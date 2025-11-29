Airbus: Καθηλώνονται 6.000 αεροπλάνα - Αλλαγές και ακυρώσεις πτήσεων

Περίπου 6.000 αεροσκάφη τύπου A320 της Airbus καλούνται να αντικαταστήσουν άμεσα λογισμικό ελέγχου πτήσης, το οποίο εντοπίστηκε ότι παρουσιάζει ευπάθειες όταν εκτίθεται σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Η αναγκαστική αυτή ενέργεια προέκυψε μετά από σοβαρό τεχνικό περιστατικό σε πτήση της JetBlue στις ΗΠΑ στα τέλη Οκτωβρίου.

Η Airbus, μετά την τεχνική ανάλυση του συμβάντος, ενημέρωσε όλες τις συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες ότι η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση δεδομένων που είναι κρίσιμα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης. Για τον λόγο αυτό, ζήτησε να σταματήσουν άμεσα οι πτήσεις των αεροσκαφών που χρησιμοποιούν την προβληματική έκδοση λογισμικού.

Το συμβάν σημειώθηκε σε πτήση της JetBlue από το Κανκούν προς το Νιούαρκ, όταν το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος λόγω δυσλειτουργίας και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Τάμπα. Αρκετοί επιβάτες χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Περίπου 6.000 αεροσκάφη τύπου A320 της Airbus καλούνται να αντικαταστήσουν άμεσα λογισμικό ελέγχου πτήσης / Φωτογραφία αρχείου AP (Armando Franca)

Πάνω από το 50% του στόλου A320 επηρεάζεται

Σύμφωνα με πηγές της αεροπορικής βιομηχανίας, το μέτρο αφορά σχεδόν 6.000 αεροσκάφη, δηλαδή περισσότερο από το μισό παγκόσμιο στόλο A320. Η ίδια η Airbus αναγνωρίζει ότι η διαδικασία θα προκαλέσει διαταραχές στα δρομολόγια, όμως θεωρεί ότι προέχει η ασφάλεια.

Η οικογένεια A320 αριθμεί περίπου 11.300 αεροσκάφη σε υπηρεσία, εκ των οποίων 6.440 είναι του βασικού μοντέλου.

Οι εταιρείες καλούνται να πραγματοποιήσουν την αλλαγή λογισμικού πριν από κάθε επόμενη πτήση, με εξαίρεση μόνο τις μετακινήσεις προς εξουσιοδοτημένα κέντρα συντήρησης. Το σχετικό τεχνικό δελτίο της Airbus, στο οποίο έχει πρόσβαση το Reuters, επισημαίνει ότι η διαδικασία πρέπει να γίνει χωρίς καθυστέρηση.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) αναμένεται να εκδώσει επείγουσα οδηγία αξιοπλοΐας, επισημοποιώντας το μέτρο.

Για δύο στα τρία αεροσκάφη, η επαναφορά σε προηγούμενη έκδοση λογισμικού θα επιτρέψει σχετικά μικρό χρόνο ακινητοποίησης. Ωστόσο, το μεγάλο εύρος της ανάκλησης αναμένεται να επιφέρει καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου ακολουθεί ένα από τα πιο φορτωμένα ταξιδιωτικά σαββατοκύριακα του έτους.

Κανονικά οι πτήσεις Sky Express και Aegean

Oι Sky Express και Aegean ανακοίνωσαν ότι οι πτήσεις τους πραγματοποιούνται κανονικά.

Από την πλευρά της, η SKY express ανέφερε ότι κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού σύμφωνα με την οδηγία της Airbus.

H Aegean, σε συνέχεια της οδηγίας που εκδόθηκε εχθές το βράδυ από την Airbus για άμεση επαναφορά λογισμικού ορισμένων αεροσκαφών της οικογένειας A320, ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες επιχειρησιακές και τεχνικές διαδικασίες.

«Η εφαρμογή της οδηγίας ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία και το πτητικό πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή ή διαφοροποίηση. Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων των πτήσεων μας αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας» δήλωσε στη σχετική ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία.