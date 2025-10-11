Εμβόλια ευλογιάς: Εισαγγελική παρέμβαση μετά την αποκάλυψη του Star

Αίτημα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Τσιάρα για διερεύνηση

11.10.25 , 16:35 Εμβόλια ευλογιάς: Εισαγγελική παρέμβαση μετά την αποκάλυψη του Star
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Δήμητρα Τζιότζιου, μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων Star
Μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Star για τη διακίνηση παράνομων εμβολίων ευλογιάς από την Τουρκία, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας ζήτησε εισαγγελική παρέμβαση. Οι καταγγελίες κτηνιάτρων για πιέσεις από κτηνοτρόφους και οι φόβοι για έκρηξη κρουσμάτων προκαλούν έντονη ανησυχία στις αρχές.

Απελπισμένοι κτηνοτρόφοι εμβολιάζουν μόνοι τους τα ζώα για την ευλογιά

Όπως ανέφερε η Δήμητρα Τζιότζιου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star με την Κατερίνα Τσαμούρη, στο ρεπορτάζ που πραγματοποίησε, κτηνίατροι κατήγγειλαν ότι δέχονται πιέσεις από κτηνοτρόφους προκειμένου να τους προμηθεύσουν εμβόλια από την Τουρκία. Οι παραγωγοί θεωρούν ότι έτσι θα καταφέρουν να σώσουν τα κοπάδια τους από την επιδημία ευλογιάς.

«Κλείδωσαν» οι πληρωμές στους αγρότες

Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος ζήτησε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ερευνήσει τις καταγγελίες για την παράνομη διακίνηση και χρήση των εμβολίων.

Σέρρες: Ένταση με καφέδες και νερά κατά του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι παραδέχθηκαν στην κάμερα του Star ότι συνάδελφοί τους έχουν ήδη εμβολιάσει τα κοπάδια τους.

Η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας επισημαίνει ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη μέθοδος για να ανιχνευθεί εάν ένα ζώο είναι εμβολιασμένο ή θετικό στον ιό, καθώς το εμβόλιο φέρεται να είναι «ζωντανό». Προειδοποιεί, επίσης, ότι ο παράνομος εμβολιασμός ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη κρουσμάτων σε όλη τη χώρα και να μειώσει δραστικά την παραγωγή γάλακτος.
 

