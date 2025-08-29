Κατερίνα Καραβάτου: Ο Κρατερός Κατσούλης πήγε στην εκπομπή της καλεσμένος

Για πρώτη φορά συναντήθηκαν τηλεοπτικά η Κατερίνα Καραβάτου με τον Κρατερό Κατσούλη μετά το διαζύγιό τους.

Ο γνωστός ηθοποιός – παρουσιαστής πήγε καλεσμένος στην εκπομπή της, μαζί με τη Μαρία Ηλιάκη, με αφορμή τη νέα τους πρωινή εκπομπή στην ΕΡΤ.

«Στα 22 χρόνια που κάνω τηλεόραση έχω κάνει αρκετά πράγματα. Αυτό όμως που θα γίνει τώρα δεν το έχω ξανακάνει. Επιπλέον, δεν πίστευα ότι θα το έκανα κάποια στιγμή, γιατί η τελευταία φορά που θα το έκανα ήταν όταν ήμασταν στη Φωλιά των Κου Κου, όπου εγώ και ο Κρατερός παίρναμε συνέντευξη από τη Μαρία Ηλιάκη. Τώρα υποδέχομαι το νέο δίδυμο του πρωινού της δημόσιας τηλεόρασης, την κυρία Μαρία Ηλιάκη και τον κύριο Κρατερό Κατσούλη», είπε η Κατερίνα Καραβάτου προσφωνώντας τους καλεσμένους της.

Και στη συνέχεια μπήκε στο πλατό η Μαρία Ηλιάκη μαζί με τον Κρατερό Κατσούλη.

Συγκινημένη η παρουσιάστρια φίλησε τον πρώην σύζυγό της και του είπε: «Λίγο πριν καθίσουμε… Κρατερέ, θα σου πάρω συνέντευξη;», με εκείνον να της απαντά: «Νομίζω ότι καιρός είναι».

Στο τέλος της κουβέντας, η Κατερίνα Καραβάτου εξομολογήθηκε πως: «Δεν ήταν εύκολο αυτό. Το περίμενα πώς και πώς και είχα πολύ μεγάλη αγωνία».

Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Καραβάτου και ο Κρατερός Κατσούλης χώρισαν το 2021 μετά από 10 χρόνια γάμου.

Παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2011, ενώ απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, την 14χρονη Αέλια και τον 9χρονο Αρίωνα.

«Δε φταίει η τηλεόραση για τον χωρισμό. Όπως το έχει πει και ο Κρατερός, βρισκόμασταν στην τηλεόραση. Εκείνο ήταν το τρίωρο που ήμασταν μαζί. Η ζωή με έναν ηθοποιό είναι περίεργη. Οι πρόβες τους γίνονται ώρες που άλλοι σταματούν να δουλεύουν. Κάποιος πρέπει να είναι με τα παιδιά. Δεν ξέρω γιατί χωρίζουν οι άνθρωποι. Πιστεύω ότι σιγά σιγά απομακρύνονται, αυτά που θέλουν είναι διαφορετικά ή δεν μπορούν να έχουν κοινούς στόχους», είχε πει σε συνέντευξή της στον Νίκο Μουτσινά η Κατερίνα Καραβάτου.

