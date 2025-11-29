MAN: Έφερε τα Χριστούγεννα στην Καλαμάτα

Η πειχείρηση μεταφοράς του χριστουγεννιάτικου δένδρου με ύψος 14 μέτρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.11.25 , 13:03 Βόλος: Στο εδώλιο 21χρονος που διατηρούσε σχέση με 13χρονη
29.11.25 , 12:15 Κανονικά η 24ωρη λειτουργία μετρό και λεωφορείων το Σάββατο
29.11.25 , 12:10 Xατζίδου: Τι είπε για τον Πάνο Ρούτσι και τον φετινό ανταγωνισμό
29.11.25 , 12:05 Tips για να ενδυναμωσεις τα πόδια σου πριν πας γυμναστήριο
29.11.25 , 11:49 «Νότες γιορτινές» με το Φωνητικό Σύνολο En-Chor
29.11.25 , 11:41 Επιδότηση ενοικίου: Καταγγελίες για «κουρεμένες» επιστροφές
29.11.25 , 10:47 Εορταστικό ωράριο: Ποιες Κυριακές είναι ανοιχτά τα μαγαζιά
29.11.25 , 10:25 Έρχονται 148.500 προσλήψεις στο Δημόσιο: Τι θα γίνει με μισθούς & συντάξεις
29.11.25 , 10:23 Mαλέσκου: Η αποκάλυψη για τον σύζυγό της και η αναφορά στην κόρη της
29.11.25 , 09:55 Airbus: Καθηλώνονται 6.000 αεροπλάνα - Αλλαγές και ακυρώσεις πτήσεων
29.11.25 , 09:23 MAN: Έφερε τα Χριστούγεννα στην Καλαμάτα
29.11.25 , 09:06 Kακοκαιρία Adel: Συνεχίζονται οι βροχές και καταιγίδες - Σε ποιες περιοχές
29.11.25 , 09:03 Ευαγγελία Αραβανή: Η ηλικία, ο γάμος με τον Σπύρο Λάζαρη και ο γιος της
29.11.25 , 00:50 GNTM: Αποχώρηση - έκπληξη στο σημερινό πλατό!
29.11.25 , 00:45 GNTM: Ποια «Θεά» είχε την καλύτερη φωτογραφία;
Εριέττα Κούρκουλου: Το vegan τραπέζι στο σπίτι της για το Thanksgiving
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Σοφία Καρβέλα: Οι γιορτινές μέρες είναι δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς
Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
Ρούλα Κορομηλά: Στόλισε χριστουγεννιάτικα το σαλόνι της κι είναι υπέροχο!
Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
Airbus: Καθηλώνονται 6.000 αεροπλάνα - Αλλαγές και ακυρώσεις πτήσεων
Μαρίνα Σάττι: «Βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης», έγραψε από το νοσοκομείο
Φάρμα Ναταλία: Αποχώρησε και ξεκαθάρισε τη σχέση της με τον Βάγγο
Βόλος: Στο εδώλιο 21χρονος που διατηρούσε σχέση με 13χρονη
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
MAN: Έφερε τα Χριστούγεννα στην Καλαμάτα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κάθε Δεκέμβριο έρχεται εκείνη η στιγμή που ένα εντυπωσιακό έλατο στήνεται στην καρδιά της πόλης και σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της γιορτινής περιόδου. Στην Καλαμάτα, την απο-στολή για τη μεταφορά και το στήσιμο του φετινού χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης ανέλαβαν τα φορτηγά MAN της μεταφορικής εταιρείας Δεμπενιώτη.

MAN: Έφερε τα Χριστούγεννα στην Καλαμάτα
Το φυσικό έλατο, ύψους 14 μέτρων και βάρους περίπου 4,5 τόνων, ξεκίνησε το ταξίδι του από τον Ταΰγετο με προορισμό την κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, όπου αποτελεί πλέον το χρι-στουγεννιάτικο σύμβολο της πόλης για τη φετινή χρονιά. Για την ειδική αυτή αποστολή αξιοποι-ήθηκαν οχήματα MAN με ισχύ 600 ίππων και τεχνικά επιτρεπόμενο μικτό φορτίο 41 τόνων, εξα-σφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και αξιοπιστία σε όλη τη διαδρομή.

MAN: Έφερε τα Χριστούγεννα στην Καλαμάτα
Παρά τις απαιτητικές συνθήκες μετακίνησης μέσα στον αστικό ιστό, η επιχείρηση ολοκληρώ-θηκε με απόλυτη ακρίβεια. Συνολικά 35 άνθρωποι εργάστηκαν για τη μεταφορά και την τοποθέ-τηση του δέντρου, με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας Καλαμάτας, της Τροχαίας και της ΦΑΡΙΣ (Κοινοφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας), αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η σωστή προετοιμασία, η τεχνογνωσία και η ομαδική δουλειά μπορούν να φέρουν «Χριστούγεννα στην πόλη».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
MAN
 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
 |
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top