Σέρρες: Ένταση με καφέδες και νερά κατά του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Από διαμαρτυρόμενους αγρότες και κτηνοτρόφους

Γιάννης Ανδριανός επεισόδιο με αγρότες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένταση υπήρξε στις Σέρρες όπου διαμαρτυρόμενοι αγρότες και κτηνοτρόφοι μετά από έντονο διάλογο κινήθηκαν επιθετικά προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό, έξω από τον εκθεσιακό  χώρο όπου θα μιλούσε στο 5ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, στο πλαίσιο της 10ης  SEREXPO. 

Διαμαρτυρία κτηνοτρόφων στο Μαξίμου

Οι 100 περίπου αγρότες είχαν προαναγγείλει συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το ζήτημα του αριθμού ταυτότητας ακινήτου. Περίμεναν τον κ. Ανδριανό την ώρα των δηλώσεων του στα ΜΜΕ και είχαν έναν έντονο διάλογο μαζί του, ενώ κάποιοι τον αποδοκίμασαν. 

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβρασμός στους κτηνοτρόφους και πολιτική κόντρα

Ο Υφυπουργός διατήρησε την ψυχραιμία του, απαντώντας στα θέματα που του έθεσαν οι αγρότες. Παρότι τους διαβεβαίωσε ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί την επόμενη εβδομάδα, τον εμπόδισαν να προσεγγίσει τον χώρο του συνεδρίου, με αποτέλεσμα να συνεχιστεί η ένταση, κατά τη διάρκεια της οποίας ορισμένοι πέταξαν νερά και καφέδες εναντίον του. 

Δείτε το βίντεο του LionNewsGr : https://youtube.com/shorts/7BJN3L5AIkM?si=bJSBx90Zq73TTu-O     

Τελικά ο κ. Ανδριανός αποχώρησε.  
 

