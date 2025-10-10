«Κλείδωσαν» οι πληρωμές στους αγρότες

Οι ημερομηνίες που έδωσε ο Τσιάρας

10.10.25 , 19:16 «Κλείδωσαν» οι πληρωμές στους αγρότες
STAR.GR
Οικονομια
αγρότες
Την έναρξη των πληρωμών προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους από την επόμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας. Οι καθυστερήσεις οφείλονται στην εφαρμογή αυστηρού συστήματος ελέγχων που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας των πληρωμών.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός ««Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, και εφόσον δεν προκύψει πρόβλημα, από τις 15 Οκτωβρίου θα έχουν μια ροή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου». 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
