Συγκλονίζει ο κτηνοτρόφος: «Τάισα γαλατάκι ένα μικρό - Να πάνε χορτάτα...»

Γιατί είναι σπάνια τα πρόβατα της οικογένειας Θεοφίλου



Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Λ. Γεωργάκη - Τ. Παπανικολάου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να αποχαιρετήσει το κοπάδι του ο κτηνοτρόφος από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα.

Θεσσαλονίκη: Κτηνοτρόφος αποχαιρέτησε το κοπάδι του κι έπαθε εγκεφαλικό

Ο ίδιος, παρά το ελαφρύ εγκεφαλικό που υπέστη, τάισε και σήμερα τα ζώα του, που είναι ολόκληρη η ζωή του, όπως δήλωσε στο Star και τη Λευκή Γεωργάκη.

«Εγώ με τα πρόβατα έζησα μια ζωή»

ο κτηνοτρόφος από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης

«Είμαι στενοχωρημένος. Αυτό που περνάμε τώρα εδώ οικογενειακώς δεν ήθελα να συμβεί. Εγώ με τα πρόβατα έζησα μια ζωή»Είναι τα λόγια ενός ανθρώπου που χάνει το βιος του και τον πνίγουν η οργή και η στενοχώρια.

Όρθιος, με το σκουφί και με την γκλίτσα στο χέρι, ο κ. Κώστας Θεοφίλου περίμενε σήμερα να του πάρουν τα ζώα για να τα θανατώσουν λόγω ευλογιάς. Κι όμως, παρά το γεγονός ότι χθες ήταν στο νοσοκομείο, ξύπνησε πριν ακόμα χαράξει για να τα φροντίσει. Ήθελε αυτές τις τελευταίες ώρες να μη λείψει στιγμή από το κοπάδι του.

«Έδωσα γαλατάκι σε μωρό γιατί δεν μπορούσε να βυζάξει!»

«Εμείς σηκωθήκαμε, τα ταΐσαμε τα πρόβατα. Είχα κι ένα γεννημένο, έδωσα λίγο γαλατάκι στο μωρό γιατί δεν μπορούσε να βυζάξει».

Μέχρι τελευταία στιγμή τα ταΐζει και τα φροντίζει. «Θα τα στείλω τα πρόβατα νηστικά; Εγώ θα σηκωθώ από τις 4 ώρα το πρωί, να τα στείλω τα πρόβατα χορτάτα», λέει στο Star.

Οι αγωνιώδεις προσπάθειες της οικογένειας Θεοφίλου να κρατήσει τα πρόβατά της - Παράταση μέχρι την Τετάρτη στη θανάτωση των ζώων

Η οικογένεια Θεοφίλου είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Αγωνίστηκαν τουλάχιστον για δύο μήνες για να κρατήσουν τα πρόβατά τους. Δεν παλεύουν απλά για τα ζωντανά αυτά, αλλά για να διατηρηθεί μια ολόκληρη φυλή. Επί του παρόντος έχει δοθεί παράταση ζωής για τα ζωντανά τους μέχρι την Τετάρτη. «Μου λένε δεν θα έρθουμε σήμερα λόγω καιρικών συνθηκών, θα έρθουμε την Τετάρτη», λέει ο κ. Θεοφίλου.

«Μέχρι την τελευταία στιγμή που θα φύγουν θα τα ταΐζω. Θα τα ταΐσω, θα τα πάρουν την Τετάρτη το πρωί, θα τα ταΐσω και μετά να τα πάρουν. Και το κρίμα στον λαιμό τους», ξεσπά η σύζυγος του κ. Κώστα.

Το μαντρί του κ. Κώστα Θεοφίλου σε λίγα εικοσιτετράωρα θα μείνει άδειο για πρώτη φορά από τότε που θυμάται τον εαυτό του. Λυγίζει. Τα λόγια του είναι αποκαλυπτικά για τα όσα βιώνει, όχι μόνο τις τελευταίες ημέρες. «Ας μου δώσουν τα χρωστούμενα και δεν θέλω αποζημίωση...».

Θεσσαλονίκη: «Τρέχα ο μπαμπάς παθαίνει εγκεφαλικό»

Γιατί είναι σπάνια τα πρόβατα της οικογένειας Θεοφίλου

 

Τα πρόβατα του κτηνοτρόφου από τη Θεσσαλονίκη ανήκουν σε μία ιστορική φυλή, αυτή του Ρουμλουκίου, που είναι και προστατευόμενη, καθώς είναι φυλή προς εξαφάνιση.

Όπως είπε η Τασούλα Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο κ. Κώστας δεν γνώριζε ότι τα πρόβατά του ανήκουν στην ιστορική φυλή και το έμαθε τυχαία πριν από κάποια χρόνια. Γιατί όμως είναι ιστορική αυτή η φυλή; Πρόκειται για μια από τις παλιότερες αυτόχθονες φυλές στη χώρα μας.

Πήρε το όνομά της από την ομώνυμη περιοχή της Ημαθίας, όπου εγχώρια πεδινά πρόβατα διασταυρώθηκαν με κοπάδια Αλβανών νομάδων. Για δεκαετίες, η φυλή απλωνόταν σε μεγάλο τμήμα της Βόρειας Ελλάδας, σιγά-σιγά όμως, άρχισε να μειώνεται ο πληθυσμός της.

Ποια είναι τα μοναδικά χαρακτηριστικά των προβάτων της φυλής του Ρουμλουκίου

Όπως έλεγαν κτηνοτρόφοι στην Τασούλα Παπανικολάου, η συγκεκριμένη φυλή προβάτων είναι πολύ ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. Η μοναδική ενδεχομένως στη χώρα μας.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό τους είναι ότι μπορούν να τραφούν μόνο με βοσκή. Ιδιαιτερότητες παρουσιάζουν και στα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους. Για παράδειγμα, το κριάρι έχει μαύρα στίγματα στο κεφάλι. Κτηνοτρόφοι τονίζουν ότι αν θανατωθούν τα πρόβατα του κ. Κώστα δεν γνωρίζουν να υπάρχει άλλο κοπάδι της ιστορικής φυλής στην Ελλάδα!

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
