18.03.26 , 11:06 Η σειρά που πήρε νωρίς το πράσινο φως για την επόμενη σεζόν!
18.03.26 , 11:05 AUTOHELLAS: Ρεκόρ σε οικονομικά αποτελέσματα
18.03.26 , 10:36 Ελένη Μενεγάκη: «Δε βλέπω να επιστρέφει. Δύσκολο να βρεθεί σημείο επαφής»
18.03.26 , 10:31 Δείτε ποιον παίκτη του Ολυμπιακού αποθέωσε ο Φουρνιέ
18.03.26 , 10:16 Διάσημες Ελληνίδες που μίλησαν για την κακοποίηση από τους συντρόφους τους
18.03.26 , 10:11 Deiktesota.gov.gr: Τι μπορεί να δει ο πολίτης - Οι 9 κύριοι δείκτες
18.03.26 , 09:50 «To Σόι σου»: Θα συνεχιστεί του χρόνου; Ο Γιάννης Δρακόπουλος απαντά
18.03.26 , 09:48 Θάνατος Άγγελου: «Δε με ρώτησε για το παιδί, αλλά αν έφαγαν τα σκυλιά»
18.03.26 , 09:29 Μαρίνα Ασλάνογλου: «Μετά τον χωρισμό, είμαι στα καλύτερά μου!»
18.03.26 , 09:12 Μαμαλάκης: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Είχα γίνει ανορεκτικός»
18.03.26 , 09:03 Οδυσσέας Ελύτης: Ο έρωτας της ζωής του, το ψευδώνυμο και το Νόμπελ
18.03.26 , 09:00 Toyota GR Yaris: Σημαντικές βελτιώσεις που εστιάζουν στην οδήγηση
18.03.26 , 08:43 Καιρός: Βροχές, κρύο και δυνατοί άνεμοι ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας
18.03.26 , 08:31 Το Ιράν απειλεί με εκδίκηση μετά τον θάνατο του Λαριτζανί
18.03.26 , 08:12 Η Αθηνά Οικονομάκου σε φάση restart: «Σημάδι για να με πάρετε σοβαρά»
Λάλος - Λαμπροπούλου: Αγκαλιά στην παρουσίαση βιβλίου του Σπύρου Πετρουλάκη
Ζέτα Μακρυπούλια: «Όταν ήμουν μικρή δεν είχα καλή σχέση με τα παραμύθια»
Ο Αντώνης Κανάκης για την κόρη του: «Ό,τι ωραιότερο έχω φορέσει ποτέ»
Αλλάζει ο καιρός: «Έρχεται σιβηρική εισβολή με κρύο, βροχές και χιόνια»
Η Αθηνά Οικονομάκου σε φάση restart: «Σημάδι για να με πάρετε σοβαρά»
Δέσποινα Βανδή: Η street style εμφάσινη με gucci φουλάρι
Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν μπορώ να σηκώνομαι.. Χαλαρά, καθιστή»
Ιωάννα Τούνη: «Το μοναδικό πρόβλημα που θέλω να έχω στη ζωή μου»
MasterChef: «Είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί. Σατανικό»
Youth Pass 2026: 150 ευρώ για νέους
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, σκοτώθηκε σε στοχευμένη επίθεση στην Τεχεράνη, μαζί με τον γιο του και άλλους αξιωματούχους.
  • Το Ιράν απειλεί με εκδίκηση, με τον στρατηγό Αμίρ Χαταμί να δηλώνει ότι θα πληρώσουν οι υπεύθυνοι για τον θάνατο του Λαριτζανί.
  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου επιβεβαίωσε την εξόντωση του Λαριτζανί, χαρακτηρίζοντας την ως ευκαιρία για τους Ιρανούς να αλλάξουν τη μοίρα τους.
  • Η επιχείρηση εξόντωσης του Λαριτζανί είχε προγραμματιστεί και αναβλήθηκε, με τελικό στόχο την εξουδετέρωσή του.
  • Συνεχιζόμενες επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, με θύματα και ζημιές σε πολυάριθμες περιοχές.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατο του επικεφαλής του, Αλί Λαριτζανί, σε στοχευμένη επίθεση στην Τεχεράνη.

Μέση Ανατολή: H στιγμή που ο Νετανιάχου δίνει εντολή για εξόντωση Λαριτζανί

Στον λογαριασμό του Αλί Λαριτζανί στην πλατφόρμα Χ αναρτήθηκε μήνυμα που απευθύνεται προς τον λαό του Ιράν, τους μουσουλμάνους και τους ελεύθερους λαούς όλου του κόσμου, στο οποίο αναφέρεται ότι έδωσε τη ζωή του ως «μάρτυρας».

 

 

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, κατά την επίθεση τα ξημερώματα σκοτώθηκαν επίσης ο γιος του, ένας αξιωματούχος του Συμβουλίου και αρκετοί σωματοφύλακες.

Μοτζτάμπα  Χαμενεΐ: Μήνυμα στον Τραμπ με απειλές μέσω Telegram!

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε πως ο Λαριτζανί σκοτώθηκε σε επιδρομή αμερικανικών και ισραηλινών μαχητικών που έπληξαν το σπίτι της κόρης του.

 

 

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν σχολίασε πως «η επιμονή του λαού και η κατάκτηση της τελικής νίκης θα κάνουν την κατάσταση ακόμη πιο πικρή για τους σιωνιστές εγκληματίες».

Ο Τραμπ απειλεί το ΝΑΤΟ για τα Στενά του Ορμούζ: «Θα έχει πολύ κακό μέλλον

Οι κηδείες του Αλί Λαριτζανί και του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμανί, επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, θα τελεστούν το μεσημέρι της Τετάρτης στην Τεχεράνη, μαζί με εκείνες του πληρώματος της φρεγάτας που βυθίστηκε στις 4 Μαρτίου από αμερικανικό υποβρύχιο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, αναφέρουν τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Tasnim.

Ο επικεφαλής του ιρανικού στρατού, στρατηγός Αμίρ Χαταμί, διεμήνυσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα «εκδικηθεί» για τον θάνατο του επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αλί Λαριτζανί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Το Ιράν θα πάρει εκδίκηση για το αγνό αίμα του Αλί Λαριτζανί και των άλλων αγαπητών μαρτύρων», τόνισε ο στρατηγός Χαταμί σε ανακοίνωση στην οποία αναφέρθηκε το Tasnim, μετά τον θάνατο του επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας.

Πυραυλικός εφιάλτης στη Μέση Ανατολή - Χτύπημα του Ισραήλ στη Χεζμπολάχ

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι τα πλήγματα που έβαλαν στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ τη νύχτα και είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, εξαπολύθηκαν για «να εκδικηθούμε τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί και άλλων αξιωματούχων, που σκοτώθηκαν χθες στο Ιράν».

Ισραήλ: Συγχαρητήρια στον στρατό για την εξόντωση Λαριτζανί

«Με την εξόντωση του Λαριτζανί, το Ισραήλ δίνει στους Ιρανούς την ευκαιρία να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους», δήλωσε από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου μόλις με πληροφόρησε ότι ο Λαριτζανί, γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, και ο Σολεϊμάνι, αρχηγός του Μπασίτζ - του κεντρικού κατασταλτικού μηχανισμού του Ιράν- εξοντώθηκαν χθες το βράδυ», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνα ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς.

Απάντηση Νετανιάχου στις φήμες ότι δε ζει: «Λατρεύω τον καφέ & τον λαό μου»

«Πήγαν να συναντήσουν στα βάθη της κόλασης τον Αλί Χαμενεΐ... Ο πρωθυπουργός και εγώ δώσαμε εντολή στον ισραηλινό στρατό να καταδιώξει ανελέητα του ηγέτες του καθεστώτος του τρόμου και της καταστολής στο Ιράν», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο Ιράν με μεγάλη ένταση, στοχεύοντας τους πόρους του καθεστώτος, εξουδετερώνοντας τις ικανότητες εκτόξευσης πυραύλων και καταστρέφοντας στρατηγικές υποδομές κλειδιά. «Η Ισλαμική Επανάσταση διαλύεται και οι ηγέτες της καθώς και το δυναμικό της εξουδετερώνονται», συνέχισε ο Ίσραελ Κατς.

Συνεχάρη επίσης τους πιλότους και τις ομάδες εδάφους της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και όλα τα σώματα και ολόκληρο το προσωπικό των υπηρεσιών Πληροφοριών για την επιχείρηση αυτή.

Μέση Ανατολή: Επίθεση του Ιράν στην καρδιά του Τελ Αβίβ

Αλί Λαριτζανί: Ο άνθρωπος του μηχανισμού που έγινε ο de facto ηγέτης του ιρανικού καθεστώτος

Ο Λαριτζάνι λειτουργούσε ως ντε φάκτο ηγέτης του ιρανικού καθεστώτος, μετά τη δολοφονία του αείμνηστου ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Τραμπ: «Ίσως βομβαρδίσουμε κανά δυο φορές το νησί Χαργκ για πλάκα»

«Για χρόνια, ο Λαριτζάνι θεωρούνταν μία από τις πιο υψηλόβαθμες και παλαιότερες προσωπικότητες στην ηγεσία του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και ήταν στενός συνεργάτης του ηγέτη του καθεστώτος, Αλί Χαμενεΐ», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

«Στο πλαίσιο του ρόλου του, ο Λαριτζάνι ηγήθηκε του συντονισμού σε θέματα πολιτικής και ασφάλειας του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και συμμετείχε στη διεύθυνση της διεθνούς δραστηριότητάς του», συνέχισε η ανακοίνωση.

Ο στρατός ανέφερε επίσης ότι κατά τη διάρκεια του κύματος διαδηλώσεων στο Ιράν νωρίτερα φέτος, ο Λαριτζάνι ηγήθηκε των ενεργειών επιβολής του νόμου και βίαιης καταστολής και μάλιστα επέβλεψε προσωπικά τη σφαγή που διαπράχθηκε εναντίον Ιρανών διαδηλωτών.

Μέση Ανατολή: «Τα Στενά του Ορμούζ θα κρίνουν τη διάρκεια του πολέμου»

Ο επίσημος ρόλος του περιλάμβανε τη διαχείριση της ροής πληροφοριών μεταξύ θεσμών, τον συντονισμό διπλωματικών διαύλων, την καταστολή εσωτερικών συγκρούσεων μεταξύ φατριών και την εφαρμογή ελεγχόμενης διαδοχής, ώστε να αποτραπεί ο κατακερματισμός του συστήματος σε ανταγωνιστικά κέντρα εξουσίας.

Ήταν ένας ρόλος που είχε τελειοποιήσει μέσα σε 30 χρόνια εμπειρίας, ως υπουργός Πολιτισμού, επικεφαλής της κρατικής ραδιοτηλεόρασης για 10 χρόνια, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, πρόεδρος του κοινοβουλίου για 12 χρόνια και, πιο πρόσφατα, ως προσωπικός απεσταλμένος του Χαμενεΐ στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η διαδρομή του πετρελαίου από το νησί Χαργκ στις χώρες προορισμού

Τον περασμένο μήνα, Ιρανός αξιωματούχος είπε: «Ουσιαστικά αυτός διοικεί τα πάντα εδώ».

Ιράν: Το μοιραίο λάθος που οδήγησε στην εξόντωση Λαριτζανί

Η επιχείρηση για την εξόντωση του Λαριτζανί είχε τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο στόχος «υψηλής αξίας» τηρούσε αυστηρά μέτρα ασφαλείας και άλλαζε διαρκώς κρησφύγετα, ωστόσο το μοιραίο λάθος έγινε την περασμένη Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ισραηλινού Καναλιού 12, η επιχείρηση εξόντωσης του Λαριτζανί ήταν αρχικά προγραμματισμένη για το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, ωστόσο αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή.

Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Τα συστήματα Merops και το Μπαχρέιν στον πόλεμο

Το απόγευμα της Δευτέρας, όμως, οι ισραηλινές Αρχές έλαβαν την πληροφορία ότι ο Λαριτζανί θα πήγαινε σε ένα από τα διαμερίσματα που χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετα, αντί για το σπίτι του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μαζί με το νο2 του Ιράν ήταν κι ο γιος του.

Αραγτσί: «Ο αντίκτυπος του πολέμου θα πλήξει όλο τον κόσμο»

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε από την πλευρά του ότι οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα «πλήξουν όλο τον κόσμο», ενώ εξέφρασε ικανοποίηση για τις αντιδράσεις, ιδίως από Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους, εναντίον της ένοπλης σύρραξης.

 

 

«Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους—ανεξαρτήτως πλούτου, θρησκείας ή φυλής», τόνισε χθες βράδυ μέσω X, συνοδεύοντας την ανάρτηση με αντίγραφο της επιστολής παραίτησης Αμερικανού αξιωματούχου αρμόδιου για τον αντιτρομοκρατικό αγώνα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο.

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το νησί Χαργκ, την «καρδιά» του ιρανικού πετρελαίου

«Ολοένα περισσότερες φωνές—συμπεριλαμβανομένων αυτών Ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων—λένε δυνατά ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν είναι άδικος. Περισσότερα μέλη της διεθνούς κοινότητας θα έπρεπε να κάνουν το ίδιο», έκρινε ο κ. Αραγτσί.

Λίβανος: Κατέρρευσε πολυκατοικία στη Βηρυττό - Τουλάχιστον 6 νεκροί

Το πρωί στο κέντρο της Βηρυτού κατέρρευσε πολυώροφο κτίριο έπειτα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα.

 

 

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία, το χτύπημα έπληξε πυκνοκατοικημένη περιοχή, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική κατάρρευση κτιρίου και σημαντικές ζημιές σε παρακείμενες κατασκευές. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ακόμη ο τελικός απολογισμός.

 

 

Σύμφωνα με ανταποκρίσεις του BBC και του Al Jazeera, προηγήθηκαν προειδοποιήσεις εκκένωσης για συγκεκριμένα σημεία της λιβανέζικης πρωτεύουσας, ενώ οι εκρήξεις έγιναν αισθητές σε μεγάλη ακτίνα, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

 

 

Νωρίτερα, με ανακοινωθέν του μέσω X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, Αβιχάι Αντραΐ, απηύθυνε «επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους της συνοικίας Μπασούρα», τονίζοντας πως θα βομβαρδιζόταν κτίριο που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

 

 

Νωρίς το πρωί επίσης το λιβανικό υπουργείο Υγείας έκανε γνωστό ότι οι δύο ισραηλινοί βομβαρδισμοί είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 24.

Τραμπ: Απειλεί με δολοφονία και τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Στο σημείο βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα και οι ταυτότητες των θυμάτων θα εξακριβωθούν με εξετάσεις DNA.

Μέση Ανατολή: Νέα επίθεση του Ιράν στο κεντρικό Ισραήλ – Δύο νεκροί

Παράλληλα, το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις το βράδυ εναντίον του Ισράηλ. Εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή Gush Dan στο κεντρικό Ισραήλ, λίγο μετά από προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για επίθεση με πυραύλους από το Ιράν. 

 

 

Ένα ζευγάρι, περίπου 70 ετών έχασε τη ζωή του μετά από Ιρανικό πλήγμα με βαλλιστικούς πυραύλους σε πολυκατοικία στο Ραμάτ Γκαν του Τελ Αβίβ.

 

 

Ιράν: Χτυπήθηκε το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στη Μπουσέχρ

Χθες «χτυπήθηκε» από βλήμα επίσης ο χώρος όπου βρίσκεται ο πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στην Μπουσέχρ, στο νότιο Ιράν.

 

 

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), επιβεβαίωσε σήμερα  το περιστατικό, επικαλούμενος την ενημέρωσή του από την ιρανική αρμόδια αρχή και ανέφερε ότι δεν είχε προκληθεί κάποια ζημιά στην εγκατάσταση και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Προειδοποίηση ΗΠΑ στα πλοία: Μην χρησιμοποιείτε λιμάνια του Ιράν

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, ο Ραφαέλ Γκρόσι, επανέλαβε την έκκλησή του για τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος.

Το εργοστάσιο στην Μπουσέχρ, το μόνο που λειτουργεί στο Ιράν, έχει δυνατότητα παραγωγής 1.000 μεγαβάτ, ποσότητας που δεν καλύπτει παρά μικρό κλάσμα των ενεργειακών αναγκών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Έκλεισε το μεγαλύτερο διυλιστήριο των Εμιράτων μετά από χτύπημα του Ιράν

Η Rosatom, η κρατική επιχείρηση πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας, καταδίκασε το χτύπημα του εργοστασίου, καλώντας να υπάρξει αποκλιμάκωση στον τομέα αυτόν.

Σύμφωνα με τη Rosatom, το επίπεδο ραδιενέργειας στην περιοχή της είναι φυσιολογικό και δεν υπήρξαν τραυματισμοί στην εγκατάσταση.

 

 

Νωρίτερα μάλιστα οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει ότι χθες Τρίτη βομβάρδισαν με επιτυχία και εγκαταστάσεις ιρανικών πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας κοντά στα Στενά του Ορμούζ, χρησιμοποιώντας διατρητικές βόμβες.

Μέση Ανατολή: Επιθέσεις σε Ντόχα, Ριάντ και Κιρκούκ

Πύραυλος αναχαιτίστηκε επίσης και στην Ντόχα του Κατάρ, ενώ ιρανικό βλήμα κατέπεσε κοντά στο αρχηγείο του στρατού της Αυστραλίας στη Μέση Ανατολή στα ΗΑΕ, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.  

 

 

Βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά στην αεροπορική βάση «Πρίγκιπας Σουλτάν», νοτιοανατολικά του Ριάντ, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα. Επίσης φωτιά εκδηλώθηκε μετά από επίθεση και στη βάση του Ιμάμη Αλί στο Κιρκούκ στο βορειοανατολικό Ιράκ. 

