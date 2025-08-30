Χρύσα Φώσκολου - Χρήστος Τσιγουρής: Πρεμιέρα της εκπομπής «Τώρα Μαζί»

Την πρώτη του «καλημέρα» στους τελεθεατές είπε το νέο δίδυμο της εκπομπής «Τώρα Μαζί», η οποία έκανε πρεμιέρα το πρωί του Σαββάτου 30 Αυγούστου.

Η Χρύσα Φώσκολου και ο Χρήστος Τσιγουρής, έπειτα από τη μετακίνηση του Σπύρου Χαριτάτου στην καθημερινή ζώνη του καναλιού, είναι οι νέοι οικοδεσπότες της πρωινής εκπομπής του σαββατοκύριακου του Open. Η Χρύσα Φώσκολου, καλωσόρισε τον νέο της συνεργάτη, λέγοντας: «Καλώς τον! Έλα να αγκαλιαστούμε! Θα αγκαλιαζόμαστε όλη μέρα! Καλημέρα, καλώς ήρθατε! Σαν να μην πέρασε μια μέρα».

Ενώ από τη μεριά του, ο Χρήστος Τσιγουρής σχολίασε: «Καλημέρα, καλώς ήρθατε σε έναν νέο κύκλο, πάντα στο ίδιο μονοπάτι, Τώρα Μαζί. Θέλουμε να είμαστε μαζί σας από νωρίς το πρωί, από τις 6 το πρωί, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Ζητούμενο είναι να είστε κι εσείς μαζί μας. Αυτό θέλουμε, αυτό θα επιδιώξουμε».