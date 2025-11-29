GNTM: Αποχώρηση - έκπληξη στο σημερινό πλατό!

Στο αποψινό επεισόδιο του GNTM, μετά το απαιτητικό σετ με θέμα τους Θεούς του Ολύμπου, η στιγμή της κρίσης έφτασε και αποδείχθηκε μια από τις πιο δύσκολες της σεζόν! Το bottom 3 διαμορφώθηκε ανάμεσα στον Αναστάση, τον Εντουάρντο και την Ελένη, τρεις παίκτες που σήμερα δεν κατάφεραν να σταθούν στο υψηλό επίπεδο που απαιτούσε το concept.

Το αποψινό bottom 3 διαμορφώθηκε ανάμεσα στον Αναστάση, τον Εντουάρντο και την Ελένη

Οι κριτές εξήγησαν πως οι φωτογραφίες που παρέδωσαν είχαν σημαντικές αδυναμίες: άλλος δεν «διάβασε» σωστά το ρούχο, άλλος δεν κατάφερε να αποδώσει την πόζα, ενώ κάποιοι ήταν λίγο... άβολοι μπροστά στο φακό. Ο Νάρκισσος μάλιστα δε δίστασε να πει on camera πως, κατά τη γνώμη της, στο bottom 3, θα έπρεπε να βρίσκονται η Ελένη, ο Μιχάλης και ο Ανέστης, αφού - όπως είπε- δεν ένιωσε καθόλου ροκ σταρ ατμόσφαιρα στα σετ τους. Με σαρκαστική διάθεση σχολίασε ότι ένιωσε «λες και ψώνιζε αγαλματάκι στο Μοναστηράκι».

Ο Εντουάρντο, απογοητευμένος από τη δική του φωτογράφιση, παραδέχτηκε ότι ούτε ο ίδιος έμεινε ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. «Είχα συνηθίσει να είμαι πιο ψηλά», είπε, δηλώνοντας την έκπληξη και τη στεναχώρια του που βρέθηκε τόσο χαμηλά.

Η Ελένη από την άλλη, ένιωσε αδικημένη. Μιλώντας για τον ρόλο της, σχολίασε πως δεν κατάφερε να αποδώσει την εικόνα θεού: «Νευρίασα γιατί δεν μπόρεσα να δείξω ότι μπορώ να απεικονίσω έναν θεό του Ολύμπου». Η ένταση ήταν εμφανής, αλλά και η απογοήτευσή του για τη συνολική του απόδοση.

Όταν ήρθε η ώρα της τελικής απόφασης, οι κριτές παραδέχτηκαν ότι δυσκολεύτηκαν πολύ να επιλέξουν ποιος αποχωρεί και ποιος μένει. «Ο ένας δεν τα πήγε καλά με το ρούχο, ο άλλος με την πόζα», εξήγησε ο Λάκης Γαβαλάς, τονίζοντας ότι έπρεπε να αποφασίσουν ποιος είχε μεγαλύτερη αρμονία στη φωτογραφία.

Τελικά, η ετυμηγορία ήταν ξεκάθαρη: Ο Αναστάσης είναι αυτός που αποχωρεί από το GNTM.

Αποχώρησε ο Αναστάσης

«Πώς θα γίνει στο δωδεκάθεο να μην υπάρχει ο Δίας;» είπε ο Λάκης, ανακοινώνοντας πως το ταξίδι του Αναστάση στον διαγωνισμό μόδας ολοκληρώνεται εδώ. Στην Ελένη, οι κριτές έδωσαν μια τελευταία ευκαιρία, τονίζοντας πως πρέπει να την αξιοποιήσει, καθώς «τελευταία δεν τα πάει καλά».

Ο Αναστάσης, εμφανώς ταραγμένος, μίλησε για την αγάπη του για τη μόδα και πόσο πολύ θα του λείψει η καθημερινότητα του σπιτιού. Είπε πως η μόδα είναι η ζωή του και φυσικά, θα συνεχίσει να δουλεύει πάνω σε αυτή και εκτός GNTM.

Στο σπίτι, οι αντιδράσεις ήταν έντονες. Κάποιοι θεωρούσαν ότι O Αναστάσης είχε πολλά περισσότερα να δώσει, ενώ άλλοι πίστευαν πως η σταθερότητα της πορείας του δεν ήταν αρκετή για να τον κρατήσει. Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη, με τα μοντέλα να προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν ποιος έφυγε και τι σημαίνει αυτό για τη συνέχεια.

Η αποχώρηση του Αναστάση άφησε ένα κενό, αλλά και ένα μήνυμα: στο GNTM, κανείς δεν είναι ασφαλής – και κάθε λάθος, κάθε αδυναμία, μπορεί να κοστίσει τη θέση του στο σπίτι.