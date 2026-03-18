Το Ιράν απειλεί με εκδίκηση μετά τον θάνατο του Λαριτζανί

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατο του επικεφαλής του, Αλί Λαριτζανί, σε στοχευμένη επίθεση στην Τεχεράνη.

Στον λογαριασμό του Αλί Λαριτζανί στην πλατφόρμα Χ αναρτήθηκε μήνυμα που απευθύνεται προς τον λαό του Ιράν, τους μουσουλμάνους και τους ελεύθερους λαούς όλου του κόσμου, στο οποίο αναφέρεται ότι έδωσε τη ζωή του ως «μάρτυρας».

באיראן מאשרים: עלי לאריג'אני איננו pic.twitter.com/vHAD1CcqI7 — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) March 17, 2026

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, κατά την επίθεση τα ξημερώματα σκοτώθηκαν επίσης ο γιος του, ένας αξιωματούχος του Συμβουλίου και αρκετοί σωματοφύλακες.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε πως ο Λαριτζανί σκοτώθηκε σε επιδρομή αμερικανικών και ισραηλινών μαχητικών που έπληξαν το σπίτι της κόρης του.

بسم الله الرحمن الرحیم



ملت عزیز و سربلند ایران!

الشعوب المسلمة وأحرار العالم:

«بنده‌ی خدا، به خدا پیوست.»

لقد لحق عبدٌ من عباد الله بربّه شهيدًا. pic.twitter.com/G1kZUqbg1L — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν σχολίασε πως «η επιμονή του λαού και η κατάκτηση της τελικής νίκης θα κάνουν την κατάσταση ακόμη πιο πικρή για τους σιωνιστές εγκληματίες».

Οι κηδείες του Αλί Λαριτζανί και του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμανί, επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, θα τελεστούν το μεσημέρι της Τετάρτης στην Τεχεράνη, μαζί με εκείνες του πληρώματος της φρεγάτας που βυθίστηκε στις 4 Μαρτίου από αμερικανικό υποβρύχιο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, αναφέρουν τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Tasnim.

Ιράν: Απειλεί με εκδίκηση για τον θάνατο του Λαριτζανί

Ο επικεφαλής του ιρανικού στρατού, στρατηγός Αμίρ Χαταμί, διεμήνυσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα «εκδικηθεί» για τον θάνατο του επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αλί Λαριτζανί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Το Ιράν θα πάρει εκδίκηση για το αγνό αίμα του Αλί Λαριτζανί και των άλλων αγαπητών μαρτύρων», τόνισε ο στρατηγός Χαταμί σε ανακοίνωση στην οποία αναφέρθηκε το Tasnim, μετά τον θάνατο του επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι τα πλήγματα που έβαλαν στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ τη νύχτα και είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, εξαπολύθηκαν για «να εκδικηθούμε τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί και άλλων αξιωματούχων, που σκοτώθηκαν χθες στο Ιράν».

Ισραήλ: Συγχαρητήρια στον στρατό για την εξόντωση Λαριτζανί

«Με την εξόντωση του Λαριτζανί, το Ισραήλ δίνει στους Ιρανούς την ευκαιρία να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους», δήλωσε από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου μόλις με πληροφόρησε ότι ο Λαριτζανί, γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, και ο Σολεϊμάνι, αρχηγός του Μπασίτζ - του κεντρικού κατασταλτικού μηχανισμού του Ιράν- εξοντώθηκαν χθες το βράδυ», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνα ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς.

«Πήγαν να συναντήσουν στα βάθη της κόλασης τον Αλί Χαμενεΐ... Ο πρωθυπουργός και εγώ δώσαμε εντολή στον ισραηλινό στρατό να καταδιώξει ανελέητα του ηγέτες του καθεστώτος του τρόμου και της καταστολής στο Ιράν», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο Ιράν με μεγάλη ένταση, στοχεύοντας τους πόρους του καθεστώτος, εξουδετερώνοντας τις ικανότητες εκτόξευσης πυραύλων και καταστρέφοντας στρατηγικές υποδομές κλειδιά. «Η Ισλαμική Επανάσταση διαλύεται και οι ηγέτες της καθώς και το δυναμικό της εξουδετερώνονται», συνέχισε ο Ίσραελ Κατς.

Συνεχάρη επίσης τους πιλότους και τις ομάδες εδάφους της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και όλα τα σώματα και ολόκληρο το προσωπικό των υπηρεσιών Πληροφοριών για την επιχείρηση αυτή.

Αλί Λαριτζανί: Ο άνθρωπος του μηχανισμού που έγινε ο de facto ηγέτης του ιρανικού καθεστώτος

Ο Λαριτζάνι λειτουργούσε ως ντε φάκτο ηγέτης του ιρανικού καθεστώτος, μετά τη δολοφονία του αείμνηστου ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

«Για χρόνια, ο Λαριτζάνι θεωρούνταν μία από τις πιο υψηλόβαθμες και παλαιότερες προσωπικότητες στην ηγεσία του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και ήταν στενός συνεργάτης του ηγέτη του καθεστώτος, Αλί Χαμενεΐ», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

«Στο πλαίσιο του ρόλου του, ο Λαριτζάνι ηγήθηκε του συντονισμού σε θέματα πολιτικής και ασφάλειας του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και συμμετείχε στη διεύθυνση της διεθνούς δραστηριότητάς του», συνέχισε η ανακοίνωση.

Ο στρατός ανέφερε επίσης ότι κατά τη διάρκεια του κύματος διαδηλώσεων στο Ιράν νωρίτερα φέτος, ο Λαριτζάνι ηγήθηκε των ενεργειών επιβολής του νόμου και βίαιης καταστολής και μάλιστα επέβλεψε προσωπικά τη σφαγή που διαπράχθηκε εναντίον Ιρανών διαδηλωτών.

Ο επίσημος ρόλος του περιλάμβανε τη διαχείριση της ροής πληροφοριών μεταξύ θεσμών, τον συντονισμό διπλωματικών διαύλων, την καταστολή εσωτερικών συγκρούσεων μεταξύ φατριών και την εφαρμογή ελεγχόμενης διαδοχής, ώστε να αποτραπεί ο κατακερματισμός του συστήματος σε ανταγωνιστικά κέντρα εξουσίας.

Ήταν ένας ρόλος που είχε τελειοποιήσει μέσα σε 30 χρόνια εμπειρίας, ως υπουργός Πολιτισμού, επικεφαλής της κρατικής ραδιοτηλεόρασης για 10 χρόνια, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, πρόεδρος του κοινοβουλίου για 12 χρόνια και, πιο πρόσφατα, ως προσωπικός απεσταλμένος του Χαμενεΐ στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τον περασμένο μήνα, Ιρανός αξιωματούχος είπε: «Ουσιαστικά αυτός διοικεί τα πάντα εδώ».

Ιράν: Το μοιραίο λάθος που οδήγησε στην εξόντωση Λαριτζανί

Η επιχείρηση για την εξόντωση του Λαριτζανί είχε τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο στόχος «υψηλής αξίας» τηρούσε αυστηρά μέτρα ασφαλείας και άλλαζε διαρκώς κρησφύγετα, ωστόσο το μοιραίο λάθος έγινε την περασμένη Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ισραηλινού Καναλιού 12, η επιχείρηση εξόντωσης του Λαριτζανί ήταν αρχικά προγραμματισμένη για το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, ωστόσο αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή.

Το απόγευμα της Δευτέρας, όμως, οι ισραηλινές Αρχές έλαβαν την πληροφορία ότι ο Λαριτζανί θα πήγαινε σε ένα από τα διαμερίσματα που χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετα, αντί για το σπίτι του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μαζί με το νο2 του Ιράν ήταν κι ο γιος του.

Αραγτσί: «Ο αντίκτυπος του πολέμου θα πλήξει όλο τον κόσμο»

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε από την πλευρά του ότι οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα «πλήξουν όλο τον κόσμο», ενώ εξέφρασε ικανοποίηση για τις αντιδράσεις, ιδίως από Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους, εναντίον της ένοπλης σύρραξης.

A rising number of voices—incl European and U.S. officials—exclaim that the war on Iran is unjust. More members of the international community should follow suit.



Wave of global repercussions has only begun and will hit all—regardless of wealth, faith, or race. Our foe is one. pic.twitter.com/sZGHyvv6v8 — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 17, 2026

«Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους—ανεξαρτήτως πλούτου, θρησκείας ή φυλής», τόνισε χθες βράδυ μέσω X, συνοδεύοντας την ανάρτηση με αντίγραφο της επιστολής παραίτησης Αμερικανού αξιωματούχου αρμόδιου για τον αντιτρομοκρατικό αγώνα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο.

«Ολοένα περισσότερες φωνές—συμπεριλαμβανομένων αυτών Ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων—λένε δυνατά ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν είναι άδικος. Περισσότερα μέλη της διεθνούς κοινότητας θα έπρεπε να κάνουν το ίδιο», έκρινε ο κ. Αραγτσί.

Λίβανος: Κατέρρευσε πολυκατοικία στη Βηρυττό - Τουλάχιστον 6 νεκροί

Το πρωί στο κέντρο της Βηρυτού κατέρρευσε πολυώροφο κτίριο έπειτα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα.

❗Israel destroyed a very large residential building full of people in Beirut a few minutes ago. pic.twitter.com/ehY4zLHsbU — ZAMAN (@zamannx) March 18, 2026

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία, το χτύπημα έπληξε πυκνοκατοικημένη περιοχή, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική κατάρρευση κτιρίου και σημαντικές ζημιές σε παρακείμενες κατασκευές. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ακόμη ο τελικός απολογισμός.

A building collapses in Beirut following an Israeli strike after the Israeli military called on residents of the city's central neighbourhood to evacuate, warning of an imminent attack on the Lebanese capital targeting the Iran-backed militant group Hezbollah

Σύμφωνα με ανταποκρίσεις του BBC και του Al Jazeera, προηγήθηκαν προειδοποιήσεις εκκένωσης για συγκεκριμένα σημεία της λιβανέζικης πρωτεύουσας, ενώ οι εκρήξεις έγιναν αισθητές σε μεγάλη ακτίνα, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

Νωρίτερα, με ανακοινωθέν του μέσω X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, Αβιχάι Αντραΐ, απηύθυνε «επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους της συνοικίας Μπασούρα», τονίζοντας πως θα βομβαρδιζόταν κτίριο που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان بيروت وتحديدًا حي الباشورة



⭕️الى كل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشأة تابعة لحزب الله الإرهابي والتي سيعمل ضدها جيش الدفاع.



⭕️حرصًا على سلامتكم وسلامة أفراد عائلاتكم عليكم اخلاء… pic.twitter.com/zv2OkqVbJV — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 18, 2026

Νωρίς το πρωί επίσης το λιβανικό υπουργείο Υγείας έκανε γνωστό ότι οι δύο ισραηλινοί βομβαρδισμοί είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 24.

Στο σημείο βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα και οι ταυτότητες των θυμάτων θα εξακριβωθούν με εξετάσεις DNA.

Μέση Ανατολή: Νέα επίθεση του Ιράν στο κεντρικό Ισραήλ – Δύο νεκροί

Παράλληλα, το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις το βράδυ εναντίον του Ισράηλ. Εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή Gush Dan στο κεντρικό Ισραήλ, λίγο μετά από προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για επίθεση με πυραύλους από το Ιράν.

The latest Iranian ballistic missile targeting central Israel appears to have carried a cluster bomb warhead, footage shows.

Ένα ζευγάρι, περίπου 70 ετών έχασε τη ζωή του μετά από Ιρανικό πλήγμα με βαλλιστικούς πυραύλους σε πολυκατοικία στο Ραμάτ Γκαν του Τελ Αβίβ.

The scene in Ramat Gan. pic.twitter.com/IgNEzrCctT — Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 17, 2026

Ιράν: Χτυπήθηκε το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στη Μπουσέχρ

Χθες «χτυπήθηκε» από βλήμα επίσης ο χώρος όπου βρίσκεται ο πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στην Μπουσέχρ, στο νότιο Ιράν.

The IAEA has been informed by Iran that a projectile hit the premises of the Bushehr NPP on Tuesday evening. No damage to the plant or injuries to staff reported. Director General @RafaelMGrossi reiterates call for maximum restraint during the conflict to prevent risk of a…

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), επιβεβαίωσε σήμερα το περιστατικό, επικαλούμενος την ενημέρωσή του από την ιρανική αρμόδια αρχή και ανέφερε ότι δεν είχε προκληθεί κάποια ζημιά στην εγκατάσταση και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, ο Ραφαέλ Γκρόσι, επανέλαβε την έκκλησή του για τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος.

Το εργοστάσιο στην Μπουσέχρ, το μόνο που λειτουργεί στο Ιράν, έχει δυνατότητα παραγωγής 1.000 μεγαβάτ, ποσότητας που δεν καλύπτει παρά μικρό κλάσμα των ενεργειακών αναγκών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η Rosatom, η κρατική επιχείρηση πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας, καταδίκασε το χτύπημα του εργοστασίου, καλώντας να υπάρξει αποκλιμάκωση στον τομέα αυτόν.

Σύμφωνα με τη Rosatom, το επίπεδο ραδιενέργειας στην περιοχή της είναι φυσιολογικό και δεν υπήρξαν τραυματισμοί στην εγκατάσταση.

Hours ago, U.S. forces successfully employed multiple 5,000-pound deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran's coastline near the Strait of Hormuz. The Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international shipping in the…

Νωρίτερα μάλιστα οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει ότι χθες Τρίτη βομβάρδισαν με επιτυχία και εγκαταστάσεις ιρανικών πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας κοντά στα Στενά του Ορμούζ, χρησιμοποιώντας διατρητικές βόμβες.

Μέση Ανατολή: Επιθέσεις σε Ντόχα, Ριάντ και Κιρκούκ

Πύραυλος αναχαιτίστηκε επίσης και στην Ντόχα του Κατάρ, ενώ ιρανικό βλήμα κατέπεσε κοντά στο αρχηγείο του στρατού της Αυστραλίας στη Μέση Ανατολή στα ΗΑΕ, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

بە ڤیدیۆ؛ کەتائیبی ئیمام عەلی لە رۆژئاوای کەرکووک بۆردوومان دەکرێت و ئەوانیش تەقە لە هێلیکۆپتەرەکە دەکەن pic.twitter.com/J5b466SRcP — Rudaw (@Rudawkurdish) March 17, 2026

Βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά στην αεροπορική βάση «Πρίγκιπας Σουλτάν», νοτιοανατολικά του Ριάντ, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα. Επίσης φωτιά εκδηλώθηκε μετά από επίθεση και στη βάση του Ιμάμη Αλί στο Κιρκούκ στο βορειοανατολικό Ιράκ.