Κατερίνα Καραβάτου: Ο Κρατερός Κατσούλης πήγε στην εκπομπή της καλεσμένος

Η πρώτη τους τηλεοπτική συνάντηση μετά το διαζύγιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.08.25 , 15:58 Δανάη Μπάρκα: Οι διακοπές στη Σέριφο & οι φωτογραφίες κάτω από το νερό
29.08.25 , 15:52 Τρία υπουργεία κατά του Δήμου Αθηναίων για τη Βασιλίσσης Όλγας
29.08.25 , 15:47 Νίκος Οικονομόπουλος και Αναστασία φωτογραφίζονται αγκαλιά στη Μύκονο
29.08.25 , 15:33 Σίσσυ Χρηστίδου: Ετοίμασε τούρτα γενεθλίων red velvet στον γιο της, Μάικ
29.08.25 , 15:00 Eξελίξεις στον Παναθηναϊκό με τον Λεσόρ
29.08.25 , 14:55 Χαλκιδική: Παραλίγο να πνιγεί 4χρονο αγοράκι - Συνελήφθη ο πατέρας του
29.08.25 , 14:53 Selini: H πολύπλευρη καλλιτέχνιδα είναι «το φως μέσα στο σκοτάδι»
29.08.25 , 14:48 Κλέλια Ανδριολάτου: Οι πόζες με μπικίνι από τις διακοπές της
29.08.25 , 14:25 Μύκονος: Γνωστό μοντέλο ο 25χρονος που βρέθηκε νεκρός σε πισίνα
29.08.25 , 14:14 VW ID. Buzz: Κερδίζει την κορυφή στη J.D. Power APEAL 2025
29.08.25 , 14:11 Τροχαίο Θέρμη: Τρεις φορές πάνω από το όριο είχε πιει η 45χρονη
29.08.25 , 14:00 Κατερίνα Καραβάτου: Ο Κρατερός Κατσούλης πήγε στην εκπομπή της καλεσμένος
29.08.25 , 13:59 Τέλος ο Μουρίνιο από την τεχνική ηγεσία της Φενέρμπαχτσε
29.08.25 , 13:45 Ξανά ερωτευμένος ο Κωνσταντίνος Βασάλος - Αυτή είναι η νέα του σύντροφος
29.08.25 , 13:38 Φωτιά τώρα στον Γερολιμένα Μάνης - Σηκώθηκαν εναέρια
Μαριέττα Χρουσαλά: Κολύμπησε στην Άτοκο δίπλα σε γουρούνια
Βίκυ Καγιά: Glam & sexy σε βραδινή έξοδο στη Βενετία
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Διακοπές στο βουνό, λίγο πριν την πρεμιέρα της
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Με τη μητέρα της σε βραδινή έξοδο στη Μύκονο
Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση για τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Παναθηναϊκό
Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: Το καλοκαίρι τους μέσα από 20 φωτογραφίες
Καστοριά: Θρήνος για τον Θέμη και την Αλεξάνδρα – Σήμερα οι κηδείες τους
Ιωάννα Λίλη: Ποζάρει με την κόρη της, Μαρία Ζαγοράκη στις διακοπές τους
Τροχαίο Θέρμη: Τρεις φορές πάνω από το όριο είχε πιει η 45χρονη
Τροχαίο Θέρμη: Σε 45χρονη ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής ανήκει η Porsche
Περισσότερα

VIDEOS

Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
MasterChef 2025
Media
MasterChef 2025: Η αριστουργηματική πρεμιέρα, οι ποδιές και τα όνειρα!
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Β' Κύκλου on demand
Media
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Δεύτερου Κύκλου on demand
IQ 160: Τι Θα Γίνει Στο Επεισόδιο 7
Media
IQ 160: H περίληψη του 7ου επεισοδίου - Δείτε το
Φάρμα
Media
Φάρμα - Βασίλης: «Μπήκα στο παιχνίδι για την εμπειρία!»
ΑΝΤ1
Media
Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Φεύγει ο Παπαδάκης, έρχεται η Στεφανίδου;
Φάρμα
Media
Φάρμα - Παύλος: «Δε θα ζητήσω από κανέναν εξηγήσεις για
Μαύροι Πίνακες
Media
Μαύροι Πίνακες: Η Ιόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον δολοφόνο!
IQ 160
Media
IQ 160: Η Μουρίκη ξεσκέπασε με τον τρόπο της τη
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για πρώτη φορά συναντήθηκαν τηλεοπτικά η Κατερίνα Καραβάτου με τον Κρατερό Κατσούλη μετά το διαζύγιό τους. 

Ο γνωστός ηθοποιός – παρουσιαστής πήγε καλεσμένος στην εκπομπή της, μαζί με τη Μαρία Ηλιάκη, με αφορμή τη νέα τους πρωινή εκπομπή στην ΕΡΤ. 

«Στα 22 χρόνια που κάνω τηλεόραση έχω κάνει αρκετά πράγματα. Αυτό όμως που θα γίνει τώρα δεν το έχω ξανακάνει. Επιπλέον, δεν πίστευα ότι θα το έκανα κάποια στιγμή, γιατί η τελευταία φορά που θα το έκανα ήταν όταν ήμασταν στη Φωλιά των Κου Κου, όπου εγώ και ο Κρατερός παίρναμε συνέντευξη από τη Μαρία Ηλιάκη. Τώρα υποδέχομαι το νέο δίδυμο του πρωινού της δημόσιας τηλεόρασης, την κυρία Μαρία Ηλιάκη και τον κύριο Κρατερό Κατσούλη», είπε η Κατερίνα Καραβάτου προσφωνώντας τους καλεσμένους της.

Και στη συνέχεια μπήκε στο πλατό η Μαρία Ηλιάκη μαζί με τον Κρατερό Κατσούλη. 

Συγκινημένη η παρουσιάστρια φίλησε τον πρώην σύζυγό της και του είπε: «Λίγο πριν καθίσουμε… Κρατερέ, θα σου πάρω συνέντευξη;», με εκείνον να της απαντά: «Νομίζω ότι καιρός είναι». 

Κατερίνα Καραβάτου: Ο Κρατερός Κατσούλης πήγε στην εκπομπή της καλεσμένος

Στο τέλος της κουβέντας, η Κατερίνα Καραβάτου εξομολογήθηκε πως: «Δεν ήταν εύκολο αυτό. Το περίμενα πώς και πώς και είχα πολύ μεγάλη αγωνία».

Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Καραβάτου και ο Κρατερός Κατσούλης χώρισαν το 2021 μετά από 10 χρόνια γάμου. 

Παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2011, ενώ απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, την 14χρονη Αέλια και τον 9χρονο Αρίωνα. 

«Δε φταίει η τηλεόραση για τον χωρισμό. Όπως το έχει πει και ο Κρατερός, βρισκόμασταν στην τηλεόραση. Εκείνο ήταν το τρίωρο που ήμασταν μαζί. Η ζωή με έναν ηθοποιό είναι περίεργη. Οι πρόβες τους γίνονται ώρες που άλλοι σταματούν να δουλεύουν. Κάποιος πρέπει να είναι με τα παιδιά. Δεν ξέρω γιατί χωρίζουν οι άνθρωποι. Πιστεύω ότι σιγά σιγά απομακρύνονται, αυτά που θέλουν είναι διαφορετικά ή δεν μπορούν να έχουν κοινούς στόχους», είχε πει σε συνέντευξή της στον Νίκο Μουτσινά η Κατερίνα Καραβάτου.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
 |
ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top