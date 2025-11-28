Παραιτήθηκε ο Ουκρανός διαπραγματευτής: Ερευνάται  για διαφθορά

Aπρόβλεπτες είναι οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο ένας μετά τον άλλον οι πιο στενοί συνεργάτες του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορούνται για διαφθορά και «το βάζουν στα πόδια» την ίδια ώρα, που ο Τραμπ ετοιμάζεται να αναγνωρίσει τα κατακτημένα από τη Ρωσία, ουκρανικά εδάφη.

Όπως ανέφερε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, πρόκειται για τον Άντριι Γέρμακ, τον δεύτερο πιο ισχυρό άνδρα της Ουκρανίας, έμπιστο του Ζελένσκι και κορυφαίο διαπραγματευτή της χώρας, ο οποίος παραιτήθηκε λίγες ώρες μετά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι και στο γραφείο του. Φέρεται να λάμβανε μίζες από εργολάβους ή εταιρείες, ώστε να τους παραχωρεί συμβάσεις μέσω της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας.

Πρόκειται για ένα βαρύ πλήγμα για τον Ζελένσκι. Η «Επιχείρηση Μίδας» είναι η έρευνα που έχει «σαρώσει» πρώην συνεργάτες του Ζελένσκι, υπουργούς και επιχειρηματίες του ενεργειακού τομέα, εμπλέκοντας τουλάχιστον επτά άτομα. Σε διάγγελμά του, ο Ουκρανός πρόεδρος απηύθυνε δραματική έκκληση για ενότητα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, τον πλήττει και ο Τραμπ.

Τhe Τelegraph: «Ο Τραμπ παραδίδει στον Πούτιν τα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας»

Σύμφωνα με τη βρετανική Telegraph ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν αστειεύεται: Θέλει να πει στη Ρωσία ότι «ναι, αυτά τα εδάφη είναι δικά σας, Κριμαία, ανατολική Ουκρανία… όλα βρίσκονται πάνω στο τραπέζι». Και για να το δείξει, στέλνει στη Μόσχα τον Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, για συζητήσεις με τον Πούτιν.

Η πρόταση προχωρά, παρά τις διαμαρτυρίες των Ευρωπαίων. Μία πηγή με πολύ καλή εικόνα σχολιάζει ότι οι Αμερικανοί δεν τους υπολογίζουν.