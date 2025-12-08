Φωτεινή Πετρογιάννη: Το βίντεο με τα πρώτα βήματα του γιου της

Η Φωτεινή Πετρογιάννη στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο με τον σύζυγο και τον γιο της

Το 2025 ήταν από τις πιο ξεχωριστές χρονιές για τη Φωτεινή Πετρογιάννη, καθώς η οικογένειά της μεγάλωσε με τον ερχομό του γιου της.

Από τη στιγμή που γεννήθηκε ο μικρός Δημήτρης–Μάριος, η καθημερινότητά της έχει αλλάξει ριζικά· πλέον, οι ρυθμοί της περιστρέφονται γύρω από τον μονάκριβό της.

Η δημοσιογράφος συχνά μοιράζεται τρυφερά στιγμιότυπα από τη νέα της ζωή, κι ανάμεσα σε αυτά ήταν και το βίντεο που ανέβασε το απόγευμα της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου. Εκεί βλέπουμε τον μικρούλη να προσπαθεί να περπατήσει μόνος του, κάνοντας τα πρώτα του βήματα προς τη μαμά του.

Η αντίδραση της Φωτεινής ήταν αυθόρμητη, γεμάτη συγκίνηση και... χιούμορ: «Η μαμά τα έκανε πάνω της», έγραψε στη λεζάντα.

Η ανάρτηση της Φωτεινής Πετρογιάννη

Η ίδια και ο σύζυγός της, ο σκηνοθέτης Μιχάλης Ρουμπής, έγιναν γονείς πριν από έναν χρόνο και από τότε ζουν μια νέα, γλυκιά καθημερινότητα.

Η σχέση τους πέρασε από διάφορες φάσεις μέχρι να φτάσουν εδώ, κάτι που η Φωτεινή έχει περιγράψει με τον δικό της τρόπο στο παρελθόν: «Αν μπορώ να δώσω έναν τίτλο είναι μια ωραία αγάπη. Με τον Μιχάλη ερωτευτήκαμε πολύ δύσκολα. Είναι σαν να ζούμε τη σχέση μας ανάποδα, άρχισε με δυσκολίες και όσο πάει γίνεται καλύτερη».