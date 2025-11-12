Δένδιας: Το νέο στεγαστικό  πρόγραμμα του Υπουργείου Άμυνας

Πρόγραμμα για δωρεάν σπίτι για όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που παίρνουν μετάθεση και φθηνότερα προϊόντα στα στρατιωτικά πρατήρια ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρουσιάζοντας το μεγαλύτερο οικιστικό σχέδιο στην ιστορία του υπουργείου άμυνας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη Θράκη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Με το οικιστικό πρόγραμμα στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων. θα κατασκευαστούν με ορίζοντα 10ετιας, 10.454 καινούρια σπίτια και θα εκσυχρονιστούν 7.030 παλιές στρατιωτικές κατοικίες.

Το πρόγραμμα θα στοιχίσει 1.7 δισ.ευρώ.

Τα περισσότερα σπίτια θα χτιστούν στα νησιά του Αν. Αιγαίου, στον Έβρο, στην Κρήτη και στην Αττική. Τα πρώτα χίλια κατασκευάζονται ήδη.

Το οικιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη

Δένδιας: Όσοι παίρνουν μετάθεση θα παίρνουν και σπίτι

Στόχος η παροχή στέγης σε όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που μετατίθενται σε τόπο μη επιθυμίας τους, σε όλα, κατά 100%! Θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας.

Πώς θα είναι τα συγκροτήματα κατοικιών για στρατιωτικούς

Δωρεάν στέγη και φθηνό σούπερ μάρκετ για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Εκτός από δωρεάν στέγη, ο κ.Δένδιας ανακοίνωσε και το «καλάθι της στρατιωτικής οικογένειας», ώστε τα στελέχη που ψωνίζουν από στρατιωτικά πρατήρια, να βρίσκουν ακόμα χαμηλότερες τιμές, 20 με 23% κάτω σε σχέση με τις τσουχτερές τιμές που βρίσκουν στα σούπερ μάρκετς.

Στόχος να γίνει και πάλι ελκυστική η καριέρα στις ΕΔ, διότι όπως είπε κι ο κ.Δένδιας. «Χρειαζόμαστε τους καλύτερους! Κι έχουμε λόγο»

Δένδιας: Αντιμετωπίζουμε υπαρκτή απειλή

Όπως άλλωστε δήλωσε χθες ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, «αντιμετωπίζουμε απειλή. Υπαρκτή απειλή, πολλαπλάσια του δικού μας μεγέθους».

