GNTM vibes: Το Miracle Pre Styler που προστατεύει τα μαλλιά πριν το styling

Σε κάθε επεισόδιο του GNTM, τα hair looks των μοντέλων περνούν από ακραίες «δοκιμασίες»: δυνατά φώτα που ζεσταίνουν τα μαλλιά, ατελείωτες λήψεις, styling που αλλάζει μέσα σε λεπτά και συνεχής κίνηση που καταπονεί την τρίχα. Αν υπάρχει ένας χώρος όπου τα προϊόντα styling δοκιμάζονται στο έπακρο, αυτός είναι τα παρασκήνια ενός fashion show ή ενός τηλεοπτικού διαγωνισμού. Εκεί, η αντοχή, η προστασία και η διάρκεια κάνουν όλη τη διαφορά – και το Pantene δείχνει πως μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις ακραίες απαιτήσεις.

Η ανάγκη για όμορφα, υγιή και καλοχτενισμένα μαλλιά είναι πιο σημαντική από ποτέ, ειδικά σε μια εποχή όπου το styling αποτελεί καθημερινή μας συνήθεια.

Ωστόσο, η έντονη χρήση θερμότητας και πολλαπλών προϊόντων συχνά οδηγεί σε φθορά: αδύναμες άκρες, ξηρότητα και απώλεια λάμψης. Το Pantene, με τη σειρά Pantene Styling, έρχεται να αποδείξει ότι πλέον μπορούμε να πετυχαίνουμε 100% το look που θέλουμε – χωρίς κανέναν συμβιβασμό.

Στην καρδιά αυτής της εποχής βρίσκεται το 5 σε 1 Miracle Pre Styler, το προϊόν που αλλάζει όσα γνωρίζαμε για την προετοιμασία πριν το styling. Όπως δεν θα εφαρμόζαμε ποτέ make-up χωρίς να προετοιμάσουμε σωστά την επιδερμίδα, έτσι και τα μαλλιά χρειάζονται τη δική τους «βάση». Το Miracle Pre Styler προσφέρει πέντε οφέλη σε ένα: προστασία από τη θερμότητα, θρέψη, ενδυνάμωση, μείωση φριζαρίσματος έως 24 ώρες και styling που μένει αναλλοίωτο όλη μέρα.

Η φόρμουλα με Pro-V συστατικά και πλούσια έλαια χαρίζει στα μαλλιά ελαστικότητα και αντοχή, ενώ τα βοηθά να αντέξουν ακόμη και τις πιο απαιτητικές συνθήκες. Και όταν λέμε «απαιτητικές», εννοούμε πραγματικά extreme.

Για άψογο αποτέλεσμα, εφαρμόστε το 5 σε 1 Miracle Pre Styler σε νωπά μαλλιά και ξεμπλέξτε απαλά. Στη συνέχεια, στεγνώστε τα μαλλιά φυσικά ή με πιστολάκι – πάντα με προστασία.

Η σειρά Pantene Styling δεν απευθύνεται μόνο σε όσες χρησιμοποιούν εργαλεία θερμότητας. Για τις γυναίκες που θέλουν να αναδείξουν τις φυσικές τους μπούκλες, η σειρά περιλαμβάνει προϊόντα με έλαιο καρύδας, προσφέροντας ενυδάτωση και καθαρό, καλοσχηματισμένο αποτέλεσμα χωρίς βάρος. Ο συνδυασμός του Miracle Pre Styler με τον αφρό Perfect Curls χαρίζει μπούκλες πλούσιες, ελαστικές και με όγκο.



Με λίγα λόγια, το Pantene εγκαινιάζει τη νέα εποχή του styling: δυνατά, υγιή, λαμπερά μαλλιά, styling που διαρκεί και το look που θέλετε… χωρίς φθορά.