MAN: Έφερε τα Χριστούγεννα στην Καλαμάτα

Κάθε Δεκέμβριο έρχεται εκείνη η στιγμή που ένα εντυπωσιακό έλατο στήνεται στην καρδιά της πόλης και σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της γιορτινής περιόδου. Στην Καλαμάτα, την απο-στολή για τη μεταφορά και το στήσιμο του φετινού χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης ανέλαβαν τα φορτηγά MAN της μεταφορικής εταιρείας Δεμπενιώτη.



Το φυσικό έλατο, ύψους 14 μέτρων και βάρους περίπου 4,5 τόνων, ξεκίνησε το ταξίδι του από τον Ταΰγετο με προορισμό την κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, όπου αποτελεί πλέον το χρι-στουγεννιάτικο σύμβολο της πόλης για τη φετινή χρονιά. Για την ειδική αυτή αποστολή αξιοποι-ήθηκαν οχήματα MAN με ισχύ 600 ίππων και τεχνικά επιτρεπόμενο μικτό φορτίο 41 τόνων, εξα-σφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και αξιοπιστία σε όλη τη διαδρομή.



Παρά τις απαιτητικές συνθήκες μετακίνησης μέσα στον αστικό ιστό, η επιχείρηση ολοκληρώ-θηκε με απόλυτη ακρίβεια. Συνολικά 35 άνθρωποι εργάστηκαν για τη μεταφορά και την τοποθέ-τηση του δέντρου, με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας Καλαμάτας, της Τροχαίας και της ΦΑΡΙΣ (Κοινοφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας), αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η σωστή προετοιμασία, η τεχνογνωσία και η ομαδική δουλειά μπορούν να φέρουν «Χριστούγεννα στην πόλη».