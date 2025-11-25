Λαμπερές εμφανίσεις σε fashion show - Οι στιλιστικές επιλογές των επωνύμων

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά fashion events της σεζόν πραγματοποιήθηκε σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, μεταμορφώνοντας τον χώρο του σε ένα λαμπερό catwalk υψηλής αισθητικής.

Το show, με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Μιχάλη Πάντου, παρουσίασε μια δυναμική πασαρέλα που απέπνεε ενέργεια, δημιουργικότητα και ακαταμάχητη λάμψη.

Στην πασαρέλα παρουσιάστηκαν 60 looks, με κορυφαία brands να αποκαλύπτουν τις νέες τάσεις, τα must-have κομμάτια και τα statement pieces της επόμενης σεζόν. Πάνω από 45 μοντέλα συνέθεσαν ένα cast που απέδωσε ιδανικά τον σύγχρονο, πολυδιάστατο χαρακτήρα της μόδας σήμερα.

Το σκηνικό, εμπνευσμένο από μια σύγχρονη, πολυτελή αισθητική, δημιούργησε έναν ολόκληρο κόσµο όπου η κοµψότητα και οι καθαρές γραµµές συναντήθηκαν με τη δημιουργικότητα, προσφέροντας στο κοινό μια εμπειρία που ξεπερνούσε τα όρια ενός τυπικού runway και άγγιζε τον τρόπο ζωής.

Οι επώνυμες που έκλεψαν τις εντυπώσεις

Στο front row βρέθηκαν εκπρόσωποι της μόδας, της τέχνης, των media αλλά και του επιχειρηματικού χώρου, δίνοντας μια παραπάνω δόση glam στη βραδιά.

Έβελυν Καζαντζόγλου

Δέσποινα Καμπούρη

Ανάμεσά τους και η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία μαγνήτισε τα βλέμματα με την ιδιαίτερα κομψή εμφάνισή της. Η παρουσιάστρια επέλεξε ένα εντυπωσιακό φόρεμα του οίκου Self Portrait, το οποίο συνδύασε με τσάντα Marina Raphael, ολοκληρώνοντας ένα σύνολο που ισορροπούσε ανάμεσα στη θηλυκότητα και το σύγχρονο polished chic.

Σταματίνα Τσιμτσιλή

Γιολάντα Καλογεροπούλου - Σταύρος Σβήγκος

Η εμφάνιση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου αποτέλεσε ένα από τα highlights του show. Με το χαρακτηριστικό της attitude και την άνεση που διαθέτει στο runway, κατάφερε για ακόμη μία φορά να τραβήξει τα βλέμματα και να αναδείξει τη μόδα μέσα από μια σύγχρονη, δυναμική οπτική.

Το fashion show στο γνωστό εμπορικό κέντρο του Αμαρουσίου απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι η εγχώρια μόδα μπορεί να παρουσιάσει projects υψηλής αισθητικής και διεθνούς επιπέδου, υπογράφοντας μια βραδιά γεμάτη στιλ, έμπνευση και εκλεπτυσμένη λάμψη.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Σταματίνα Τσιμτσίλη - Χρυσιάννα Ανδριοπούλου