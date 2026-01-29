Φωτεινή Πετρογιάννη: Συγκινεί η φωτογραφία με τον εκλιπόντα πατέρα της

Πριν 3,5 μήνες η δημοσιογράφος έζησε την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της

29.01.26 , 22:16 Φωτεινή Πετρογιάννη: Συγκινεί η φωτογραφία με τον εκλιπόντα πατέρα της
Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή μοιράστηκε σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου η Φωτεινή Πετρογιάννη, 3,5 μήνες μετά τον θάνατο του πολυαγαπημένου της πατέρα.

Φ. Πετρογιάννη για τον πατέρα της: «Φέτος θα λείπεις, αλλά θα είσαι εδώ»

Η γνωστή δημοσιογράφος βίωσε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της τον περασμένο Οκτώβριο, όταν έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της. Την είδηση ανακοίνωσε μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» ο συνεργάτης και φίλος της, Γιώργος Λιάγκας, περιγράφοντας τις στιγμές που η ίδια περνούσε μετά την απώλεια.

«Η Φωτεινή χθες το απόγευμα, μετά τη λήξη της εκπομπής, έχασε τον μπαμπά της. Ο πατέρας της Φωτεινής ήταν άρρωστος το τελευταίο διάστημα, είχε ταλαιπωρηθεί με μία ασθένεια τα τελευταία χρόνια. Ήρθε κανονικά στα βαφτίσια του εγγονού του στην Τήνο το καλοκαίρι που ήμασταν εκεί λίγοι καλοί φίλοι που χαρήκαμε με τη χαρά της Φωτεινής -άρα έζησε το εγγόνι του-. Δεν ήταν κάτι που περιμένανε, ήταν ξαφνικό και χθες το μεσημέρι στο σπίτι, την ώρα του φαγητού έφυγε ξαφνικά ο άνθρωπος», είχε αποκαλύψει ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1. 

Σήμερα, λοιπόν, η Φωτεινή Πετρογιάννη επέστρεψε στα social media με ένα προσωπικό και φορτισμένο συναισθηματικά βίντεο στο Instagram, στο οποίο ξεφυλλίζει το φωτογραφικό άλμπουμ του πατέρα της. Στο βίντεο εμφανίζεται μια φωτογραφία του σε νεαρή ηλικία, την οποία συνόδευσε με το εμβληματικό τραγούδι «Wish You Were Here» (Μακάρι να ήσουν εδώ) των Pink Floyd.

Ο πατέρας της Φωτεινής Πετρογιάννη

Ο πατέρας της Φωτεινής Πετρογιάννη

Λίγες ώρες πριν από την αλλαγή του χρόνου, η Φωτεινή Πετρογιάννη μοιράστηκε με το κοινό ένα συγκινητικό post, γεμάτο τρυφερά και δυνατά λόγια: «Φέτος δε θα ακούσω στο τηλέφωνο αυτό το “Επ, Φωτάκι” που μου έλεγες κάθε φορά που προσπαθούσες να καταλάβεις ποια από τις δυο σου κόρες είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Ούτε θα με μαλώσεις που φιλάω πεταχτά στο μάγουλο και όχι τόσο θερμά όσο εσύ! Φέτος μπαμπά μου, θα λείπεις, αλλά θα είσαι εδώ…». Οι ακόλουθοί της δεν άργησαν να ανταποκριθούν με θερμά σχόλια στο μήνυμά της, στέλνοντας κουράγιο και λόγια συμπαράστασης.

Φωτεινή Πετρογιάννη: Το βίντεο με τα πρώτα βήματα του γιου της

Η πρόσφατη ανάρτηση της Φωτεινής Πετρογιάννη αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την ανθρώπινη πλευρά της, την αγάπη για την οικογένεια, τη νοσταλγία για τις στιγμές που δεν γυρίζουν πίσω και τη δύναμη να μοιράζεται με ειλικρίνεια τα πιο βαθιά συναισθήματα.

Αυτή η δημοσίευση λειτουργεί ως υπενθύμιση για όλους μας ότι, όσο κι αν περνά ο χρόνος, η μνήμη των αγαπημένων προσώπων παραμένει ζωντανή και ότι ο χρόνος που περνάμε με τους γονείς και τους δικούς μας ανθρώπους είναι ανεκτίμητος.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
