Φωτεινή Πετρογιάννη: Η φωτογραφία με τον γιο της

Λίγες μέρες μετά τον θάνατο του πατέρα της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.10.25 , 00:05 Ο Γιώργος αποφασίζει: Ποιος είναι ο πρώτος μονομάχος στη Φάρμα;
20.10.25 , 23:56 Μια φωτογραφία, μια αγκαλιά: Η Σίσσυ Χρηστίδου και το γλυκό στιγμιότυπο
20.10.25 , 23:45 Φωτεινή Πετρογιάννη: Η φωτογραφία με τον γιο της
20.10.25 , 23:38 Ξεσπά ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα για το περιπολικό - «όχημα μεταφορικής»
20.10.25 , 23:31 Ραφαέλα Ψαρρού: Η ερωτική εξομολόγηση στον Γιώργο Καράβα
20.10.25 , 23:26 Έλενα Κρεμλίδου: Συγκινεί ξανά μετά την απώλεια της γιαγιάς της
20.10.25 , 23:25 Βρήκαν κοκαΐνη μέσα σε κράνος σε μονοκατοικία στον Κορυδαλλό
20.10.25 , 23:15 Ο Δημήτρης ζητάει συγγνώμη από τη Βαλεντίνα στη Φάρμα
20.10.25 , 22:30 Φάρμα: Ποια ομάδα τα κατάφερε καλύτερα στο παζλ και εξασφάλισε την ασυλία;
20.10.25 , 22:10 Φάρμα: Η πρώτη δοκιμασία ασυλίας της εβδομάδας
20.10.25 , 22:04 Δημοσκόπηση MARC: Στις 16,5 μονάδες το προβάδισμα ΝΔ από ΠΑΣΟΚ
20.10.25 , 22:02 ΜακΚόναχι: Ο πατέρας μου πέθανε κάνοντας έρωτα -Η αντίδραση της μητέρας του
20.10.25 , 22:01 Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει πρώην της για ξυλοδαρμό και revenge porn
20.10.25 , 21:40 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε στην παντομίμα;
20.10.25 , 21:23 Λούβρο: Ψάχνουν για συνεργάτη μέσα από το Μουσείο
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Χάος στις πολυκατοικίες: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν με απώλεια περιουσίας
Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με αγωνία και happy end στην εκπνοή της
Mε αγωγή 600.000 ευρώ απάντησε η Σοφία Πολυζωγοπούλου στον Απόστολο Λύτρα
GNTM: Η πρώτη αποχώρηση του φετινού διαγωνισμού είναι γεγονός!
Ηλεία: Βίαζε την κόρη του και απείλησε να κάψει στον φούρνο τη σύζυγό του
Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Άστοχη κίνηση το δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο
Μια φωτογραφία, μια αγκαλιά: Η Σίσσυ Χρηστίδου και το γλυκό στιγμιότυπο
Βίκυ Χατζηβασιλείου: Μας συστήνει την κούκλα μητέρα της
Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για μπουφάν, καφέ και σακούλες στο αυτοκίνητο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύσκολες στιγμές βιώνει η Φωτεινή Πετρογιάννη, καθώς πριν από λίγες ημέρες «έφυγε» από τη ζωή ο αγαπημένος της πατέρας. Η είδηση της απώλειας έγινε γνωστή το πρωί της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό».

Η δημοσιογράφος απουσίασε για μερικές ημέρες από τα τηλεοπτικά της καθήκοντα, προκειμένου να σταθεί δίπλα στην οικογένειά της και να διαχειριστεί αυτή τη δύσκολη απώλεια.

Το πρωί της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου επέστρεψε στο πλατό, εμφανώς συγκινημένη.

Πένθος για τη Φωτεινή Πετρογιάννη: Πέθανε ξαφνικά ο πατέρας της

Μιλώντας on air, η Φωτεινή Πετρογιάννη θέλησε να στείλει ένα μήνυμα ζωής στους τηλεθεατές.

«Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη και τη βοήθεια, για όσα κάνατε για εμάς. Ο μπαμπάς μας ήταν ένας λεβέντης και θα είναι πάντα δίπλα μας. Σας ευχαριστώ για όλα», ανέφερε αρχικά η δημοσιογράφος και πρόσθεσε:

«Αν μπορώ να πω κάτι από αυτή την ιστορία, είναι να μη χάνουμε χρόνο με τους γονείς μας. Είναι πολύ κλισέ αυτό που λέω, αλλά είναι πραγματικότητα. Είπα στον πατέρα μου όλα όσα ήθελα μέσα στο καλοκαίρι».

Φωτεινή Πετρογιάννη: «Ήταν λεβέντης» - Μίλησε για τον θάνατο του πατέρα της

Στο πλευρό της, όπως πάντα, βρίσκεται ο σύζυγός της, Μιχάλης Ρουμπής, αλλά και ο γιος τους, Δημήτρης – Μάριος, οι οποίοι αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή στήριξης και δύναμής της.

Η δημοσιογράφος, προσπαθώντας σιγά σιγά να επιστρέψει στην καθημερινότητά της, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα τρυφερό story: ποζάρει στο ασανσέρ κρατώντας στην αγκαλιά της τον γιο της.

Φωτεινή Πετρογιάννη: Η φωτογραφία με τον γιο της

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top