GNTM: Γιατί δε θα μοιράσει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τις φωτογραφίες;

Η βιντεοκλήση που έκανε στους αγαπημένους κριτές

28.11.25 , 23:30
Μην απορείτε που ο Λάκης Γαβαλάς μοιράζει τις φωτογραφίες των παικτών που παραμένουν στο GNTM 2025, αλλά και του μοντέλου που θα φύγει. 

GNTM: Γιατί δε θα μοιράσει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τις φωτογραφίες;

Σε μια βιντεοκλήση που έκανε στους τρεις κριτές Λάκη Γαβαλά, Έντυ Γαβριηλίδη και Άγγελο Μπράτη, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποκάλυψε ότι βρίσκεται στην Ελβετία για επαγγελματικούς λόγους. «Είμαι λίγο μακριά σας. Όμως από ό,τι βλέπετε είμαι και το ίδιο κοντά σας. Μου έχετε λείψει πάρα πολύ... είμαι στη Λουκέρνη για δουλειά», είπε η παρουσιάστρια. 

GNTM: «Είσαι όνειρο!» - Υποκλίθηκε η Ζενεβιέβ στο set της Άννας!

GNTM: Γιατί δε θα μοιράσει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τις φωτογραφίες;

«Έχω στείλει και ένα μήνυμα στα παιδιά. Τους έχω εξηγήσει τα πάντα. Έχω δει τα πάντα, το ξέρετε ήδη. Μου λείπετε πάρα πολύ, όμως σήμερα θα γίνει το πλατό χωρίς εμένα. Χρειάζομαι μόνο μια μικρή βοήθεια από τον Λάκη. Θα ήθελα, Λάκη μου, να δώσεις τις φωτογραφίες στα παιδιά, το αποτέλεσμα», πρόσθεσε απευθυνόμενη στον Λάκη Γαβαλά. 

GNTM: Αυτές είναι οι μεγάλες αλλαγές του φετινού Makeover!

«Τι, το πιο δύσκολο μου βάζετε, δηλαδή, εμένα; Συγγνώμη!», αποκρίθηκε ο Λάκης. «Όχι, δεν είναι δύσκολο... θα έχει αποχώρηση κανονικά», του απάντησε η Ηλιάνα, με τους κριτές να λένε ότι όλα τα παιδιά σε αυτήν τη δοκιμασία προσπάθησαν πολύ!

GNTM: Γιατί δε θα μοιράσει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τις φωτογραφίες;

«Θα με βοηθήσει λοιπόν ο Λάκης. Ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει. Είμαι εκεί πέρα, το ξέρετε, με βλέπετε. Θα αγκαλιάσεις πολύ σφιχτά το παιδί που αποχωρεί», πρόσθεσε η Ηλιάνα μέσα από τη βιντεοκλήση της.  

Ξετρελάθηκαν Ηλιάνα και Ζενεβιέβ με τo Makeover των μοντέλων!

Κλείνοντας, οι κριτές με το γνωστό τους χιούμορ, της ζήτησαν να τους φέρει από την Ελβετία όχι μαγνητάκια και σοκολατάκια, αλλά λεφτά και ράβδους χρυσού!

