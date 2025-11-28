GNTM: Γιατί δε θα μοιράσει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τις φωτογραφίες;

Μην απορείτε που ο Λάκης Γαβαλάς μοιράζει τις φωτογραφίες των παικτών που παραμένουν στο GNTM 2025, αλλά και του μοντέλου που θα φύγει.

Σε μια βιντεοκλήση που έκανε στους τρεις κριτές Λάκη Γαβαλά, Έντυ Γαβριηλίδη και Άγγελο Μπράτη, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποκάλυψε ότι βρίσκεται στην Ελβετία για επαγγελματικούς λόγους. «Είμαι λίγο μακριά σας. Όμως από ό,τι βλέπετε είμαι και το ίδιο κοντά σας. Μου έχετε λείψει πάρα πολύ... είμαι στη Λουκέρνη για δουλειά», είπε η παρουσιάστρια.

«Έχω στείλει και ένα μήνυμα στα παιδιά. Τους έχω εξηγήσει τα πάντα. Έχω δει τα πάντα, το ξέρετε ήδη. Μου λείπετε πάρα πολύ, όμως σήμερα θα γίνει το πλατό χωρίς εμένα. Χρειάζομαι μόνο μια μικρή βοήθεια από τον Λάκη. Θα ήθελα, Λάκη μου, να δώσεις τις φωτογραφίες στα παιδιά, το αποτέλεσμα», πρόσθεσε απευθυνόμενη στον Λάκη Γαβαλά.

«Τι, το πιο δύσκολο μου βάζετε, δηλαδή, εμένα; Συγγνώμη!», αποκρίθηκε ο Λάκης. «Όχι, δεν είναι δύσκολο... θα έχει αποχώρηση κανονικά», του απάντησε η Ηλιάνα, με τους κριτές να λένε ότι όλα τα παιδιά σε αυτήν τη δοκιμασία προσπάθησαν πολύ!

«Θα με βοηθήσει λοιπόν ο Λάκης. Ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει. Είμαι εκεί πέρα, το ξέρετε, με βλέπετε. Θα αγκαλιάσεις πολύ σφιχτά το παιδί που αποχωρεί», πρόσθεσε η Ηλιάνα μέσα από τη βιντεοκλήση της.

Κλείνοντας, οι κριτές με το γνωστό τους χιούμορ, της ζήτησαν να τους φέρει από την Ελβετία όχι μαγνητάκια και σοκολατάκια, αλλά λεφτά και ράβδους χρυσού!

