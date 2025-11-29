GNTM: Αποχώρηση - έκπληξη στο σημερινό πλατό!

«Ο ένας δεν τα πήγε καλά με το ρούχο, ο άλλος με την πόζα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.11.25 , 00:50 GNTM: Αποχώρηση - έκπληξη στο σημερινό πλατό!
29.11.25 , 00:45 GNTM: Ποια «Θεά» είχε την καλύτερη φωτογραφία;
28.11.25 , 23:36 Παναγιώταρου: Στόλισε το δέντρο με τον σύντροφό της και την παρέα τους
28.11.25 , 23:30 GNTM: Γιατί δε θα μοιράσει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τις φωτογραφίες;
28.11.25 , 23:00 GNTM: «Είσαι όνειρο!» - Υποκλίθηκε η Ζενεβιέβ στο set της Άννας!
28.11.25 , 22:58 Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους της Αθήνας
28.11.25 , 22:41 Σύλβια Δεληκούρα: Η σπάνια φωτογραφία με τον 11χρονο γιο της
28.11.25 , 22:31 Παράταση έως 30 Ιουνίου 2026 για την απογραφή των ανελκυστήρων
28.11.25 , 22:11 Λειψυδρία: Επίσημα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Αττική, Λέρος και Πάτμος
28.11.25 , 22:05 GNTM: Τα μοντέλα μετατρέπονται σε Θεούς του Ολύμπου στο σημερινό concept!
28.11.25 , 21:59 Παραιτήθηκε ο Ουκρανός διαπραγματευτής: Ερευνάται  για διαφθορά
28.11.25 , 21:57 Κλήρωση Eurojackpot 28/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 17.000.000 ευρώ
28.11.25 , 21:44 Ρούλα Κορομηλά: Στόλισε χριστουγεννιάτικα το σαλόνι της κι είναι υπέροχο!
28.11.25 , 21:30 Ξετρελάθηκαν Ηλιάνα και Ζενεβιέβ με τo Makeover των μοντέλων!
28.11.25 , 21:25 GNTM: Αυτές είναι οι μεγάλες αλλαγές του φετινού Makeover!
Εριέττα Κούρκουλου: Το vegan τραπέζι στο σπίτι της για το Thanksgiving
Σοφία Καρβέλα: Οι γιορτινές μέρες είναι δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς
Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακύρωσε εμφανίσεις του - Θα υποβληθεί σε επέμβαση
GNTM: Αποχώρηση - έκπληξη στο σημερινό πλατό!
Ρούλα Κορομηλά: Στόλισε χριστουγεννιάτικα το σαλόνι της κι είναι υπέροχο!
O γνωστός ηθοποιός νοίκιαζε χωράφια με 30€ τον μήνα και έπαιρνε επιδότηση
Μαρίνα Σάττι: «Βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης», έγραψε από το νοσοκομείο
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο αποψινό επεισόδιο του GNTM, μετά το απαιτητικό σετ με θέμα τους Θεούς του Ολύμπου, η στιγμή της κρίσης έφτασε και αποδείχθηκε μια από τις πιο δύσκολες της σεζόν! Το bottom 3 διαμορφώθηκε ανάμεσα στον Αναστάση, τον Εντουάρντο και την Ελένη, τρεις παίκτες που σήμερα δεν κατάφεραν να σταθούν στο υψηλό επίπεδο που απαιτούσε το concept.

GNTM: Γιατί δε θα μοιράσει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τις φωτογραφίες;

GNTM

Το αποψινό bottom 3 διαμορφώθηκε ανάμεσα στον Αναστάση, τον Εντουάρντο και την Ελένη

Οι κριτές εξήγησαν πως οι φωτογραφίες που παρέδωσαν είχαν σημαντικές αδυναμίες: άλλος δεν «διάβασε» σωστά το ρούχο, άλλος δεν κατάφερε να αποδώσει την πόζα, ενώ κάποιοι ήταν λίγο... άβολοι μπροστά στο φακό. Ο Νάρκισσος μάλιστα δε δίστασε να πει on camera πως, κατά τη γνώμη της, στο bottom 3, θα έπρεπε να βρίσκονται η Ελένη, ο Μιχάλης και ο Ανέστης, αφού - όπως είπε- δεν ένιωσε καθόλου ροκ σταρ ατμόσφαιρα στα σετ τους. Με σαρκαστική διάθεση σχολίασε ότι ένιωσε «λες και ψώνιζε αγαλματάκι στο Μοναστηράκι».

Ο Εντουάρντο, απογοητευμένος από τη δική του φωτογράφιση, παραδέχτηκε ότι ούτε ο ίδιος έμεινε ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. «Είχα συνηθίσει να είμαι πιο ψηλά», είπε, δηλώνοντας την έκπληξη και τη στεναχώρια του που βρέθηκε τόσο χαμηλά.

Η Ελένη από την άλλη, ένιωσε αδικημένη. Μιλώντας για τον ρόλο της, σχολίασε πως δεν κατάφερε να αποδώσει την εικόνα θεού: «Νευρίασα γιατί δεν μπόρεσα να δείξω ότι μπορώ να απεικονίσω έναν θεό του Ολύμπου». Η ένταση ήταν εμφανής, αλλά και η απογοήτευσή του για τη συνολική του απόδοση.

Όταν ήρθε η ώρα της τελικής απόφασης, οι κριτές παραδέχτηκαν ότι δυσκολεύτηκαν πολύ να επιλέξουν ποιος αποχωρεί και ποιος μένει. «Ο ένας δεν τα πήγε καλά με το ρούχο, ο άλλος με την πόζα», εξήγησε ο Λάκης Γαβαλάς, τονίζοντας ότι έπρεπε να αποφασίσουν ποιος είχε μεγαλύτερη αρμονία στη φωτογραφία.

Τελικά, η ετυμηγορία ήταν ξεκάθαρη: Ο Αναστάσης είναι αυτός που αποχωρεί από το GNTM.

αποχώρησε ο Αναστάσης από το GNTM 2025

Αποχώρησε ο Αναστάσης

«Πώς θα γίνει στο δωδεκάθεο να μην υπάρχει ο Δίας;» είπε ο Λάκης, ανακοινώνοντας πως το ταξίδι του Αναστάση στον διαγωνισμό μόδας ολοκληρώνεται εδώ. Στην Ελένη, οι κριτές έδωσαν μια τελευταία ευκαιρία, τονίζοντας πως πρέπει να την αξιοποιήσει, καθώς «τελευταία δεν τα πάει καλά».

Ο Αναστάσης, εμφανώς ταραγμένος, μίλησε για την αγάπη του για τη μόδα και πόσο πολύ θα του λείψει η καθημερινότητα του σπιτιού. Είπε πως η μόδα είναι η ζωή του και φυσικά, θα συνεχίσει να δουλεύει πάνω σε αυτή και εκτός GNTM.

Στο σπίτι, οι αντιδράσεις ήταν έντονες. Κάποιοι θεωρούσαν ότι O Αναστάσης είχε πολλά περισσότερα να δώσει, ενώ άλλοι πίστευαν πως η σταθερότητα της πορείας του δεν ήταν αρκετή για να τον κρατήσει. Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη, με τα μοντέλα να προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν ποιος έφυγε και τι σημαίνει αυτό για τη συνέχεια.

Η αποχώρηση του Αναστάση άφησε ένα κενό, αλλά και ένα μήνυμα: στο GNTM, κανείς δεν είναι ασφαλής – και κάθε λάθος, κάθε αδυναμία, μπορεί να κοστίσει τη θέση του στο σπίτι.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM 2025
 |
GNTM
 |
GNTM ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top