Toyota GR Yaris: Σημαντικές βελτιώσεις που εστιάζουν στην οδήγηση

'Ολα ξεκινούν από τον μηχανοκίνξητο αθλητισμό

Πρώτη Δημοσίευση: 18.03.26, 10:00
Toyota GR Yaris: Σημαντικές βελτιώσεις που εστιάζουν στην οδήγηση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η εξέλιξη του GR Yaris για το 2026 εισάγει νέες αναβαθμίσεις εμπνευσμένες από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, με στόχο την πιο ακριβή αίσθηση του τιμονιού και τον καλύτερο έλεγχο του οχήματος, ιδιαίτερα κατά την οδήγηση στα όρια. Οι δραστηριότητες της TOYOTA GAZOO Racing στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, μαζί με την ομάδα της που έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC) της FIA, έχουν διαμορφώσει το GR Yaris και συνεισφέρουν στη συνεχή του εξέλιξη από το 2020, αντανακλώντας τη φιλοσοφία της TGR για τη δημιουργία ολοένα και καλύτερων αυτοκινήτων μέσα από συμμετοχές σε αγωνιστικές διοργανώσεις. 

Όλο αυτό το διάστημα, το GR Yaris έχει δοκιμαστεί στα όριά του στο ακραίο περιβάλλον των αγώνων ράλι και ταχύτητας, όπου κάθε πρόβλημα αντιμετωπίζεται διεξοδικά, με ανάλυση των δεδομένων οδήγησης, λεπτομερή εξέταση των κατεστραμμένων εξαρτημάτων και λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια διαφορετικών οδηγών. Η τεχνογνωσία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό καθορίζει και πάλι την τελευταία εξέλιξη των GR Yaris και GR Yaris Aero Performance, τα οποία έχουν δεχτεί λεπτομερείς αναβαθμίσεις με στόχο την καλύτερη δυνατή οδηγική εμπειρία. 

Οι αναβαθμίσεις ξεκινούν από τα σημεία επαφής οδηγού και οχήματος. Το τιμόνι έχει ανασχεδιαστεί με βάση την ανάλυση πραγματικών συνθηκών στην πίστα. Προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερος έλεγχος και η μέγιστη δυνατή συγκέντρωση του οδηγού, οι μηχανικοί της TGR συνεργάστηκαν με επαγγελματίες οδηγούς αγώνων, ώστε να βελτιώσουν τον σχεδιασμό και τη διάταξη του τιμονιού. Με πρωτότυπα μοντέλα από πηλό, τόσο το σχήμα όσο και το μέγεθος του τιμονιού δοκιμάστηκαν και τελειοποιήθηκαν μέσα από επαναλαμβανόμενες δοκιμές στην πίστα. 

Η διάμετρος του νέου τιμονιού έχει μειωθεί κατά 5 mm, φτάνοντας τα 360 mm, για μεγαλύτερη αμεσότητα στις εντολές του οδηγού. Παράλληλα, η επιφάνεια λαβής έχει διευρυνθεί και οι υποδοχές για τους αντίχειρες έχουν αφαιρεθεί, προσφέροντας ανώτερη απόκριση σε συνθήκες μηχανοκίνητου αθλητισμού.  Η νέα διάταξη των διακοπτών προκύπτει από την εμπειρία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπου οι οδηγοί συχνά στρίβουν το τιμόνι έως και 180 μοίρες χωρίς να αλλάζουν τη θέση των χεριών τους. Σε παραδοσιακά τιμόνια, κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τυχαίο πάτημα κουμπιών, ενώ στο GR Yaris τα κουμπιά έχουν τοποθετηθεί μακριά από τα χέρια του οδηγού, αποτρέποντας αυτό το ενδεχόμενο. 

Οι οδηγοί θα μπορούν να απολαμβάνουν μεγαλύτερη πρόσφυση και καλύτερο έλεγχο χάρη στα νέα ελαστικά Bridgestone Potenza Race υψηλής πρόσφυσης. Το πέλμα, η εσωτερική δομή και η γόμα έχουν αναβαθμιστεί, προσφέροντας καλύτερη απόδοση στην πίστα, ενώ παράλληλα μειώνουν τον θόρυβο κύλισης. Για να αξιοποιηθεί πλήρως η επιπλέον πρόσφυση, έχουν ρυθμιστεί εκ νέου τα εμπρός και πίσω αμορτισέρ. Βασισμένο στην εμπειρία της TGR από τη χρήση ελαστικών υψηλής πρόσφυσης σε αγώνες όπως το Super Taikyu και το Ιαπωνικό Πρωτάθλημα Ράλι, έχει αναβαθμιστεί και το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης διεύθυνσης (EPS). Το εύρος λειτουργίας της υποβοήθησης, ακόμη και κατά το έντονο φρενάρισμα ή τις στροφές με υψηλό φορτίο, έχει επεκταθεί χάρη στη βελτιωμένη ακαμψία της αντιστρεπτικής δοκού, στον αισθητήρα ροπής και στην αναβάθμιση του λογισμικού ελέγχου. 

Ο αερόσακος του οδηγού φέρει πλέον το αποκλειστικό έμβλημα GR στο τιμόνι, ενώ στα βασικά χαρακτηριστικά ασφαλείας έχει προστεθεί και κάμερα παρακολούθησης του οδηγού (Driver Monitor Camera), που εντοπίζει σημάδια κόπωσης ή έλλειψης προσοχής και είναι συνδεδεμένη με το σύστημα Emergency Driving Stop. Επιπλέον, για μεγαλύτερη άνεση οδήγησης σε συνθήκες χαμηλότερων εξωτερικών θερμοκρασιών, οι λειτουργίες θέρμανσης των καθισμάτων και του τιμονιού είναι πλέον διαθέσιμες και σε συνδυασμό με το προαιρετικό κάθετο χειρόφρενο. 

Όλες οι αναβαθμίσεις ισχύουν για τα πλέον πρόσφατα μοντέλα GR Yaris και GR Yaris Aero Performance, τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα για παραγγελία σε όλη την Ευρώπη. 

