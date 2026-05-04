Στενά του Ορμούζ: επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο 

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, με νέο περιστατικό επίθεσης κατά εμπορικού πλοίου να εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Στόχος έγινε το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Minoan Falcon, το οποίο δέχθηκε πυρά από μικρά σκάφη κοντά στις ακτές του Ιράν, ενώ κατευθυνόταν προς τα Στενά. Σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα εντοπισμού, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 11 ναυτικά μίλια δυτικά της περιοχής Σίρικ.

Παρά την ένταση της επίθεσης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος, ωστόσο καταγράφηκαν υλικές ζημιές στο πλοίο. Όπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ από ταχύπλοο σκάφος που προσέγγισε το φορτηγό.

Το Minoan Falcon, που φέρει σημαία Λιβερίας, μετέδωσε κανονικά τη θέση του πριν την επίθεση, ωστόσο τα ίχνη του χάθηκαν για περίπου 12 ώρες, προκαλώντας ανησυχία, προτού επανεμφανιστεί στα συστήματα παρακολούθησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο μετέφερε φορτίο τροφίμων και συγκεκριμένα σιτάρι με προορισμό το Ιράν – στοιχείο που, όπως φαίνεται, δεν ήταν γνωστό στους δράστες της επίθεσης. Μάλιστα, πηγές αναφέρουν ότι ιρανικές αρχές επικοινώνησαν με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, εκφράζοντας συγγνώμη για το περιστατικό.

Το πλοίο βρίσκεται πλέον αγκυροβολημένο ανοιχτά της Φουτζέιρα, έχοντας υποστεί περιορισμένες ζημιές.

Νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δύο πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή, πληροφορία που διαψεύστηκε κατηγορηματικά από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το νέο περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο επιθέσεων με τη χρήση μικρών, ταχύπλοων σκαφών – τα λεγόμενα «πλωτά-καμικάζι» – τα οποία προσεγγίζουν εμπορικά πλοία και ανοίγουν πυρ, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο για την ασφάλεια σε έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως.

