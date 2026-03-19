Το Star στο σημείο της επίθεσης στο διυλιστήριο της Χάιφα

Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Το Star στο σημείο της επίθεσης στη Χάιφα / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ιρανικό πλήγμα στο διυλιστήριο της Χάιφα, που αιφνιδίασε τους Ισραηλινούς.
  • Η μονάδα διύλισης και όχημα μεταφοράς αργού πετρελαίου χτυπήθηκαν από θραύσματα βαλλιστικού πυραύλου.
  • Η Εθνική Οδός 4 έκλεισε για μία ώρα, ενώ το ανατολικό κομμάτι της Χάιφα έμεινε χωρίς ρεύμα.
  • Το Ιράν δείχνει τη δυναμική του να πλήξει ενεργειακούς κόμβους στο Ισραήλ, απαντώντας σε αμερικανο-ισραηλινά χτυπήματα.
  • Το 65-70% της ενέργειας του Ισραήλ περνά από τη Χάιφα, με τον πυρηνικό αντιδραστήρα της Μπερ Σεβά επίσης στόχο.

Τις τελευταίες εξελίξεις μετά το ιρανικό πλήγμα στο διυλιστήριο της Χάιφα, μετέφερε ο συνεργάτης του Star και δημοσιογράφος του «Πρώτου Θέματος» Γιάννης Χαραμίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα. Οι ενεργειακές υποδομές βρίσκονται πια στο επίκεντρο των συγκρούσεων. Το χτύπημα στο διυλιστήριο ήταν κάτι που όπως φαίνεται οι Ισραηλινοί δεν περίμεναν.

To διυλιστήριο της Χάιφα, έχει τεθεί σε επαναλειτουργία. Από τα θραύσματα του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου, χτυπήθηκε μια μονάδα διύλισης αλλά και ένα όχημα μεταφοράς αργού πετρελαίου. Το σημείο όπου φαίνεται το μπλε φως στο φουγάρο, είναι εκεί όπου σημειώθηκε το πλήγμα.

Επί τουλάχιστον μία ώρα ήταν κλειστός ο εθνικός δρόμος, η Εθνική Οδός 4, που ενώνει τον Βορρά με το κεντρικό Ισραήλ. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, το ανατολικό κομμάτι της πόλης της Χάιφα, είχε μείνει χωρίς ρεύμα για λόγους ασφαλείας, όπως σημειώνει ο ενεργειακός πάροχος αλλά και οι τοπικές αρχές και ο στρατός του Ισραήλ.

Στη συνέχεια μπήκε σε επαναλειτουργία η συγκεκριμένη μονάδα, δίνοντας ξανά ρεύμα στην περιοχή.

Όπως σημείωσε ο Γιάννης Χαραμίδης, το Ιράν με το σημερινό χτύπημα στη Χάιφα, δίνει το «στίγμα» του, ότι σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να «περνάει στα ψιλά» ο τρόπος με τον οποίο απαντά στα αμερικανο-ισραηλινά χτυπήματα. Βλέπουμε ότι το Ιράν έχει τη δυναμική να χτυπήσει ενεργειακό κόμβο στο Ισραήλ.

Δεν έχει αφήσει τίποτε αναπάντητο εδώ και 20 ημέρες, τόσο στο πεδίο όσο και στη διπλωματία.

Σημειώνεται, ότι το 65% με 70% της ενέργειας του Ισραήλ περνά από τη Χάιφα, το υπόλοιπο 35% περνά από τον πυρηνικό αντιδραστήρα της Μπερ Σεβά, ο οποίος, αποτελεί και επίσημα, και αυτός, στόχο της Τεχεράνης. Με μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι Φρουροί της Επανάστασης ενημέρωσαν ότι κανένας, ούτε στη συγκεκριμένη ζώνη, μπορεί να είναι ασφαλής.

