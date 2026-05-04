Την οργή της Φαίης Σκορδά προκάλεσε ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου και δείχνει μία γυναίκα να χτυπά με δύναμη την 82χρονη γυναίκα που φροντίζει και η οποία πάσχει από άνοια.

Η ηλικιωμένη ανύμπορη βάζει τα κλάματα και τη ρωτάει με απορία “γιατί τη χτυπάει”. Η παρουσιάστρια “πάγωσε” με το άκουσμα της κακοποίηση αναφέροντας χαρακτηριστικά πως είναι τελείως απάνθρωπο να χτυπάς έτσι έναν άνθρωπο.

«Αυτό το θέμα μάς έχει συγκλονίσει και μας έχει φορτίσει πάρα πολύ συναισθηματικά, μαζί με και με άλλα που βγαίνουν για τους ηλικιωμένους που δεν φροντίζονται, αλλά κακοποιούνται, ουσιαστικά.

Δεν θα δούμε αυτό το βίντεο από τη Χίο που φωνάζει η γιαγιά “με χτυπάς” και συνεχίζει και τη χτυπάει. Μας έχει πραγματικά στοιχειώσει… Που θες να πας εκεί και να πεις… τι άνθρωπος είσαι; Πόσο απάνθρωπο είναι αυτό που κάνεις…» ανέφερε η παρουσιάστρια.

Πώς η ηλικιωμένη μπορεί να κακοποιείται άρχισε να υποψιάζεται η νύφη της καθώς κοιμόταν πολλές ώρες και έδειχνε φοβισμένη. Τότε αποφάσισαν να βάλουν κάμερες στο σπίτι οι οποίες κατέγραψαν την κακοποίηση.

Η αστυνομία συνέλαβε τη φροντιστή ηλικιωμένων η οποία θα λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης.