Η πρώτη τεχνική πρόβα της Ελλάδας ολοκληρώθηκε, ωστόσο η σκηνική παρουσία της ελληνικής αποστολής για τη Eurovision 2026, με τον Akyla αλλά και την ομάδα που τον πλαισιώνει δεν αποκαλύφθηκε εντελώς, ώστε να είναι η έκπληξη που θα εντυπωσιάσει κοινό κι επιτροπές τη βραδιά του ημιτελικού.

Ο Akylas θα ερμηνεύσει το «Ferto» ακολουθώντας πιστά τις σκηνοθετικές οδηγίες του Φωκά Ευαγγελινού, που για άλλη μια χρονιά βάζει την «υπογραφή» του στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, μαζί με τον νεαρό τραγουδιστή θα βρίσκονται on stage και άλλα τέσσερα άτομα. Πρόκειται για τους ηθοποιούς Παρθένα Χοροζίδου και Χρήστο Νικολάου, αλλά και για τους χορευτές Κωνσταντίνο Μακρυπίδη και Μιχάλη Μιχαηλίδη.

Θυμίζουμε ότι το Star.gr θα βρίσκεται στη Βιέννη, για να μεταφέρει όλα τα νέα της ελληνικής αποστολής στον μουσικό διαγωνισμό κι όχι μόνο! Πατώντας ΕΔΩ μπορείτε να ενημερώνεστε για τα νέα της Eurovision.

Πάμε να γνωρίσουμε καλύτερα τα μέλη της ελληνικής αποστολής:

Παρθένα Χοροζίδου

Για την Παρθένα Χοροζίδου τα λόγια είναι περιττά, αφού πρόκειται για μια από τις πιο γνωστές κι αγαπητές Ελληνίδες ηθοποιούς που έχουμε θαυμάσει και χειροκροτήσει σε τηλεόραση, θέατρο αλλά και κινηματογράφο.

NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Κατάγεται από την Καβάλα.

Γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1979 κι είναι 47 ετών.

Σπούδασε στη Δραματική Σχολή Θεοδοσιάδη .

Η ενασχόλησή της με το θέατρο ξεκίνησε σχεδόν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της και μέχρι σήμερα έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους ηθοποιούς, σεναριογράφους και σκηνοθέτες, όπως τους Αλέξανδρο Ρήγα, Δημήτρη Αποστόλου, και Μιχάλη Ρέππα - Θανάση Παπαθανασίου.

Ξεχώρισε μέσα από τους ρόλους της στις σειρές «Η ώρα η καλή», «Επτά θανάσιμες πεθερές», «Το κόκκινο δωμάτιο», «Λούφα και παραλλαγή», «Εργαζόμενη γυναίκα», «Ονειροπαγίδα» κ.α.

Χρήστος Νικολάου

Ο Χρήστος Νικολαόυ είναι ηθοποιός με εμπειρία στη Eurovision, καθώς αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που θα λάβει μέρος.

Ο Χρήστος Νικολάου έχει σπουδάσει στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

Εκτός από την υποκριτική, ασχολείται με επιτυχία και με το τραγούδι.

Κατάγεται από την Κύπρο και συγκεκριμένα από τη Λευκωσία.

Συμμετείχε για πρώτη φορά στη Eurovision το 2011 ως μέλος της Κυπριακής αποστολής, ενώ ακολούθησε η συμμετοχή του το 2019 στην αποστολή της Ισπανίας αλλά και το 2025 ως μέλος της Ελληνικής αποστολής με την Κλαυδία και την «Αστερομάτα».

Έχει παίξει σε παραστάσεις σε πολλές θεατρικές σκηνές της Αθήνας αλλά και στην Επίδαυρο.

Κωνσταντίνος Μακρυπίδης

Ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης είναι χορευτής και θα βρίσκεται επί σκηνής με τον Akyla στη Eurovision της Βιέννης, προσθέτοντας τη δική του πινελιά στην «εικόνα» που δημιούργησε ο Φωκάς Ευαγγελινός για το «Ferto».

Είναι χορευτής, χορογράφος και χοροδιδάσκαλος.

Γεννήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 1986 κι είναι 40 ετών.

Έχει συμμετάσχει σε τηλεοπτικές παραγωγές και shows όπως το Your Face Sounds Familiar.

Έλαβε μέρος ως χορευτής σε παραστάσεις όπως το Chicago αλλά και Το Δικό Μας Σινεμά.

Επιμελήθηκε χορογραφίες του musical Cats, όταν αυτό «ανέβηκε» στην Αθήνα το 2018.

Μιχάλης Μιχαηλίδης

Ο Μιχάλης Μιχαηλίδης είναι χορευτής και έχει πλαισιώσει μοναδικά μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας.

Γεννήθηκε στις 22 Απριλίου του 2002 και είναι 24 ετών.

Κατάγεται από τον Βόλο.

Σπούδασε Οινολογία και Τεχνολογία Ποτών αλλά ο χορός τον κέρδισε, επιλέγοντας να ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτόν.

Έχει χορέψει πλάι στην Άννα Βίσση, στη Lila, στη Μαρίνα Σπανού και στην Αποστολία Ζώη.

Συμμετείχε ως χορευτής στο MadWalk, και στα Mad Video Music Awards.

Φωκάς Ευαγγελινός, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, Χρήστος Νικολάου, Gerda Vogl, Akylas, Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης / NDP PHOTOS

Eurovision 2026: Η σκηνή θα γίνει η πίστα του video game του Akyla - Τι θα δούμε στο act

Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες για τη σκηνική εμφάνιση του Akyla με το «Ferto», η προσέγγιση φαίνεται να κινείται σε ένα ιδιαίτερα σύγχρονο πλαίσιο, με το πορτοκαλί αλλά και το μαύρο χρώμα να κυριαρχούν. Οι χαρακτηριστικές γούνινες μπότες του αλλά και το καπέλο με τα αυτάκια παραμένουν, όπως βλέπουμε και στις πρώτες φωτογραφίες από την τεχνική πρόβα που έδωσε στη δημοσιότητα η EBU.

Ο Akylas «πρωταγωνιστεί» σε ένα arcade παιχνίδι με χαρακτήρες τα τέσσερα πρόσωπα της αποστολής, που θα εμφανίζονται on stage σε διάφορα σημεία του τραγουδιού. Ο καλλιτέχνης ανεβαίνει μέχρι και σε πατίνι και ταξιδεύει στις πίστες του παιχνιδιού, αφηγούμενος την ιστορία στην οποία βασίστηκε το τραγούδι.

Στο τέλος, σταματάει, βγάζει τα funky γυαλιά του, βγαίνει από τον χαρακτήρα και απευθύνεται στη μητέρα του σε μια συναισθηματική επίδειξη.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα θα εμφανιστεί στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, την Τρίτη 12 Μαΐου, σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισης των χωρών στους δύο Ημιτελικούς.

Στον ημιτελικό που διαγωνίζεται η Ελλάδα, δικαίωμα ψήφου έχουν επίσης η Γερμανία και η Ιταλία. Η πρόκριση για τον μεγάλο τελικό θα κριθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των κριτικών επιτροπών