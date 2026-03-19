Φωτεινή Πετρογιάννη: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση για τον πατέρα της

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση έκανε η Φωτεινή Πετρογιάννη, τιμώντας τη μνήμη του πατέρα της με αφορμή τα γενέθλια που θα είχε αν ήταν στη ζωή.

Η δημοσιογράφος μοιράστηκε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του πατέρα της, σε μια ήσυχη και ζεστή στιγμή, μπροστά από μια τούρτα με αναμμένα κεράκια.

Με αυτόν τον τρόπο, θέλησε να εκφράσει τη σκέψη και την αγάπη της, σε μια ημέρα που θα είχε διαφορετικό νόημα αν εκείνος ήταν ακόμη κοντά της.

Συνοδεύοντας την εικόνα, έγραψε: «Σήμερα θα γιορτάζαμε τα γενέθλιά σου».

Μέσα από αυτή τη λιτή αλλά βαθιά συγκινητική φράση, η Φωτεινή Πετρογιάννη τίμησε τη μνήμη του πατέρα της. Λίγη ώρα μετά πόσταρε μια ακόμα φωτογραφία με τον πατέρα και την αδερφή της, Σταυρούλα.