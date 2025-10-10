«Κλείδωσαν» οι πληρωμές στους αγρότες

Την έναρξη των πληρωμών προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους από την επόμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας. Οι καθυστερήσεις οφείλονται στην εφαρμογή αυστηρού συστήματος ελέγχων που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας των πληρωμών.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός ««Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, και εφόσον δεν προκύψει πρόβλημα, από τις 15 Οκτωβρίου θα έχουν μια ροή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου».

