Ερωτευμένη η Χρύσα Φώσκολου: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της!

Η Χρύσα Φώσκολου φαίνεται πως έχει μπει σε μια νέα, γλυκιά φάση της ζωής της, καθώς έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο.

Η πρώτη κοινή φωτογραφία τραβήχτηκε χθες, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, κατά την παρουσίαση των βραβείων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου.

Δίπλα της βρίσκεται ο επιχειρηματίας Αντώνης Καρέτσος, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης γνωστού μεσιτικού γραφείου.

Η όμορφη δημοσιογράφος φαίνεται να μοιράζεται ήδη την καθημερινότητά της, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι συγκατοικούν.

Η εν λόγω φωτογραφία σηματοδοτεί την πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού, επιβεβαιώνοντας έτσι τις φήμες που κυκλοφορούσαν τους τελευταίους μήνες.

Η Χρύσα Φώσκολου με τον σύντροφό της, Αντώνη Καρέτσο

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star.gr, αυτή είναι η πρώτη φορά που η Χρύσα Φώσκολου και ο Αντώνης ποζάρουν μαζί σε φωτογραφία, κάτι που δείχνει ότι η σχέση τους πλέον προχωρά σε πιο σοβαρά και σταθερά βήματα.

Οι φίλοι και οι συνεργάτες τους φαίνεται να υποδέχθηκαν με χαρά την αποκάλυψη, ενώ οι followers στα social media έχουν ήδη εκφράσει τον ενθουσιασμό τους για το νέο ζευγάρι.

Το Star.gr έμαθε ακόμη ότι η εμφάνιση τους ήταν ιδιαίτερα ζεστή και φιλική, με αμοιβαία χαμόγελα και στιγμές τρυφερότητας, αποτυπώνοντας την αρμονία και τη χημεία ανάμεσα στους δύο.

Χρήστος Τσιγουρής - Χρύσα Φώσκολου

Η παρουσία τους στα βραβεία, όπου η Χρύσα Φώσκολου ήταν λαμπερή και κομψή, ανέδειξε παράλληλα τον δυναμισμό και τη σιγουριά της στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

Μετά από αυτή τη δημόσια εμφάνιση, φαίνεται πως η δημοσιογράφος και ο εκλεκτός της καρδιάς της είναι έτοιμοι να μοιραστούν περισσότερες στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Όλα καλά και στην επαγγελματική ζωή

Θυμίζουμε πως η Χρύσα Φώσκολου και ο Χρήστος Τσιγουρής καλημερίζουν κάθε σαββατοκύριακο στις 06.00 τους τηλεθεατές του OPEN μέσα από την ενημερωτική εκπομπή «Τώρα Μαζί».