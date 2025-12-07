Θεσσαλονίκη: «Τρέχα ο μπαμπάς παθαίνει εγκεφαλικό»

Με ελαφρύ εγκεφαλικό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γιαννιτσών ο 58χρονος κτηνοτρόφος Κωνσταντίνος Θεοφίλου από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος δεν άντεξε τη στεναχώρια του για την θανάτωση του κοπαδιού του που αναμένεται να γίνει λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ευλογιάς.

Όπως είπε η σύζυγός του στην Τασούλα Παπανικολάου στο μεσημεριανό δελτίο του Star, υπέγραψε και πήρε εξιτήριο με τους γιατρούς να τους υπογραμμίζουν ότι θα πρέπει να είναι ήρεμος και να μην ταράζεται.

Ο κ. Κώστας συγκίνησε όλη την Ελλάδα, σε βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου και στο οποίο θρηνούσε για τον αποχωρισμό από τα 450 ζώα του, τα τελευταία της ιστορικής φυλής προβάτων Ρουμλουκιού.

Η ψυχολογική του καταπόνηση και η συναισθηματική του φόρτιση επιδείνωσαν την υγεία του, με αποτέλεσμα να «λυγίσει» και να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Η κόρη του Δέσποινα, μιλώντας στη Γεωργία Μπιτάκου περιέγραψε ποια είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση του πατέρα της.

«Ο πατέρας μου υπέστη ένα μικρό εγκεφαλικό, αλλά τώρα είναι σταθερά», είπε, με την αδελφή της, η οποία είναι νοσηλεύτρια να βρίσκεται στο πλευρό του συνέχεια.

Όπως αποκάλυψε κατέρρευσε ξαφνικά ενώ παρακολουθούσε ένα βίντεο με τα ζώα του και χρειάστηκε η άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο.

«Ο πατέρας μου είναι στο νοσοκομείο, είχε ένα μικρό εγκεφαλικό, αλλά είναι εντάξει τώρα. Έβλεπε το βίντεο που έχει τραβήξει, έκλαιγε, ξάπλωσε λίγο να κοιμηθεί και εκεί που κοιμόταν με φώναξε η μητέρα μου έντρομη. Ηταν με γουρλωμένα τα μάτια, τρομαγμένος. Μου φώναζε η μητέρα μου ''ο μπαμπάς παθαίνει εγκεφαλικό''. Και σηκωθήκαμε γρήγορα, πήγαμε στο νοσοκομείο στα Γιαννιτσά. Εκεί ο μπαμπάς είπε ότι ήταν ήδη λίγο καλύτερα. Η αδερφή μου η νοσηλεύτρια είναι εκεί μαζί του, οπότε είναι καλά», είπε η κόρη του 58χρονου κτηνοτρόφου.

Όσον αφορά στα ζώα της οικογένειας, είπε πως το κοπάδι τους είναι το τελευταίο στο Νομό Θεσσαλονίκης που βρέθηκε θετικό στην ευλογιά και δεν έχει θανατωθεί ακόμα με αποτέλεσμα να μένει ανοιχτός ο φάκελος της Κεντρικής Μακεδονίας.

«Σε περίπτωση που δε θανατωθούν τα πρόβατά μας δεν μπορεί να προχωρήσει η εξέλιξη με τους υπόλοιπους κτηνοτρόφους ώστε να αποζημιωθούν. Τα δικά μας τα πρόβατα έχουν περάσει δύο μήνες που νόσησαν. Πλέον είναι όλα υγιή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Χάσαμε αρκετά, αλλά τα υπόλοιπα είναι εντάξει. Αρνούνται να πάρουν νέο δείγμα, δεν ξέρω γιατί», είπε η γυναίκα.