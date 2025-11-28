Παραιτήθηκε ο Ουκρανός διαπραγματευτής: Ερευνάται  για διαφθορά

Νέο βαρύ πλήγμα για τον Ζελένσκι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.11.25 , 23:00 GNTM: «Είσαι όνειρο!» - Υποκλίθηκε η Ζενεβιέβ στο set της Άννας!
28.11.25 , 22:41 Σύλβια Δεληκούρα: Η σπάνια φωτογραφία με τον 11χρονο γιο της
28.11.25 , 22:31 Παράταση έως 30 Ιουνίου 2026 για την απογραφή των ανελκυστήρων
28.11.25 , 22:11 Λειψυδρία: Επίσημα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Αττική, Λέρος και Πάτμος
28.11.25 , 22:05 GNTM: Τα μοντέλα μετατρέπονται σε Θεούς του Ολύμπου στο σημερινό concept!
28.11.25 , 21:59 Παραιτήθηκε ο Ουκρανός διαπραγματευτής: Ερευνάται  για διαφθορά
28.11.25 , 21:57 Κλήρωση Eurojackpot 28/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 17.000.000 ευρώ
28.11.25 , 21:44 Ρούλα Κορομηλά: Στόλισε χριστουγεννιάτικα το σαλόνι της κι είναι υπέροχο!
28.11.25 , 21:30 Ξετρελάθηκαν Ηλιάνα και Ζενεβιέβ με τo Makeover των μοντέλων!
28.11.25 , 21:25 GNTM: Αυτές είναι οι μεγάλες αλλαγές του φετινού Makeover!
28.11.25 , 21:15 GNTM: Ήρθε η ώρα για το Makeover και τα δάκρυα ξεκίνησαν!
28.11.25 , 20:58 Καιρός: Μετατοπίζονται τα ισχυρά φαινόμενα - Πού χρειάζεται προσοχή
28.11.25 , 20:51 Μαρίνα Σάττι: «Βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης», έγραψε από το νοσοκομείο
28.11.25 , 20:41 Ετοιμάζουν μπλόκα οι αγρότες το Σαββατοκύριακο
28.11.25 , 20:30 Αποκάλυψη STAR: Το αυτοκίνητο και τα δρομολόγια της 46χρονης στη Σαλαμίνα
Εριέττα Κούρκουλου: Το vegan τραπέζι στο σπίτι της για το Thanksgiving
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
Σοφία Καρβέλα: Οι γιορτινές μέρες είναι δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς
Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακύρωσε εμφανίσεις του - Θα υποβληθεί σε επέμβαση
GNTM: Αυτές είναι οι μεγάλες αλλαγές του φετινού Makeover!
Ρούλα Κορομηλά: Στόλισε χριστουγεννιάτικα το σαλόνι της κι είναι υπέροχο!
O γνωστός ηθοποιός νοίκιαζε χωράφια με 30€ τον μήνα και έπαιρνε επιδότηση
Μαρίνα Σάττι: Αναβάλλονται και οι συναυλίες στην Αμερική για λόγους υγείας
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Ρεποερτάζ Δέσποινα Μανδελενάκη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Aπρόβλεπτες είναι οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο ένας μετά τον άλλον οι πιο στενοί συνεργάτες του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορούνται για διαφθορά και «το βάζουν στα πόδια» την ίδια ώρα, που ο Τραμπ ετοιμάζεται να αναγνωρίσει τα κατακτημένα από τη Ρωσία, ουκρανικά εδάφη. 

Γενεύη: Nέο σχέδιο 19 σημείων για την Ουκρανία

Όπως ανέφερε η  Δέσποινα Μανδελενάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star,  πρόκειται για τον Άντριι Γέρμακ, τον δεύτερο πιο ισχυρό άνδρα της Ουκρανίας, έμπιστο του Ζελένσκι και κορυφαίο διαπραγματευτή της χώρας, ο οποίος παραιτήθηκε λίγες ώρες μετά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι και στο γραφείο του. Φέρεται να λάμβανε μίζες από εργολάβους ή εταιρείες, ώστε να τους παραχωρεί συμβάσεις μέσω της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας. 

Πούτιν: Βάση μελλοντικής συμφωνίας ειρήνης το κείμενο ΗΠΑ - Ουκρανίας

Πρόκειται για ένα βαρύ πλήγμα για τον Ζελένσκι. Η «Επιχείρηση Μίδας» είναι η έρευνα που έχει «σαρώσει»  πρώην συνεργάτες του Ζελένσκι, υπουργούς και επιχειρηματίες του ενεργειακού τομέα, εμπλέκοντας τουλάχιστον επτά άτομα. Σε διάγγελμά του, ο Ουκρανός πρόεδρος απηύθυνε δραματική έκκληση για ενότητα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, τον πλήττει και ο Τραμπ. 

Τhe Τelegraph: «Ο Τραμπ παραδίδει στον Πούτιν τα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας»

Σύμφωνα με τη βρετανική Telegraph ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν αστειεύεται: Θέλει να πει στη Ρωσία ότι «ναι, αυτά τα εδάφη είναι δικά σας, Κριμαία, ανατολική Ουκρανία… όλα βρίσκονται πάνω στο τραπέζι». Και για να το δείξει, στέλνει στη Μόσχα τον Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, για συζητήσεις με τον Πούτιν. 

Η πρόταση προχωρά, παρά τις διαμαρτυρίες των Ευρωπαίων. Μία πηγή με πολύ καλή εικόνα σχολιάζει ότι οι Αμερικανοί δεν τους υπολογίζουν.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 |
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
 |
ΔΙΑΦΘΟΡΑ
 |
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ
 |
ΡΩΣΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top