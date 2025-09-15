Ευλογιά στα αιγοπρόβατα: «Πόλεμος 10 ημερών» για να ανακοπεί η νόσος

Κίνδυνος για lockdown

Οικονομια
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star / ΑΠΕ-ΜΠΕ
Δεν έφτανε η υψηλή φορολογία που «πυροδοτεί» τις τιμές στα κρέατα, έχουμε τώρα και την ευλογιά που «σαρώνει» τα αιγοπρόβατα. Σήμερα μάλιστα αποφασίστηκαν μέτρα για την ασθένεια.

Θεσσαλία: Nέα Έξαρση Ευλογιάς Στα Αιγοπρόβατα - Video

Όπως τόνισε ο Γιώργος Σαραντάκος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, από τη μία έχουμε τον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ στο 13% - από τους υψηλότερους στην Ευρώπη - που κρατά ψηλά τις τιμές στα κρέατα, και από την άλλη την ευλογιά που «θερίζει» αρνιά και κατσίκια.

Από πέρυσι τον Αύγουστο μέχρι τον φετινό Αύγουστο θανατώθηκαν πάνω απο 260.000 αμνοερίφια. Η τιμή τους έχει εκτοξευθεί, καθώς το αρνάκι και το κατσικάκι γάλακτος ξεπέρασαν τα 17 ευρώ στην κεντρική αγορά, ενω επιπτώσεις στις τιμές όπως είναι φυσικό θα υπάρξουν και στα γαλακτοκομικά.

Ευλογιά στα αιγοπρόβατα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Σχέδιο 10 ημερών για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης συγκάλεσε σήμερα έκτακτη σύσκεψη με τους περιφερειάρχες και ανακοίνωσε εντατικοποίηση των ελέγχων, σταθμούς απολύμανσης στις εθνικές οδούς και σε σημεία που περνούν αμνοερίφια, αλλά και ελέγχους στη διακίνηση των γαλακτομικών. 

Ειδικότερα, στην ανάγκη συντονισμού των δράσεων για την αντιμετώπιση εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων συμφώνησε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη σύσκεψη με τους περιφερειάρχες της χώρας.

Όπως δήλωσε μετά το τέλος της συνάντησης ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας, ορίστηκαν ομόφωνα οι άξονες κινητοποίησης για τον περιορισμό της ζωονόσου, οι οποίες θα εφαρμοστούν για τις επόμενες δέκα ημέρες.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία σταθμών απολύμανσης σε κεντρικές οδούς και βασικές διόδους μετακίνησης ζώντων ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος, καθώς και η εντατικοποίηση των ελέγχων από τους κτηνιάτρους σε περιοχές που είχαν κρούσματα.

Μάλιστα, κάθε διαδικασία θα συνοδεύεται από την έκδοση πιστοποιητικού απολύμανσης, ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα και η τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν μέτρα, όπως η καραντίνα σε ζώα εισαγωγής και η ενίσχυση με απολυμαντικά μέσα στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

«Νομίζω ότι είμαστε σε ένα θετικό δρόμο και με τη συνεργασία όλων των περιφερειαρχών, ώστε να κάνουμε ένα πραγματικά μεγάλο βήμα και να αντιμετωπίσουμε μια ζωονόσο που έχει πραγματικά μεγάλες δυσκολίες και ιδιαιτερότητες» δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι επιδίωξη είναι να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της νόσου, ενώ επισήμανε ότι πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα βιοασφάλειας, διότι «διαφορετικά θα βρεθούμε αντιμέτωποι με lockdown».

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, είπε ότι πρόκειται για ένα «μοντέλο που είχε εφαρμοστεί για την πανώλη πέρυσι και το οποίο πέτυχε» προσθέτοντας ότι «γίνεται πόλεμος και στον πόλεμο είμαστε όλοι μαζί». Επιπλέον, ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι «μέσα το επόμενο διάστημα πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να ελέγξουμε την ευλογιά».

«Εμείς είμαστε από μια περιοχή που δεν έχει ευλογιά σήμερα, αλλά πρέπει να φυλάξουμε και την περιοχή μας και όσους κτηνοτρόφους θα μετακινηθούν από τα ορεινά προς τα πεδινά. Η συζήτηση που έγινε ήτανε πάρα πολύ καλή και το ότι συμφωνήσαμε όλοι σε αυτή την έκτακτη περίοδο που διανύουμε είναι πολύ θετικό» τόνισε ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι υφυπουργοί Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός, οι γενικοί γραμματείς Σπύρος Πρωτοψάλτης και Αντώνης Φιλιππής, οι περιφερειάρχες Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, Κρήτης Σταύρος Αρνατουτάκης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, οι αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας Γιώργος Κεφάλας, Στερεάς Ελλάδας Κώστας Αποστολόπουλος, Ηπείρου Πρόδρομος Γαϊτανίδης, Δυτικής Ελλάδας Ανδρέας Φίλιας, Νοτίου Αιγαίου Φιλήμων Ζαννετίδης, η γενική διευθύντρια Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ Αικατερίνη Μαρίνου και υπηρεσιακοί παράγοντες. Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν, επίσης, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και οι αντιπεριφερειάρχες: Κρήτης Σταύρος Τζεδάκης, Βορείου Αιγαίου Αναστασία Αντωνέλη και Ιονίων Νήσων Κωνσταντίνος Τσιριγώτης.

Το ΙΝΚΑ πάντως καλεί απο σήμερα τους καταναλωτές να μποϊκοτάρουν τις αγορές στα κρέατα όσο οι τιμές παραμένουν υψηλές.

 

ΕΥΛΟΓΙΑ
 |
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
