Καιρός: Βροχές, κρύο και δυνατοί άνεμοι ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας

Θα επηρεαστεί και η 25η Μαρτίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
  • Δυνατοί άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4-8 μποφόρ, κυρίως στο Ιόνιο και το Αιγαίο.
  • Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου, με τις πιο κρύες ημέρες την Πέμπτη και την Παρασκευή.
  • Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη και τις Κυκλάδες.
  • Η αφρικανική σκόνη θα απομακρυνθεί, ενώ αναμένονται αλλαγές στον καιρό και την 25η Μαρτίου.

Τοπικές βροχές, ισχυρούς ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας περιλαμβάνει το σημερινό σκηνικό του καιρού για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μέχρι τις αρχές της επόμενης βδομάδας. 

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους θα έχουμε κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, μετά το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο. Τα φαινόμενα στη νότια Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: «Πέμπτη - Παρασκευή τα περισσότερα φαινόμενα», λέει ο Θοδωρής Κολυδάς 

Πέφτει η θερμοκρασία, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, με τις πιο κρύες ημέρες να είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή. Ωστόσο, μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα. 

«Αλλάζει από σήμερα ο καιρός , καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται στον κόλπο της Σύρτης κινείται ανατολικά και προκαλεί αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές. Περισσότερα φαινόμενα πάντως θα έχουμε την Πέμπτη-Παρασκευή από άλλο χαμηλό που δημιουργείται στο Ιόνιο το οποίο κινείται ανατολικά και ενισχύει τους βοριάδες . Γενικώς η θερμοκρασία από αύριο ως και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος θα βρίσκεται σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά με τις πιο κρύες ημέρες την Πέμπτη και την Παρασκευή», γράφει σε ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολογός.  

Καιρός: Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη - «Ψυχρός αέρας συνοδεία θυελλωδών βοριάδων»

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, σε ανάρτησή του, μας προειδοποιεί για το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που έρχεται οσονούπω και θα φέρει ψυχρό αέρα αλλά και θυελλώδεις βοριάδες. Ευτυχώς, η αφρικανική σκόνη που έκανε την εμφάνισή της, θα απομακρυνθεί. Ο μετεωρολόγος προσθέτει σε άλλη ανάρτησή του ότι θα επηρεαστεί και η 25η Μαρτίου. 

Καιρός: Η πρόγνωση για την Τετάρτη 18/3

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και κεντρικά τμήματα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.
Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, στα θαλάσσια - παραθαλάσσια 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο μέχρι το πρωί 7 με 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς και Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ενώ στην νότια Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.
Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην νότια Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα.
Ανεμοι: Ανατολικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στην Κρήτη τις πρώτες ώρες έως 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Στις Κυκλάδες θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μετά το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά 7 και από το απόγευμα έως 8 μποφόρ. Στα νότια αρχικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση στρεφόμενοι σε βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και στα νότια τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά βαθμιαία 6 και από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 19-03-2026

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές. Στα υπόλοιπα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά κυρίως στα νότια και πιθανόν και σε ημιορεινές περιοχές της Πελοποννήσου και της κεντρικής Στερεάς από το βράδυ.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και στα δυτικά ανατολικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο το μεσημέρι έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στη νότια νησιωτική χώρα τους 16 με 17, τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με19 και στα υπόλοιπα τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά, τα νότια και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.
Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι το απόγευμα στα νότια κυρίως ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
 |
ΕΜΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top