραδόθηκαν σήμερα σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην Αττική, όπως και αυτά που κατασκευάζονται, εντάσσονται στην πρώτη φάση του νέου στεγαστικού προγράμματος που υλοποιείται στις Ένοπλες Δυνάμεις. Συνολικά, μετά την ολοκλήρωση των τριών φάσεων υλοποίησης, θα έχουν παραδοθεί 17.484 κατοικίες.

Ο στόχος του προγράμματος είναι να υπάρξει παροχή στέγης στο σύνολο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που μετατίθενται σε τόπο μη επιθυμίας τους.

Υπογραμμίζεται ότι το στεγαστικό πρόγραμμα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας χρηματοδοτείται στη μεγάλη του πλειοψηφία από ιδίους πόρους, κάτι που σημαίνει πως είναι διασφαλισμένη η εκτέλεσή του.
 

