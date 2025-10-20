Φωτεινή Πετρογιάννη: Η φωτογραφία με τον γιο της

Δύσκολες στιγμές βιώνει η Φωτεινή Πετρογιάννη, καθώς πριν από λίγες ημέρες «έφυγε» από τη ζωή ο αγαπημένος της πατέρας. Η είδηση της απώλειας έγινε γνωστή το πρωί της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό».

Η δημοσιογράφος απουσίασε για μερικές ημέρες από τα τηλεοπτικά της καθήκοντα, προκειμένου να σταθεί δίπλα στην οικογένειά της και να διαχειριστεί αυτή τη δύσκολη απώλεια.

Το πρωί της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου επέστρεψε στο πλατό, εμφανώς συγκινημένη.

Μιλώντας on air, η Φωτεινή Πετρογιάννη θέλησε να στείλει ένα μήνυμα ζωής στους τηλεθεατές.

«Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη και τη βοήθεια, για όσα κάνατε για εμάς. Ο μπαμπάς μας ήταν ένας λεβέντης και θα είναι πάντα δίπλα μας. Σας ευχαριστώ για όλα», ανέφερε αρχικά η δημοσιογράφος και πρόσθεσε:

«Αν μπορώ να πω κάτι από αυτή την ιστορία, είναι να μη χάνουμε χρόνο με τους γονείς μας. Είναι πολύ κλισέ αυτό που λέω, αλλά είναι πραγματικότητα. Είπα στον πατέρα μου όλα όσα ήθελα μέσα στο καλοκαίρι».

Στο πλευρό της, όπως πάντα, βρίσκεται ο σύζυγός της, Μιχάλης Ρουμπής, αλλά και ο γιος τους, Δημήτρης – Μάριος, οι οποίοι αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή στήριξης και δύναμής της.

Η δημοσιογράφος, προσπαθώντας σιγά σιγά να επιστρέψει στην καθημερινότητά της, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα τρυφερό story: ποζάρει στο ασανσέρ κρατώντας στην αγκαλιά της τον γιο της.